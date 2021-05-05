ЦСКА отстрелялся раньше всех, «Зенит» и «Реал» не вошли в историю. Итоги плей-офф Евролиги

Плей-офф Евролиги официально завершился. Результаты пятых матчей серий «Анадолу Эфес» — «Реал» (88:83), «Милан» — «Бавария» (92:89), «Барселона» — «Зенит» (79:53) в некотором смысле разочаровали.

Сенсаций не произошло, фавориты с преимуществом домашней площадки вышли в «Финал четырёх», путёвку куда уже неделей ранее забронировал ЦСКА после сухой победы над «Фенербахче» (3-0). Подводим итоги плей-офф.

ЦСКА отстрелялся раньше всех

Армейцы трижды с двузначной разницей обыграли «Фенербахче» и неделю ждали соперника по «Финалу четырёх». ЦСКА подтвердил статус самой доминирующей силы в новейшей истории Евролиги. Рекордное 20-е попадание в решающую стадию сезона стало тому доказательством.

Команда Димитриса Итудиса приспособилась играть без Майка Джеймса. Уилл Клайберн, Торнике Шенгелия, Дэниэл Хэкетт и Габриэль Лундберг поочерёдно брали на себя лидерские функции. В «Финале четырёх» соперником ЦСКА станет «Анадолу Эфес». Бояться эту команду точно не стоит, что подтвердила серия против «Реала».

Перед ЦСКА маячит скрытая угроза, «Зениту» хотели напакостить. Развязка плей-офф Евролиги Армейцы раньше всех вышли в Ф4, и там уж лучше не попадать на «Реал». Второму российскому клубу важно не пострадать от судейства с «Барсой».

«Реал» вполне мог выбить «Анадолу Эфес». Пабло Ласо наступил на старые грабли

«Реал» заслужил огромную похвалу за своё выступление в этом сезоне, несмотря на вылет в плей-офф. Мало кто мог представить, что команда Пабло Ласо вообще доведёт дело до пятого матча в серии. Уход Факундо Кампаццо и Габриэля Дека по ходу сезона в НБА, травма крестообразных связок Энтони Рэйдольфа, возрастной и неглубокий состав — даже попадание в топ-8 с учётом этих факторов можно считать подвигом.

В начале серии «Реал» потерял самого эффективного игрока центрового Уолтера Тавареша, который только к пятому матчу успел восстановиться. Его достойно подменял 19-летний Усман Гаруба. В Стамбуле «Анадолу» легко разобрался с «Реалом» (90:63, 91:68). В Мадриде серия не закрылась. «Реал» дважды сломил «Анадолу» (80:76, 82:76), отыгрывая 13 и 14 очков по ходу четвёртой четверти.

Команда Ласо проявила характер и в пятой игре в Стамбуле. В третьей четверти «Реал» пропустил рывок 3-19 и «поймал» просвет в 12 очков. Мадридский клуб снова нашёл в себе силы на камбэк и вырвался вперёд в четвёртой четверти. За полторы минуты до конца счёт был равным 80:80. И здесь Пабло Ласо наступил на старые грабли — поверил в Серхио Льюля. Легендарный защитник уже года 2-3 не показывает баскетбол высокого уровня и не способен решать в клатче.

Ласо не просто оставил Льюля на последние минуты, но и доверил ему три броска в определяющих владениях. Серхио смазал все попытки. Джейси Кэрролл и Руди Фернандес — ветераны «Реала», которые сейчас более эффективны и с нервами у них получше. Да и Николас Лапровиттола вполне неплохо выглядел в течение всего матча. Трэй Томпкинс и Альберто Абальде тоже относятся к числу исполнителей, которым можно довериться в концовке больше Серхио. Ласо также слепо верил в Льюля в «Финале четырёх» Евролиги-2019 против ЦСКА. Тогда Серхио запустил несколько деморализующих «сквозняков» и фактически убил шансы своей команды на победу. Армейцы совершили камбэк, вышли в финал, обыграли «Анадолу Эфес» и завоевали титул.

Сейчас неудачные действия Льюля тоже в какой-то мере зацепили ЦСКА. Дальше прошёл «Анадолу» и попал на армейцев в «Финале четырёх». Не такой уж грозный соперник, как показала серия с «Реалом». Звёзды турецкого клуба Василие Мицич и Шейн Ларкин отрезками начисто выпадают из игры. Главный тренер Эргин Атаман очень вяло реагирует на происходящее и испытывает проблемы с внесением коррективов в действия подопечных, когда соперник совершает рывки.

