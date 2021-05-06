«Мы играем, страны разваливаются». Как чемпионат СССР терял один из самых именитых клубов

Конец 1980-х и начало 1990-х — период абсолютного хаоса и бардака в СССР. Сверхдержава приближалась к своему распаду. Предвестие больших перемен наблюдалось во всех сферах жизни, в том числе в спорте. Последние чемпионаты СССР по баскетболу были проведены со скрипом. Состав участников видоизменялся прямо в разгар сезона. Уходили даже самые именитые и титулованные команды. Например, «Динамо» Тбилиси в чемпионате-1990/1991.

Выход грузинского клуба произошёл не из-за финансовых проблем. Всё случилось по политическим причинам незадолго до провозглашения независимости республики на вторую годовщину кровавых событий в Тбилиси. С выходом «Динамо» из советского первенства прекратилась и славная история организации, а также всего клубного баскетбола Грузии. Рассказываем о закате «Динамо» в новом материале «Чемпионата» из спецпроекта «Прости, советский спорт».

Прости, советский спорт. Как сборная СССР одерживала последние славные победы Новый спецпроект «Чемпионата» — о том, как 30 лет назад в разрушающейся на глазах стране исчезал великий советский спорт.

Сейчас имя баскетбольного тбилисского «Динамо» не на слуху от слова совсем. Мало кто знает и помнит, что когда-то давно эта организация была по-настоящему великой. «Динамо» — один из самых титулованных клубов СССР. 4-кратный чемпион страны (больше побед только у ЦСКА), 8-кратный медалист (по 4 бронзы и серебра), 3-кратный обладатель Кубка СССР. Что немаловажно, «Динамо» — один из трёх советских клубов, которые выигрывали Евролигу (ранее Кубок европейских чемпионов), сильнейший клубный турнир Старого Света. Два других — ЦСКА и СКА (Рига).

Если составлять условный сводный рейтинг баскетбольных клубов за всю историю СССР, то «Динамо» можно смело включить как минимум в топ-3. ЦСКА — бесспорная доминирующая сила. Далее идут «Динамо» и «Жальгирис». «Динамо» в СССР переживало славные времена. Через систему клуба прошло множество талантливейших исполнителей, особняком среди которых стоят Зураб Саканделидзе и Михаил Коркия — чемпионы Олимпиады-1972. Саканделидзе, по сути, стал творцом знаменитых «трёх секунд». Его грамотный тактический фол сделал возможным проведение атаки с победным броском Александра Белова в кольцо сборной США после паса Ивана Едешко через всю площадку.

Без него не было бы трёх секунд. Трагическая история героя «Движения вверх» Саканделидзе Именно Зураб сделал возможной победу в Мюнхене, хотя это упускается из виду. Ушёл недооценённый триумфатор слишком рано.

Для полного понимания картины с выходом «Динамо» из чемпионата СССР нужно погрузиться в атмосферу, царившую в Грузии в конце 1980-х — начале 1990-х. В апреле 1989 года в Тбилиси собрался митинг. Главное требование — «Объявить национальную неподчинённость властям советской Грузии; образовать временное правительство Грузии; упразднить абхазскую, аджарскую и юго-осетинскую автономии». Часть студентов объявила голодовку до тех пор, «пока Грузия не станет независимым государством». Чисто протестующих постепенно росло и достигло 10 тыс. человек.

Власти республики перестали контролировать ситуацию. Пришлось вмешиваться высшему руководству СССР. Михаил Горбачев дал указание разогнать собравшихся у Дома правительства. В Тбилиси начали стягивать военных. Расчёт властей был на то, что протестующие при виде солдат и военной техники быстро разойдутся. Однако получилось иначе — участники митинга построили баррикады и дали понять, что не собираются отступать.

Избежать столкновений не удалось. Военные применили дубинки, слезоточивый газ и даже сапёрные лопатки. В давке погиб 21 человек, 18 из них — женщины. Более 250 человек получили ранения. Эти события стали своего рода переломным моментом, после которого в Грузии наметился явный курс на обретение независимости.

Теперь непосредственно к спорту. В том же 1989 году высший дивизион футбольного чемпионата СССР покинуло «Динамо» (Тбилиси). Представители Первой лиги «Торпедо» (Кутаиси) и «Динамо» (Батуми) последовали их примеру. Был организован отдельный чемпионат Грузии, в котором приняли участие 12 профессиональных команд.

Баскетбольные побратимы столичного «Динамо» на столь резкие ходы сразу не решились и продолжали участвовать в чемпионате СССР вплоть до конца сезона-1990/1991. Яркая, зрелищная и непредсказуемая команда «Динамо» из Тбилиси отыграла два предварительных раунда, но в финальной стадии участия уже не приняла.

«За этим следила вся страна». Как простой провинциальный клуб угрожал гегемонии ЦСКА «Автодор» в 1990-е сделал практически невозможное. В столицу уезжали все самые лучшие, но в Саратове всегда находились способ выкручиваться.

2 февраля 1991-го «Динамо» в Дворце спорта в Тбилиси разгромило «Шахтёр» (Нерюнгри) со счётом 100:73. Результативность игроков грузинского клуба: Санадзе (24 очка), Даушвили и Шенгелия (по 21), Цхведиани (10), Тортладзе, Чхеидзе (по 8), Периашвили, Устиашвили (по 4), Барамидзе, Дарсадзе (0). В списке выделяется одна знакомая фамилия — Шенгелия. Это Каха Шенгелия, отец форварда ЦСКА Торнике Шенгелии, переход которого в состав армейцев из испанской «Басконии» прошлым летом вызвал шквал критики в Грузии. Главным тренером был легендарный Леван Мосешвили, возглавлявший «Динамо» долгие 26 лет (1972-1998).

