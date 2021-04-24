ЦСКА воспользовался подарком, «Зенит» блестяще выполнил миссию. Что творится в Евролиге

В Евролиге прошли по два матча серий плей-офф. В трёх парах счёт 2-0 и расклад предельно ясен. Как ни странно, наибольшая интрига наблюдается в противостоянии первого и восьмого номеров посева «Барселоны» и «Зенита».

Подводим итоги первых матчей плей-офф Евролиги, после которых уже многое стало ясно.

ЦСКА воспользовался подарком и уверенно обыграл пострадавший от коронавируса «Фенербахче»

ЦСКА ведёт 2-0 в серии с «Фенербахче». Ожидаемый поворот событий. Не сказать, что армейцам было легко. В обоих встречах (92:76, 78:67) интрига сохранялась до четвёртой четверти, но в решающий момент команда Димитриса Итудиса всегда дожимала соперника.

«Фенербахче» играл в Москве без травмированного Яна Веселы, а также ушедших на карантин Бобби Диксона, Джаррелла Эдди и Ахмета Дювериоглу. Неожиданно на второй матч в составе появился форвард Дайшон Пьер, который тоже вроде как должен быть на самоизоляции. Хотя на результат это ни коим образом не повлияло.

«Фенербахче» припас для ЦСКА странный сюрприз. И всё равно остался в пролёте Турки неожиданно внесли в заявку лидера Пьера, который якобы слёг с ковидом и вообще не полетел в Москву. Хитроумная интрига не сработала.

Армейцы на классе разобрались с оппонентом. И без Майка Джеймса ЦСКА выглядит более чем качественно. По крайней мере против соперника вроде нынешнего «Фенербахче». Дэниэл Хэкетт, Уилл Клайберн, Йоханнес Фогтман, Габриэль Лундберг, Торнике Шенгелия — очень сильные исполнители. Для победы армейцам не обязательно, чтобы все пятеро их них показывали высочайший уровень продуктивность. Можно позволить, чтобы даже двое провалились. Большее хочется видеть от Дэррана Хиллиарда, который во втором матче вообще не набирал очков. Итудис верит, что американец ещё скажет веское слово в плей-офф.

Серия переносится в Стамбул, где в составе «Фенербахче» уже будет Веселы. Проблема, но не глобальная. ЦСКА уже сделал хороший задел и повёл 2-0. Психологическое преимущество на стороне армейцев. Более чем реально забирать одну игру в Турции. Можно снимать все вопросы уже в третьем матче. Веселы вернётся после травмы голеностопа. Есть вопросы, в какой форме будет чешский «большой». Кроме того, Нандо Де Коло, Марко Гудурич, Лоренцо Браун заметно вымотались в двух первых матчах в Москве. Могут возникнуть проблемы со свежестью. Слишком самоуверенно однозначно заявлять, что ЦСКА выиграет серию 3-0, но всё-таки такой сценарий очень вероятен.

«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась Турецкая сторона не захотела соблюдать элементарные правила после прилёта в Россию. В итоге потерпела провал на всех фронтах.

«Зенит» блестяще выполнил миссию. «Барселона» лишена преимущества домашней площадки

«Зенит» преподнёс главную сенсацию недели, обыграв «Барселону» (76:74) на арене «Палау Блауграна». Впервые в истории Евролиги восьмой номер посева обыграл первый в стартовом матче плей-офф. Кевин Пангос хладнокровно наказал бывший клуб в клатче.

Команда Хавьера Паскуаля с ходу лишила «Барсу» преимущества домашней площадки. Многие предполагали, что испанцы недооценили «Зенит», лидеры «блауграны» Никола Миротич, Ник Калатес, Кори Хиггинс словно были в спячке. «Зенит» потерял на второй матч центрового Артураса Гудайтиса (ещё раньше выбыл из строя Матеуш Понитка). Счёт 1-1 в серии казался очень вероятным исходом. Так в итоге и вышло, но «Зенит» вполне мог уехать домой с лидерством 2-0. Как минимум сине-бело-голубые доказали всем, что однозначно способны выбить «Барсу» и выйти в «Финал четырёх».

Оказалось, что Миротич и компания просто не готовы к жёсткой защите «Зенита». Исключением стал разве что центровой Брэндон Дэвис, который по-настоящему тащил «Барсу» в обоих играх серии. Кадровые проблемы не помешали «Зениту» зайти в концовку и иметь реальные шансы на успех во второй встрече. Дело дошло до овертайма, итоговый счёт 81:78 в пользу «Барселоны».

При этом отдельно стоит упомянуть очень неоднозначное судейство Луиджи Ламоники и Анны Пантер. «Барселона» исполнила за матч 44 штрафных (37 попаданий), «Зенит» — всего 19 (15 точных попыток). То есть чуть ли не половина результативности «Барсы» приходится на броски с линии. 7 последних очков «блауграны» в овертайме набраны Хиггинсом, Дэвисом и Адамом Хангой со штрафных.

Нападение команды Шарунаса Ясикявичюса застопорилось — с игры очки набирались с огромными потугами. Миротич набрал всего 8 баллов при точности 2/8 с игры, у Калатеса 3 очка (1/7 с игры). Да, «Зенит» играл жёстко, но не до такой степени, чтобы разница по штрафным составляла запредельно высокую отметку 25. На фолы были подсажены Тарки Блэк (в конечном счёте удалён с площадки). Алекс Пойтресс, Кей Си Риверс и даже Кевин Пангос.

