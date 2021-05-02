«Главная идея — отсутствие иностранцев». Полностью русская команда пробилась в Евролигу!

За битвой мужских команд в плей-офф Евролиги и подвигами УНИКСа, обеспечившего себе путёвку в финал Еврокубка, в информационной тени осталась новость о первом трофее для российских клубов в нынешнем сезоне на большой международной арене. Женский УГМК не без труда, но всё равно очень ожидаемо и буднично стал чемпионом Евролиги. Казалось бы, клуб из Екатеринбурга, прошагавший до титула лучшей команды континента, достоин большего внимания и уважения. Что с ним не так?

Невероятные финансовые возможности давно превратили уральскую команду в гастролирующий зал баскетбольной славы. Ни одна команда на планете не может тягаться с ней в размере кошелька, а потому лучшие из лучших обязательно надевают оранжевую майку с заветными четырьмя буквами. Это же сильно бьёт по игровому времени россиянок, которые обязаны быть в команде из-за лимита в чемпионате России. Вот и получается, что в решающих матчах «Финала четырёх» на долю наших баскетболисток пришлось в сумме 7 очков, а в финале на паркете на 5 с половиной минут появлялась лишь Елена Беглова. Лицо современного российского женского баскетбола Мария Вадеева в финале вставала со скамейки лишь в тайм-аутах и для общей фотографии с кубком. К огромному сожалению.

Капитан сборной России Мария Вадеева: сейчас находимся в пятёрке лучших команд Европы Наша команда очень легко прошла квалификацию. Теперь нужно доказывать состоятельность на главном турнире континента.

Женский баскетбол, как и мужской собственно, сложно представить без иностранных спортсменов. Пермская «Парма», поднявшаяся несколько лет назад из Суперлиги в Единую лигу ВТБ, пыталась играть только российскими игроками. В нынешнем году пермяки впервые попали в плей-офф турнира. И сделали они это с шестью иностранцами в составе. Во втором по силе российском турнире Суперлиге тоже можно использовать зарубежную рабочую силу, но только двух игроков на команду. И многие этим правом мгновенно воспользовались: из четвёрки полуфиналистов лишь одна команда Ревды играет без легионеров.

Получается, без иностранцев никуда?

Сложный, кропотливый и долгий путь выбрали в Москве, где базируется одна из самых больших профессиональных команд страны — МБА. В нынешнем сезоне женское отделение клуба совершило «бронзовый» дубль, завоевав медали Кубка России и Премьер-лиги. И если первое достижение можно объяснить отсутствием в этом соревновании иностранок, то второе — почти подвиг. Команда только с местными баскетболистками в составе выбила себе место в Евролиге на следующий сезон. Полностью русская команда пробилась в сильнейший клубный турнир Старого Света! МБА сотворил по-настоящему историческое достижение в эпоху, когда без засилья легионеров не обходится ни один клуб.

Фото можно посмотреть в «Инстаграме» МБА.

Вдумайтесь — почти 20 лет медали чемпионата России не брала команда без иностранок, наличие которых считалось (и считается до сих пор) обязательным условием. В последний раз подобное случалось в сезоне-1999/2000, когда в финале играли «Динамо» (Москва) – «Уралмаш». Также стоит отметить, что МБА – не просто конкурентоспособный женский баскетбольный клуб, но и базовая команда для сборной России по баскетболу 3х3 — фаворита Олимпиады.

Почти три года назад бывший генеральный директор ПБК МБА Татьяна Щёголева в интервью «Чемпионату» рассказывала о главных принципах организации:

«Я бы назвала это творчеством. Мы стараемся помочь нашим игрокам добиться максимального результата. У всех клубов разные задачи, вы знаете. Главная задача ПБК МБА — помочь игрокам стать по-настоящему профессиональными баскетболистами. Места и медали — это как следствие того, что игроки становятся сильнее в процессе работы. Никто не ставит перед ними задачу победить в Евролиге. В этом плане у нас всё спокойно», — говорила тогда прославленная баскетболистка.

Кочарян: женская команда — это большая семья Она завоёвывала медали Олимпиады, чемпионатов мира и Европы, а теперь руководит баскетбольным клубом.

— Стало быть, игроки и впрямь стали сильнее. Значит система работает? — этот вопрос адресован уже нынешнему генеральному директору Игорю Кочаряну.

— За 8 лет мы прошли большой путь. Но он, как и всегда, начинался с первого шага. Мы создали организацию. Главная идея — отсутствие иностранцев. И полное доверие столичным баскетболистам. МБА — это прежде всего для них. В процессе развития мы поднимали голову: амбициозные планы и мечты становились целями. Так женская команда сначала играла в Суперлиге, потом попала в Премьер-лигу, а сейчас мы впервые с медалями и Евролигой. Этого всего не было бы без веры в то, что мы все вместе делаем: тренеры, игроки, руководство.



— Женская команда — основной проект МБА?

— Нет, мы не выделяем кого-то как более и менее важную часть. Всегда говорим, что МБА — семья. А в семье нет разграничений по степени важности. У женской команды в силу специфики именно женского баскетбола получилось забраться чуть выше. Понятно, что попасть в мужскую Евролигу — пока кажется фантастикой. Но во-первых, мы так когда-то думали и про женскую, а во-вторых, главное — система и процесс.

Капитан женской команды Анна Лешковцева именно в МБА сделала себе мировое имя. Она чемпионка мира в 3х3, заслуженный мастер спорта. Андрей Сопин пришёл к нам ребёнком в команду ДЮБЛ, а осенью 2019 попал в сборную России и играл на Кубке мира.

Похожий пример с Ниной Глонти. Она тоже начинала с команды ДЮБЛа, получала вызовы в юниорские сборные, а прошлым летом её впервые позвали в национальную сборную. Такой рост и развитие игроков — приоритет для нас. Кстати, только что завершился чемпионат ДЮБЛа у девушек, где МБА заняла первое место. Верим, что сразу несколько баскетболисток из этого состава смогут дорасти до главной команды через сезон-два-три. Всё необходимое для этого у нас есть.

«После полуночи о баскетболе не разговариваем» Шесть лет назад Татьяна Щёголева тихо ушла из баскетбола. Чтобы вернуться в роли… генерального директора профессионального клуба!

— Говорят, что легионеры в составе это не дань моде, а просто экономия: они получают порой даже меньше схожих по уровню россиян.

— Мы никогда не думали в таком ключе. Потому что играли, играем и будем играть только российскими игроками. У нас в клубе нет высоких зарплат, но есть система, позволяющая расти и прогрессировать. Есть примеры, когда игрок проходит все ступени в нашей команде, но есть также и те, кто приходит уже взрослым игроком и благодаря работе делает шаг на верх. Посмотрите на Александру Штанько. Она пришла перед стартом нынешнего сезона, а совсем недавно ей пришло приглашение из национальной сборной. Её заметили! Это ли не показатель?

— Как выдерживать конкуренцию в Евролиге?

— Конкуренция — это то, что делает игрока лучше. Никто в клубе не боится её. У всех нас будет уникальный шанс сразиться с лучшими из лучших. Это не только про саму игру. Мы имеем шанс сделать шаг в развитии. Тоже очень ценный момент.

В конце концов, несколько лет назад МБА также дебютировала во втором по силе европейском турнире — Кубке Европы. В последние годы мы выходили в плей-офф и бились наравне с будущими финалистами. Бояться соперничества — не про нас.