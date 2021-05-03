Перед ЦСКА маячит скрытая угроза, «Зениту» хотели напакостить. Развязка плей-офф Евролиги

Армейцы раньше всех вышли в Ф4 и там уж лучше не попадать на «Реал». Второму российскому клубу важно не пострадать от судейства с «Барсой».

В плей-офф Евролиги наступает развязка. Осталось провести последние пятые матчи в сериях «Анадолу Эфес» — «Реал», «Бавария» — «Милан» и «Барселона» — «Зенит». Впервые в истории сразу три пары будут играть максимально возможное количество игр, что делает игры на выбывание самыми интригующими за время существования турнира.

Только ЦСКА оформил путёвку в «Финал четырёх», без проблем обыграв «Фенербахче» (3-0). Соперником армейцев станет победитель пары «Анадолу Эфес» — «Реал». И здесь перед ЦСКА маячит скрытая угроза. По увиденному в первых четырёх матчах серии уже начинается казаться, что лучшим соперником для команды Димитриса Итудиса является турецкий клуб, а не испанский. Объясняем почему и анализируем расклады в других парах.

«Реал» доказал, что обладает психологической устойчивостью. В «Финале четырёх» это качество важнее таланта

«Анадолу Эфес» — шестой номер посева, «Реал» — третий. Номинально в паре должна быть интрига, однако перед стартом серии именно в этом противостоянии казался самым вероятным итог 3-0. «Анадолу Эфес» просто на порядок талантливее и динамичнее «Реала», который затянул со сменой поколений. Команда Эргина Атамана катком прошлась по большинству соперников во второй половине регулярного чемпионата, в том числе нанесла ЦСКА (100:70) крупнейшее поражение в истории.



«Эфес» легко забрал первые матчи с «Реалом» (90:63, 91:68), подтверждая первоначальные ожидания по «сухому» итогу серии. Однако в Мадриде случился, возможно, переломный момент. «Эфес» показал, что является «плюшевым» и не умеет держать удар. Абсолютная беспомощность в концовках привела к тому, что «Реал» дважды обыграл «Анадолу» (80:76, 82:76) с ликвидированием отставания -14 и -13 по ходу четвёртых четвертей. Звёзды «Эфеса» Шейн Ларкин и Василие Мицич запускали «сквозняки» и выглядели полностью подавленными.

Жадность сгубила титулованнейший клуб Европы. Как Флорентино Перес довёл «Реал» до упадка Звёзды бегут из Мадрида в разгар сезона, а новые не идут. У ЦСКА появляется отличный шанс стать самой титулованной командой континента.

У «Реала» в решающий момент задавали тон ветераны. Руди Фернандес, Серхио Льюль и Джейси Кэролл доказали, что ещё кое-что способны делать на высшем уровне, пусть и в ограниченное количество минут. Также следует отметить 19-летнего центрового Усмана Гарубу, который достойно заменил травмированного центрового Уолтера Тавареша.



У «Реала» есть характер и менталитет победителя, чего явно не хватает «Эфесу». Команда Пабло Ласо едет в Стамбул в качестве явного аутсайдера. Логично, учитывая что турецкий клуб играет дома и преимущество в таланте исполнителей никуда не делось. Однако пятый матч серии — это своего рода аналог «Финала четырёх». Всё решится в одной игре, о предыдущих лёгких домашних победах «Анадолу» можно забыть.

Ещё неделю назад казалось, что «Эфес» будет очень сложным соперником для ЦСКА. Однако теперь появилось ощущение, что армейцам лучше попасть на турок, чем на «Реал».



Можно вспомнить 2018 год. Тогда ЦСКА стал победителем регулярки, «Реал» занял пятое место и вышел в «Финал четырёх» без преимущества домашней площадки в плей-офф, обыграв «Панатинаикос». Мадридский клуб весь сезон мучился. Льюль не играл в регулярном чемпионате из-за травмы крестообразных связок, часто попадали в лазарет другие важные исполнители «сливочных». 19-летний Лука Дончич набирал классную статистику и стал MVP сезона, однако в победный результат она конвертировалась не так уж часто.

До мечты один шаг. «Зенит» заставил звёздную «Барселону» выглядеть абсолютно беспомощной Столь слабую «блауграну» можно и нужно проходить. У России есть реальный шанс на двух представителей в «Финале четырёх» Евролиги.

ЦСКА был абсолютным фаворитом полуфинала-2018 в Белграде. В итоге «Реал» достаточно уверенно победил армейцев (92:83), А затем завоевал титул, справившись с «Фенербахче» (85:80). Нечто подобное может произойти и сейчас. «Реал» будет андердогом игры с ЦСКА в полуфинале, но при этом на стадии «Финала четырёх» букмекерские расклады зачастую не работают.



