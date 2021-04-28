Армейцы без проблем всухую закрыли серию с турками и первыми вышли в «Финал четырёх». Все сомнения в состоятельности команды развеяны.

У «Фенербахче» было много гонора перед дуэлью с ЦСКА. На выходе получился жирный ноль

Болельщиков ЦСКА перед третьим матчем ждали не самые приятные новости. Нет, с игроками любимой команды всё было хорошо. Как и с игроками соперника. У «Фенербахче», который после двух поражений в Москве остановился на краю пропасти серии плей-офф до трёх побед, ожидаемо поправились все, кто только мог. Прежде всего — Ян Веселы.

Центровой жёлто-синих не играл из-за повреждения голеностопа, но на игру в Стамбуле, нет сомнений, он вышел бы и на одной ноге. Вдобавок к чешскому лидеру в заявке появился и иорданский центровой Ахмед Дювериоглу.

Первые минуты матча получились для красно-синих даже не тревожными — валидольными. Турки начали давление с первой секунды и план по захвату инициативы в матче номер три воплотился в жизнь во многом благодаря Веселы. По активности бигмена никак нельзя было сказать о том, что ещё совсем недавно он был вне игры из-за повреждения:

Ян взлетал, бросал со средней, защищался. Именно активность Веселы стала залогом мощного рывка 6:0, после чего Димитрису Итудису пришлось взять первый тайм-аут уже менее чем через две минуты после начала матча.

«Фенербахче» припас для ЦСКА странный сюрприз. И всё равно остался в пролёте Турки неожиданно внесли в заявку лидера Пьера, который якобы слёг с ковидом и вообще не полетел в Москву. Хитроумная интрига не сработала.

Разговоры с тренером не помогли ЦСКА. Итудис непривычно рано бросил в бой Дэррана Хиллиарда и Йоханнеса Фойгтмана, но и это не изменило хода встречи. Российский клуб никак не мог организовать атаку, хотя и в защите было не сильно лучше. После трёхочкового Нандо Lе Коло на табло зажглись 0:12.

К счастью, глоток столь нужного воздуха ЦСКА получил с выходом Уилла Клайберна. Форвард сразу зарядил издали, дав заряд партнёрам. Примером американца вдохновился Фойгтман, который в следующей же атаке отважился на сверхдальнюю попытку и был точен. Армейцы решили по всем полагающимся традициям долго запрягать, чтобы после ехать быстро. К первому перерыву «Фенер» вёл 7 очков, но гости полностью отошли от неловкости стартовых минут.

Вторая четверть подтвердила наблюдение — армейцы более разнообразны и менее зависящие от дальнего броска, который, как известно, абсолютно неуправляемое оружие. Отрыв турков на первых минутах был во многом обеспечен невероятной точностью бросков издали. К примеру, Марко Гудурич реализовал две «трёхи», после чего надолго замолчал, чему виной являлась отличная оборона действующего чемпиона Евролиги. О снайперских способностях Гудурича общественность вспомнила лишь в глубокой концовке третьей четверти, когда всё уже было решено.

«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась Турецкая сторона не захотела соблюдать элементарные правила после прилёта в Россию. В итоге потерпела провал на всех фронтах.

По всем баскетбольным традициям всё решила третья четверть. Димитрис Итудис смог зарядить своих парней в раздевалке и те продолжили наступление. Приговор «Фенеру» подписал тот, кто в самом начале вёл за собой — Ян Веселы. Центровой получил два фола менее чем за 30 секунд, но не успокоился после замены и решил высказать арбитрам все свои мысли. Технический фол стал для лидера турков пятым персональным и автоматически вычеркнул центрового из списка помощников своей команде.

Именно после «технаря» Веселы случился глобальный раскол «Фенербахче». После серии технических фолов и разговоров армейцы понеслись бить оппонента. И тут ситуация развернулась на 180 градусов. Лундберг и Хэкетт подряд попали издали, после чего наконец-то оттуда отличился и Шенгелия. Рывок ЦСКА 12:0 был очень символичным и позволил красно-синим отодвинуть разницу в счёте к 20-очковой отметке.

Невероятную игру провёл Клайберн, который напомнил соперникам и всей баскетбольной Европе, что именно он является действующим обладателем приза самому ценному игроку «Финала четырёх». Американский форвард выдал невероятный перворманс: 34 очка, 7 подборов, 5 точных попаданий из 9 попыток и 11 из 14 штрафных. В этом свете немного меркнут 22 очка от Габриэля Лундберга, но именно благодаря активности датчанина пребывание ЦСКА в Турции получилось столь кратковременным.

ЦСКА воспользовался подарком, «Зенит» блестяще выполнил миссию. Что творится в Евролиге «Реал» терпит крах, «Бавария» пострадала от своего главного недостатка. После двух первых матчей серий плей-офф многое стало ясно.

Итоговый счёт — 85:67. Армейцы мощно накатывают в концовке третьего матча, закрывая серию и открывая себе дорогу в Кёльн в очередной «Финал четырёх». Московский клуб первым из участников турнира добыл заветные путёвки, но удивляет и восхищает другое — за последние 18 лет это 17 выход ЦСКА в решающую стадию Евролиги.

У «Фенербахче» было много гонору перед дуэлью с ЦСКА. Пафосные заявления менеджмента, попытка увиливать от прохождения тестов на коронавирус, сокрытие заражённых и отсутствующих игроков вплоть до начала матча. Всё это не сработало. На выходе получился жирный ноль, который красуется возле турецкого клуба в итогом счёте серии – 0-3 в пользу ЦСКА. «Фенербахче» трижды проиграл ЦСКА с двузначной разницей, в двух случаях крупно.

ЦСКА доказал свою состоятельность и без ныне покоряющего НБА Майка Джеймса. В «Финале четырёх» команду Итудиса, скорее всего, ждут ещё одни турки – «Анадолу Эфес» должен закрывать серию с «Реалом» (2-1) после эпичного провала в четвёртой четверти третьего матча в Мадриде.