Вопросы закрыл только ЦСКА, «Барса» и «Милан» на краю пропасти. Что творится в Евролиге

Завершились четвёртые матчи плей-офф Евролиги. Три четвертьфинальные серии в сезоне-2020/2021 продлились до пяти игр. Это первый случай в истории турнира. Без преувеличения, плей-офф Евролиги в этом году является самым напряжённым и непредсказуемым за всё время существования турнира.

Все вопросы решил только ЦСКА, который всухую разобрался с «Фенербахче» (3-0). Армейцы установили новый рекорд — стали первым клубом в истории Евролиги, который добрался до отметки в 20 попаданий в «Финал четырёх».

В остальных парах вообще ничего неясно. И даже преимущество домашней площадки в пятом матче отходит на второй план. На первом — психологическая устойчивость и готовность убиваться на паркете ради победы.

«Анадолу Эфес» безвольно отдал две игры «Реалу» и рискует посыпаться

Нечто странное происходит в паре «Анадолу Эфес» — «Реал». Турецкий клуб дважды разгромил испанский с разницей 20+ в Стамбуле. В третьем матче в Мадриде «Анадолу» тоже контролировал ситуацию на паркете, но разбазарил преимущество "+14" в четвёртой четверти и уступил 76:80. Один подобный случай можно списать на случайность. Излишняя самоуверенность часто приводит к неприятным последствиям. К тому же трагедии не случилось — лидерство 2-1 в серии осталось за «Эфесом».

ЦСКА воспользовался подарком, «Зенит» блестяще выполнил миссию. Что творится в Евролиге «Реал» терпит крах, «Бавария» пострадала от своего главного недостатка. После двух первых матчей серий плей-офф многое стало ясно.

Во второй игре ситуация повторилась как под копирку, что уже заставляет говорить о тенденции и ментальной неустойчивости игроков турецкого клуба. На этот раз «Эфес» растерял "+13" в заключительном игровом отрезке. Шейн Ларкин и Василие Мицич растворились в решающий момент встречи. Даже не смогли попасть в дужку кольца в ключевых владениях. В очередной раз удивил пассивностью главный тренер «Эфеса» Эргин Атаман, который долго тянул с тайм-аутами после рывков соперника.

У «Реала» блистал 19-летний центровой Усман Гаруба, оформивший мощный дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов. В самой концовке хладнокровно реализовали штрафные ветераны Серхио Льюль и Руди Фернандес. 38-летний Джейси Кэрролл был хорош в течение всей игры — 20 очков. Даже 41-летний капитан Фелипе Рейес получил время и провёл на площадке 2 минуты. В плане статистики ничем не запомнился, но зарядил партнёров своей энергией.

«Реал» побеждает вопреки огромному скептицизму. Факундо Кампаццо ушёл в НБА в начале сезона, Габрэль Дек сделал это прямо перед плей-офф, куда команде Пабло Ласо удалось со скрипом попасть за счёт победы над немотивированным «Фенербахче» в последнем туре. В начале серии с «Эфесом» травму получил самый эффективный баскетболист «Реала» центровой Уолтер Тавареш, который во втором, третьем и четвёртом матчах на паркете не появлялся. Участие в пятой игре под сомнением. При этом Ласо выжал максимум из имеющихся весьма скромных кадровых резервов. Победа Мадрида в четвёртой игре — 82:76.

«Реал» заметно уступает «Эфесу» в таланте и глубине состава, но задавил соперника ментально. В Стамбуле «Анадолу» легко разбирался со «сливочными». Команда Атамана будет явным фаворитом и пятой игры, однако «Реал» точно хоронить не стоит. У игроков мадридского клуба есть сильный характер, с чем явные проблемы у «Эфеса».

На днях турецкие болельщики атаковали «твиттер» ЦСКА. Обвиняли армейцев в подкупе судей. Звучит странно, учитывая сухой итог серии с «Фенербахче» и победы ЦСКА с двузначной разницей во всех трёх играх. Ещё турки писали, что «Анадолу» «порвёт» команду Димитриса Итудиса в «Финале четырёх» и «отомстит» за «Фенер». Как бы не сглазили. Дальше способен пройти вовсе не «Анадолу Эфес», а «Реал». Матчи в Мадриде это доказали. Армейцам в «Финале четырёх» может достаться неожиданный соперник.

«Зенит» напрягся, ЦСКА может расслабиться. Плей-офф Евролиги в самой горячей фазе Вероятно, армейцы уже сегодня узнают соперника по «Финалу четырёх». А вот со второй парой всё куда более туманно.