За «Реалом» великая история (рекордные 10 побед в Евролиге) и складывавшаяся годами победная культура. «Анадолу Эфес» три года назад занимал последнее место в регулярном чемпионате и начал на что-то претендовать только после перехода Ларкина. Вполне вероятно, команда Атамана ещё не готова к большим победам над большими клубами вроде ЦСКА и, возможно, даже над ныне переживающим массу проблем «Реалом».

У «Зенита» есть реальная возможность пройти «Барселону»

Фото: basket.fc-zenit.ru

«Барселона» ни чем не впечатлила в первых четырёх матчах с «Зенитом». Если бы не блестящая игра центрового Брэндона Дэвиса в стартовых трёх играх, то «Зенит» бы уже оформил путёвку в «Финал четырёх». Есть повод покритиковать и судейство второй игры, когда «Барса» вырвала победу в овертайме (81:78) во многом за счёт 37 реализованных штрафных бросков за игру, что очень много по баскетбольным меркам.



В четвёртом матче «Зенит» выключил из игры Дэвиса, что привело к уверенной победе — 74:61. Главная звезда «Барселоны» Никола Миротич в этой серии выглядит потерянным, не особо впечатляют Ник Калатес и Кори Хиггинс. Защитная система Хавьера Паскуаля работает. Кевин Пангос преимущественно удачно тащит «Зенит» в нападении. Даже без травмированных Артураса Гудайтиса и Матеуша Понитки «Зенит» создаёт огромные проблемы именитой «Барселоне», главный тренер которой Шарунас Ясикявичюс пока вчистую проигрывает битву идей Паскуалю.

До мечты один шаг. «Зенит» заставил звёздную «Барселону» выглядеть абсолютно беспомощной Столь слабую «блауграну» можно и нужно проходить. У России есть реальный шанс на двух представителей в «Финале четырёх» Евролиги.

«Барселона» улетела из Санкт-Петербурга после четвёртого матча с третьей попытки и с опозданием на 16 часов. Сразу появились разговоры о переносе пятой игры с 4 мая на более поздний срок. Инициатива якобы исходила от Евролиги, но и сама «Барса» была не против. «Зениту» хотели напакостить и выбить из ритма. Сделать это не удалось из-за протоколов по коронавирусу. Весь процесс пребывания «Зенита» в Испании строго регламентирован и заранее спланирован. Во времена пандемии никаких сдвигов сроков на сутки быть не может. К счастью, Евролига это быстро поняла и не стала на ровном месте создавать скандал.

Теперь осталось выявить сильнейшего на площадке. Главное, чтобы судейский фактор снова не давал о себе знать. «Барселона» проигрывала пятые матчи плей-офф в двух последних случаях — «Анадолу Эфесу» (2019) и «Локомотиву-Кубань» (2016). Тогда решающую встречу каталонцы проводили на выезде, но у «Зенита» тоже есть отличные шансы стать новым обидчиком «блауграны».



Сине-бело-голубые уже сотворили историю — впервые восьмой номер посева обыграл первый в стартовой игре серии плей-офф. Нужно совершить ещё один подвиг. Домашние команды имеют баланс 10-0 в пятых матчах плей-офф с момента введения серии до трёх побед. Но всё это было до пандемии, когда игры проходили со зрителями. Сейчас самое время переписать историю. «Зенит» уже приучил ломать стереотипы в этом сезона, а «Барса» в последние годы стала чуть ли не главным символов разочарования в европейском баскетболе. Хороший повод, чтобы уравнение сошлось и «Зенит» пробился в «Финал четырёх».

Не ЦСКА единым. «Локо» доказал, что два участника Ф4 Евролиги от России — реальность У «Зенита» перед глазами есть пример, как обыгрывать «Барселону» в плей-офф. Главный тренер Хавьер Паскуаль особенно хорошо его помнит.

«Милан» ждёт непростой тест против «Баварии»

«Милан» не сумел закрыть серию в Мюнхене, хотя имел двузначное преимущество по ходу четвёртой четверти. Опыт Этторе Мессины, Кайла Хайнса, Серхио Родригеса, Малкольма Дилэйни и Луиджи Датоме не перевесил характер Андреа Тринкьери. Джалена Рейнольдса, Пола Ципзера, Владимира Лучича и Уэйда Болдуина.



«Бавария», возможно, является самой цепкой командой Евролиги. Таланта и глубины мюнхенцам явно не хватает, но подопечные Тринкьери своей жёсткостью и неуступчивостью способны доставить проблемы любому сопернику. «Милан» фаворит только за счёт домашней площадки. Болельщиков на трибунах в Италии не будет, так что этот фактор во многом нивелируется. На первый план выйдут бойцовские качества и жажда к победе.