ЦСКА крупно повезло, «Зенит» получил тревожные новости. Расклады на плей-офф Евролиги «Реалу» грозит полный провал, а «Бавария» нацелена на исторический успех. Самая интересная часть сезона начинается.

Даже при таких неблагоприятных обстоятельствах «Зенит» мог забирать второй матч и практически снимать все вопросы о победителе серии. В любом случае, «Барсе» нужно как минимум один раз побеждать в Санкт-Петербурге. Сделать это будет непросто с таким качеством баскетбола, которое было показано в первых двух матчах. За 5 дней Ясикявичюс должен кардинально преобразить свою команду, иначе с треском провалит сезон. Во втором матче тренер даже побоялся задействовать 40-летнео ветерана Пау Газоля, полагаясь на звёзд. А те выглядели потерянными. Особенно непривычно было наблюдать за вопиющей неэффективностью Николы Миротича, который стал абсолютным лидером регулярки по индексу полезности.

В любом случае дома у «Зенита» отличные шансы добыть две победы, даже если «Барса» улучшит уровень баскетбола. Судейство должно быть более лояльным. Присутствие болельщиков — дополнительное преимущество. Да и родные кольца должны помогать.

«Анадолу Эфес» доказал тотальное превосходство над «Реалом»

«Анадолу Эфес» — третий номер посева, «Реал» — шестой. Однако именно в этой паре ожидалось чуть ли не самое одностороннее доминирование одной из команд. «Эфес», по сути, является абсолютно лучшей командой Евролиги в 2021 году. Третье место подопечных Эргита Атамана обусловлено только тем, что на старте регулярки турки переживали простой.

Худшие опасения по поводу интриги в паре подтвердились. «Эфес» уничтожил «Реал» (90:63, 91:68), особо не напрягаясь. Тяжело на что-то претендовать составом с Руди Фернандесом, Серхио Льюлем и Джейси Кэрроллом, когда им в задней линии противостоят доминирующие Шейн Ларкин и Василие Мицич. Вероятно, «Эфес» закроет серию в третьем матче в Мадриде. Для «Реала» уже будет более-менее приличным итогом не допустить разницу 20+. В конце марта в Мадриде «Эфес» громил «сливочных» (108:83) в регулярке. Потом крупный разрыв в пользу «Анадолу» был достигнут в стамбульских матчах плей-офф.

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо должен готовить подопечных к старту плей-офф чемпионата Испании и думать о кардинальной перестройке состава в межсезонье. Впервые с 2016 года «Реал» пролетает мимо «Финала четырёх» Евролиги. Слишком долго в Мадриде тянули с омоложением состава, за что и поплатились.

Жадность сгубила титулованнейший клуб Европы. Как Флорентино Перес довёл «Реал» до упадка Звёзды бегут из Мадрида в разгар сезона, а новые не идут. У ЦСКА появляется отличный шанс стать самой титулованной командой континента.

«Бавария» стала жертвой неопытности в серии с «Миланом»

«Бавария» обиднейшим образом проиграла первый матч против «Милана» (78:79). «Большой» итальянского клуба Зак Ледэй забил победный лэй-ап одновременно с сиреной. Мюнхенцы словно забыли о защите в решающей атаке, позволив американцу спокойно получить мяч после простейшего вбрасывания.

Права на видео принадлежат Евролиге по баскетболу. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Также стоит упомянуть, что «Бавария» растеряла преимущество +19 по ходу матча, в том числе двузначное лидерство в четвёртой четверти. Без удачи на стороне «Милана» не обошлось, но в целом сказалось преимущество итальянцев в опыте. Главный тренер «модников» Этторе Мессина четыре раза выигрывал Евролиги и еще больше участвовал в плей-офф и «Финалах четырёх». Его коллега из «Баварии» Андреа Тринкьери впервые вывел свой клуб в плей-офф.

То же самое касается игроков. Кайл Ханс — четырёхкратный чемпион Евролиги, Серхио Родригес — двукратный, Луиджи Датоме брал титул в составе «Фенербахе» и тоже обладает огромным опытом больших матчей в Евролиге, сборной Италии и НБА. Малкольм Дилэйни, Владимир Мицов хоть и не титулованные, но тоже много поиграли на высшем уровне. Единственным опытным бойцом среди игроков «Баварии» является 34-летний центровой Джеймс Гист. Его лучшие годы карьеры давно позади, да и общие регалии весьма скромные — несколько участий в плей-офф в составе «Панатинаикоса». Владимир Лучич, Уэйд Болдуин и Джален Рэйнольдс стараются, но всё таки в решающей стадии сезона этого мало. «Бавария» пострадала от своего главного недостатка – неопытности.

Вполне ожидаемо после первой эмоциональной победы «Милан» легко выиграл второй матч у «Баварии» (80:69). Команда Мессины проделала работу над ошибками, а «Бавария» просто ментально поплыла. Похоже, первая игра стала переломным моментом. Пара «Милан» — «Бавария» выглядела самой ровной из всех четырёх. И она действительно была бы такой, если бы немцы забрали первый матч. Конечно, в Мюнхене «Бавария» может обыграть «Милан» дважды и довести дело до пятой игры. Если справится с огромным психологическим ударом, полученным в Италии. Зачастую у неопытных команд с этим есть проблемы. 3-0 или 3-1 в пользу «Милана» пока видится самым вероятным итогом в данной паре.