«Зенит» однозначно способен проходить «Барселону»

Мало кто ожидал, что серия первого и восьмого номеров посева затянется до пяти матчей. «Зенит» не перестаёт удивлять в этом сезоне. По большому счёту, «Барса» уже могла бы «отлететь» в этой серии. Даже если вынести за скобки травмы Артураса Гудайтиса и Матеуша Понитки, «Зенит» мог забирать вторую игру в Каталонии (78:81 ОТ). Не хватило немного удачи и хоть мало-мальски лояльного судейства. Сложно что-то сделать, когда соперник исполняет 37 штрафных и набирает почти половину очков свободными бросками с линии.

В Санкт-Петербурге «Барселона» забрала третий матч (78:70) во многом благодаря мощному выступлению Брэндона Дэвиса, набравшему 22 очка и собравшему 8 подборов. Дэвис также тащил «Барсу» и в первых матчах. В четвертой игре Брэндона наконец-то удалось закрыть — 1 очко (0/6 с игры) и 1 подбор за 25 минут. Других лидеров у «Барсы» не нашлось. Получающий $ 5,3 млн самый высокооплачиваемый игрок Европы Никола Миротич против «Зенита» вообще беспомощен. Не может не то что показать нормальную результативность, но и просто бросить по кольцу. «Зенит» не даёт ему нормальных возможностей для атаки. Ник Калатес, Кори Хиггинс и Алекс Абринес тоже надёжно закрыты. У Дэвиса нет страховки. 40-летний Пау Газоль в данный момент больше 2 очков набрать не способен.

«Зенит» три четверти спокойно возил «Барсу», позволив ей набрать унизительные 38 очков. В четвёртой «блауграна» сократила отставание, но это уже ничего не значило. «Зенит» обыграл «Барселону» (74:61) и сравнял счёт в серии. Всё решится 4 мая на арене «Палау Блауграна».

«Зенит» на пороге крупнейшей сенсации в истории. Победа восьмой сеяной команды над первой однозначно потянет на это звание, поскольку ранее подобного никогда не случалось. Клуб из Санкт-Петербурга уже доказал, что эту «Барсу» можно спокойно обыгрывать. Главный тренер сине-бело-голубых Хавьер Паскуаль предлагает более интересные идеи, чем его оппонент Шарунас Ясикявичюс, которого не спасает даже обилие суперзвёзд в составе. Главное, чтобы судейский фактор снова не дал о себе знать. Рефери объявят в ближайшее время. Хотелось бы, чтобы имена Луиджи Ламоники и Анны Пантер в протоколе больше не фигурировали.

До мечты один шаг. «Зенит» заставил звёздную «Барселону» выглядеть абсолютно беспомощной Столь слабую «блауграну» можно и нужно проходить. У России есть реальный шанс на двух представителей в «Финале четырёх» Евролиги.

«Бавария» закалила характер и приобрела опыт по ходу серии с «Миланом»

«Бавария» проиграла первый матч с «Миланом» (78:79), растеряв "+14" в четвёртой четверти и пропустив обиднейший бросок от Зака Ледэя на последней секунде. Затем итальянцы забрали вторую игру (80:69) и особо не упирались в третьей (79:85), когда разницу до приличной получилось сократить только в конце.

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина делал ставку на четвёртый матч. Американцы Малкольм Дилэйни, Шевон Шилдс и Зак Ледэй провели на паркете заметно более 20-25 минут. Возрастные ветераны Серхио Родригес, Луиджи Датоме и Кайл Хайнс так много времени играть не готовы, но оставались на паркете в ключевые моменты встречи. «Милан» вёл "+13" в третьей четверти и "+10" в четвёртой. Казалось, что «модники» доведут дело до победы на классе и закроют серию в Мюнхене.

Однако «Бавария» проявила характер и вырвала победу (85:82) в концовке. Уэйд Болдуин (18 очков) и Пауль Ципзер (16 очков) стали самыми результативными, в клатче решающими оказались попадания Джалена Рейнольдса с двухочковой дистанции и Владиира Лучича с линии штрафных.

«Милан» получил «обратку» за первый матч. «Баварии» не хватало опыта больших матчей. Теперь кое-какой есть. Команда Андреа Тринкьери получила его прямо по ходу серии с «Миланом» и грамотно поработала над ошибками. Вряд ли итальянцам следует рассчитывать на то, что они легко заберут пятый матч у себя дома. По морально-волевым качествам «Бавария» является чуть ли не лучшей командой в Евролиге, чем компенсирует нехватку таланта.

Как минимум два более высоко посеянных клуба рискуют провалиться и не выйти в «Финал четырёх». В первую очередь, речь о не впечатляющих качеством баскетбола «Барселоне» и «Милане», которые находятся на краю пропасти. Победа «Реала» над «Анадолу Эфесом» может быть приравнена к чуду, но и его вероятность гораздо выше нулевой.