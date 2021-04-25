«Локо» разгромил УНИКС. Сетка плей-офф Единой лиги ВТБ приобрела очень интересный вид

25 апреля завершился регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. Программа игрового дня включала пять матчей. «Астана» — «Цмоки-Минск» (74:109), «Енисей» — «Калев» (89:94), «Химки» — «Автодор» (80:84) и ЦСКА — «Нижний Новгород» (85:84) особого турнирного значения не имели (хотя результаты некоторых из них при определённых раскладах могли повлиять на сетку плей-офф), чего не скажешь про пару УНИКС — «Локомотив-Кубань».

Победитель игры в Казани занимал второе место в регулярном чемпионате. Правда, ожидания были немного поумерены после заявления президента УНИКСа Евгения Богачёва. Казанский клуб решил выставить на матч смешанный состав, дав отдых ряду лидеров. Джамар Смит, Айзея Канаан, Джордан Теодор, Нэйт Уолтерс, Джордан Морган, Джон Браун, Окаро Уайт на паркете не появились. Причина простая. Уже 27 апреля УНИКС в гостях проведёт первый матч финала Еврокубка против «Монако». Основной группе исполнителей нужен отдых.

«Локо» сошёл с дистанции. Бороться за представительство России в Евролиге будет УНИКС Соперник по полуфиналу у казанцев очень сильный. «Виртус» выиграл все матчи в нынешнем сезоне Еврокубка, но пройти итальянцев реально.

Из легионеров в составе УНИКСа 10 минут отбегал лишь Джон Холланд. При этом игровое время получили российские баскетболисты Георгий Жбанов, Павел Сергеев, Артём Клименко, Дмитрий Узинский, Александр Разумов, Кирилл Аношин, Евгений Колесников, Илья Карпенко, Сергей Драковский. Имена многих из них неизвестны широкому кругу болельщиков. Неспроста. Парни не входили в ротацию главного тренера Димитриса Прифтиса в течение всего сезона.

«Локо» привёз полный состав во главе с легионерами Найджелом Уильямс-Госсом, Мантасом Калниетисом, Миндаугасом Кузминскасом, Кевином Херви и Дрю Гордоном, которые сформировали стартовую пятёрку. Из иностранцев на скамейке остался только Уилл Каммннгс, весь резерв «Локо» составили молодые исполнители.

В конечном счёте наличие легионеров «Локо» «сделало разницу». УНИКС на энтузиазме забрал первую четверть — 19:17. Постепенно краснодарский клуб начал прибирать к рукам инициативу. К перерыву счёт стал 46:37 в пользу гостей. Во второй половине подопечные Евгения Пашутина нарастили преимущество и выиграли на классе – 98:77.

«Локо» занимает второе место в регулярном чемпионате, УНИКС — третий, ЦСКА — четвёртый. Сетка плей-офф приобрела очень интересный вид. В первом раунде сыграют «Зенит» — «Парма», «Локомотив-Кубань» — «Химки», УНИКС — «Зелёна-Гура», ЦСКА — «Нижний Новгород».

Четвертьфинальные серии будут проведены в формате до двух побед в формате 1-1-1 и стартуют 10 мая. Полуфинальные и финальная серии пройдут до трёх побед в классическом формате 2-2-1.

Выигравшему регулярный чемпионат «Зениту» светит встреча с ЦСКА уже на стадии полуфинала. Армейцы провели самую трудную регулярку Единой лиги в истории, однако в плей-офф всё равно будут считаться фаворитами даже без преимущества домашней площадки. Не такой выгоды от первого места хотели подопечные Хавьера Паскуаля, но в любом случае нынешний «Зенит» способен бороться с ЦСКА. Сине-бело-голубые доказали свою состоятельность, выйдя в плей-офф Евролиги и очень достойно сражаясь в серии с «Барселоной». Да и ЦСКА в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ побеждал дважды.

Не ЦСКА единым. «Локо» доказал, что два участника Ф4 Евролиги от России — реальность У «Зенита» перед глазами есть пример, как обыгрывать «Барселону» в плей-офф. Главный тренер Хавьер Паскуаль особенно хорошо его помнит.

Тем интереснее будет плей-офф. Даже без забегания наперёд на полуфиналы. Первый раунд обещает быть ярким. «Локо» занял второе место, но посеянные седьмыми «Химки» — очень непростой соперник по четвертьфиналу. Даже «Зелена Гура» может создать проблемы УНИКСу. Как минимум на домашней площадке. Казанцев ждёт очень дальний и утомительный выезд в Польшу. В парах ЦСКА — «Нижний Новгород» и «Зенит» — «Парма» не исключено, что как минимум какая-то из игр серии пройдёт без одностороннего доминирования фаворита.

Сезон-2020/2021 в Единой лиге ВТБ — самый непредсказуемый и интригующий в истории. Хотя бы из-за того, что ЦСКА стал четвёртым в регулярке. Плей-офф тоже однозначно ознаменуется многими яркими и запоминающимися моментами.