В пятом матче турок, по сути, единолично вытащил Крис Синглтон — 26 очков, 8 подборов и 38 баллов эффективности. Такое выступление ролевиков огромная редкость. «Эфес» — проходной оппонент для армейцев, у которых с психологией и ментальностью победителя дела уж точно не хуже. Атаман после победы в серии привычно начал бахвалиться и заявил, что «Анадолу» заслужил стать чемпионом Евролиги за последние два сезона. Обычно подобные слова ничем хорошим не заканчиваются для тех, кто их произнёс.

Жадность сгубила титулованнейший клуб Европы. Как Флорентино Перес довёл «Реал» до упадка Звёзды бегут из Мадрида в разгар сезона, а новые не идут. У ЦСКА появляется отличный шанс стать самой титулованной командой континента.

«Милан» чуть не доигрался в решающем матче с «Баварией»

«Милан» вёл "+16" за 6 минут до конца пятого матча против «Баварии». Удивительным образом концовка получилась крайне интригующей. «Милан» умудрился за 1 минуту пропустить рывок 0:10. За 14 секунд до конца счёт стал 91:89. Более того, у «Баварии» было владение с шансом на победный бросок, однако Уэйд Болдуин допустил потерю. Пришлось совершать тактический фол на Шевоне Шилдсе, который реализовал только один штрафной. Отчаянная попытка Пауля Ципзера забить дальний бросок под сирену успехом не увенчалась.

«Милан» со скрипом проходит дальше. По сути, решающим в этой серии стал первый матч, когда Зак Ледэй принёс победу итальянскому клубу броском под финальную сирену. «Бавария» упустила шанс украсть преимущество своей площадки. Очень ровная пара, в которой дальше идут подопечные Этторе Мессины.

Но мюнхенцы всё равно заслуживают исключительно комплиментов. Главный тренер Андреа Тринкьери прыгнул выше головы с очень скромным ростером. Уэйд Болдуин, Джален Рейнольдс и Владимир Лучич упрочили свой статус на рынке и могут рассчитывать на крупный контракт от топ-клуба в межсезонье. «Баварии» будет очень непросто их удержать без увеличения бюджета.

Чуда не произошло. «Зенит» с треском пролетел мимо «Финала четырёх» Евролиги В решающей игре серии плей-офф «Барселона» была слишком хороша и смяла сине-бело-голубых на паркете.

«Барселона» показала свою мощь только в пятой игре с «Зенитом»

Не хочется в подробностях расписывать происходившее на арене «Палау Блауграна» в пятом матче серии «Барселона» — «Зенит» (79:53). Счёт на табло говорит сам за себя. Команда Шарунаса Ясикявичюса впервые показала качество в играх против «Зенита». К сожалению, случилось это в решающей игре. 40-летний Пау Газоль наконец-то выдал что-то внятное на обоих сторонах площадки и стал весомым фактором победы «блауграны».

В любом случае, «Зенит» заслужил высочайшую оценку за этот сезон и за серию против «Барсы» в целом. Команда Хавьера Паскуаля затащила фаворита сезона в пятую игру серии, чего почти никто ожидал. Особенно после потери из-за травм Артураса Гудайтиса и Матеуша Понитки. Будь чуть поудачливее Кевин Пангос в концовке второго матчи и немного лояльнее судьи, победитель серии мог быть иным. Однако история не терпит сослагательного наклонения. «Зенит» получил ценнейший опыт больших матчей. Паскуаль продолжит развивать проект в Санкт-Петербурге, продлив контракт на три года. Ждём ещё более сильный «Зенит» в следующем сезоне.

Пока же время праздновать для «Эфеса», «Милана» и «Барселоны».

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28-30 мая в Кёльне состоится «Финал четырёх». В полуфиналах встретятся «Барселона» — «Милан» и ЦСКА — «Анадолу Эфес». Пока напрашивается битва «Барселона» — ЦСКА в решающей игре, что стало бы настоящим украшением концовки сезона. Однако не будем торопить события. Плей-офф Евролиги получился напряжённым (впервые три серии дошли до пятого матча), но в конечном счёте дальше прошли все фавориты. «Реал», «Зенит» и «Бавария» упустили шанс войти в историю. Мадридцы и мюнхенцы могли стать первыми, кто выиграет серию после отставания 0-2. «Зенит» мог стать первым восьмым номером посева, выбившим победителя регулярного чемпионата. Не судьба. При этом стоит учитывать, что в «Финале четырёх» вероятность сенсации куда выше.