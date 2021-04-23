«Фенербахче» припас для ЦСКА странный сюрприз. И всё равно остался в пролёте

Турки неожиданно внесли в заявку лидера Пьера, который якобы слёг с ковидом и вообще не полетел в Москву. Хитроумная интрига не сработала.

До выхода в «Финал четырёх» Евролиги ЦСКА осталось сделать два шага. Первый матч на домашней площадке армейцы у «Фенербахче» выиграли, но утверждать, что это было сделано уверенно вряд ил повернётся язык.

Экс-игрок московского клуба Нандо Де Коло изо всех сил пытался не дать своей бывшей команде воспользоваться преимуществом своей площадки. Но сил звёздного француза не хватило на концовку и в заключительной четверти российская команда просто растоптала гостей из Турции.

Ко второму матчу состав «Фенера» неожиданно пополнился форвардом Дайшоном Пьерром. Ранее сообщалось, что его тест на коронавирус дал положительный результат перед стартом серии и именно поэтому он не был включён в заявку на первую игру серии. И вообще не полетел в Москву. Но что-то изменилось и уже перед игрой номер два он бегал по паркету наравне с остальными.

Турки явно пытались сделать всё, чтобы счёт в серии сравнялся перед тем, как команды отправятся в Стамбул. В том числе скрывали имена полетевших игроков в Москву, включив режим чрезвычайной секретности.

«Фенербахче» припас для ЦСКА вот такой вот странный сюрприз с появлением Пьера, который является одним из лидеров команды и уступает по эффективности только Де Коло и Яну Веселы. И всё равно остался в пролёте, что подтвердил результат второго матча в «Мегаспорте». «Фенер» покидает Москву с нулём в графе побед и практически нулевыми шансами на итоговую победу в серии.

«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась Турецкая сторона не захотела соблюдать элементарные правила после прилёта в Россию. В итоге потерпела провал на всех фронтах.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис сделал одну замену в стартовой пятёрке по сравнению с предыдущим матчем. Игра Дэррана Хиллиарда его явно не впечатлила и вместо американца на паркете с первых минут появился Янис Стрелниекс. Опекать же Нандо Де Коло был отправлен главный персональщик армейцев Никита Кубанов. К выполнению своих обязанностей капитан красно-синих подошёл с привычной активностью и уже на первых минутах их столкновение головами обернулось для Нандо разбитым носом. Защитника «Фенербахче» увели в раздевалку, откуда он вернулся с наклеенными на нос лейкопластырями.

Казалось, что без де Коло игра гостей должна рассыпаться. Но из тени вышел Марко Гудурич. Серб с первых минут показал, что сегодня он будет вести за собой команду и принялся активно напрягать оборону москвичей: 12 очков за 10 минут игрового времени из 10 возможных в первой четверти. Если бы не фантастическая точность хозяев из-за дуги (первые четыре попытки пришлись в цель), то преимущество «Фенера» после первой десятиминутки было бы более значительным, чем 25:23.

Дэниэл Хэкетт снова был самым неуступчивым и горячим в составе ЦСКА. Защитник в первом матче настрелял 20 и залез под кожу де Коло. Во втором матче он явно не собирался сбавлять обороты, но акцентировался больше на создании моментов для партнёров.



Очень удачно получился выход Клайберна, который сразу попал несколько очень непростых дальних попыток. Одно из попаданий получилось в переходе из защиты и внешне казалось не совсем логичным и даже где-то поспешным. Но именно после него разница увеличилась до 6 очков в пользу ЦСКА, турки взяли тайм-аут, который Димитрис Итудис начал с сверхэмоционального приветствия своих подопечных. Было заметно, что греческий коуч полностью одобряет инициативу одного из своих лидеров.

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Активности ЦСКА во второй четверти вылились в 27 набранных очков за игровой отрезок. Что важно — гости забили всего 17, а красно-синие при этом не совершили ни одной потери за 10 минут «чистого» времени.

Можно было предположить, что уставшие из-за сильно ограниченной ротации турки, пропустившие в добавок мощный рывок, уже не смогут поднять голову во второй половине. Но благородный ЦСКА как будто сам хотел дать шанс сопернику. Армейское нападение забуксовало, очки доставались с большим трудом и это давало шанс «Фенеру» на перелом. К частью, на всего 10 набранных очков москвичей, те ответили лишь 13 своими.

«Фенер» не стеснялся играть зону и провоцировать на броски. Турки явно ждали шанса, внимательно страхуя «краску», не давая ЦСКА пользоваться габаритами Шенгелии, Клайберна, Фойгтмана и Эрика.

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Перед заключительной четвертью разница в счёте вновь оставляла интригу. ЦСКА вроде бы диктовал свои условия, но неуступчивый «Фенер» выполнял все условия, следуя за соперником по пятам. Поначалу незамеченный выход Ивана Ухова стал в последствии переломным. Именно россиянин дважды наказал турков издали, не дав тем возможности подобраться. А после трёхочкового попадания Никиты Курбанова из угла всё стало предельно ясно. Десятиочковое преимущество за две минуты отыграть очень сложно. Де Коло пытался забить «трёху», чтобы зацепиться за воображаемый спасательный круг, но это скорее выглядело как бросок отчаяния.

Армейцы пусть и не без труда, но забирают второй матч в серии до трёх побед — 78:67. Действующему чемпиону турнира остаётся сделать последний шаг. Понятно, что в Стамбуле будет сложнее. С большой долей вероятности в матче номер три примет участие основной центровой жёлто-синих Ян Веселы. Однако закрыть серию в Турции более чем реально. Желательно с первой попытки.