Главный тренер «Динамо» Леван Мосешвили. Фото: РИА Новости

Встреча с «Шахтёром» — последний матч «Динамо» в чемпионате СССР, после которого последовало снятие с турнира. Команда шла с балансом 20-12 и вполне могла побороться за медали. У второго «Спартака» (27-12) и третьего ВЭФа (26-12) по итогам сезона было такое же количество проигрышей, как и у «Динамо» на момент ухода.

Важно понимать цепочку дальнейших событий в стране. 28 февраля 1991 года Верховный Совет Грузии запретил проведение референдума о сохранении СССР на территории Грузии. 31 марта 1991 года состоялся референдум о восстановлении независимости Грузии. В нём приняли участие 90,5% избирателей, из которых за провозглашение государственной независимости проголосовало 98,93%.

9 апреля 1991 года — на вторую годовщину разгона митинга с жертвами – в 11 часов 56 минут по тбилисскому времени на чрезвычайном заседании Верховного Совета Грузии председатель Звиад Гамсахурдия объявил о восстановлении государственной независимости Грузии. На этом пути Грузии и России разошлись. Не только в спортивном, но и в общественно-политическом плане.

Стоит отметить, что спорт (и баскетбол в частности) был предвестником распада СССР. В сезоне-1990/1991 в чемпионате отказался играть литовский «Жальгирис». В стране царила неразбериха, которая переносилась и на результаты матчей внутреннего первенства. Чемпионом неожиданно стал эстонский «Калев», в составе которого выступал первый американец советского первенства Джордж Джексон. ЦСКА занял четвёртое место. Вторым стал «Спартак» (Ленинград), годом позже выигравший непризнанный чемпионат СНГ.

Русскую команду мечты лишили великой победы. Единственный титул «Спартака» — непризнанный Чемпионат СНГ – отражение «смутной эпохи» 1990-х. В высоких кабинетах одним махом перечеркнули старания целой плеяды талантливейших игроков.

В Грузии ситуацию со снятием «Динамо» с чемпионата СССР предпочитают не вспоминать. В местных СМИ об этом материалов просто нет. Разве что на официальном сайте Министерства спорта размещена так называемая «летопись грузинского баскетбола», После 1991 года список очень скупой.

«Грузинский баскетбол самостоятельно развивается с 1991 года. В 1994 году были сформированы мужская и женская сборные Грузии для участия в отборочных турнирах чемпионата Европы. Несколько грузинских баскетболистов играли в известных европейских клубах, Николоз Цкитишвили и Заза Пачулия представляли американские клубы НБА.

Федерация баскетбола Грузии, основанная 4 июня 1991 года, стала членом Международной федерации баскетбола (ФИБА) и Европейской баскетбольной конфедерации с 10 июля 1992 года, присоединилась к Европейской федерации ФИБА с 2003 года. Президенты: Александр Чхеидзе (1991-1995), Автандил Сакварелидзе (1995-1997), Георгий Катамадзе (1998-2001), Бесик Липартелиани (2001-2013), Михаил Габричидзе (2013-настоящее время)» — мизерная часть от всего текста «летописи грузинского баскетбола» в период независимости.

Значительная часть материала посвящена периоду советских времён, когда действительно было чем похвастать. Особенно грузины любят смаковать победу «Динамо» над звёздным «Реалом» (90:83) в финале Евролиги-1962. К слову, на полуфинальной стадии того сезона команда из Тбилиси выиграла серию против ЦСКА (152:137 по сумме двух матчей). «Реал» (10 побед в Евролиге) и ЦСКА (8 побед) — самые титулованные клубы Европы. Когда-то команда из столицы Грузии играла с ними на одном уровне или как минимум не сильно уступала.

О тех временах можно забыть. Сейчас клубный грузинский баскетбол влачит жалкое существование. Национальная сборная более-менее конкурентоспособна, но только за счёт раннего отъезда игроков в зарубежные клубы и их развития в других местах. Упомянутая выше летопись на сайте Минспорта не обновлялась минимум 5 лет, поскольку действующим президентом федерации там указан Габчиридзе. С 2017 года этот пост занимает Паата Гураспаули.

Уровень чемпионата очень низкий. Ни одного клуба из Грузии нет даже в четвёртом по рангу еврокубковом турнире Кубке Европы ФИБА. О Евролиге и битвах против «Реала» и ЦСКА вообще можно не мечтать.

«В криминальной сводке видел ребят, с которыми учился. Казалось, что это не с тобой рядом» Пик карьеры легендарного Василия Карасёва пришёлся на лихие 1990-е. Воспоминания, как ни странно, самые хорошие. Но не всё так однозначно.

Что касается тбилисского «Динамо», то даже по грузинским меркам клуб скатился. Команда чудом пробилась в плей-офф сезона-2020/2021 под седьмым номером посева, выиграв 4 последних матча регулярного чемпионата. Вероятно, в первом раунде клуб из Тбилиси разобьёт посеянный вторым «Кутаиси». У «Динамо» даже нет рабочего официального сайта. У старого истёк срок действия хостинга. Показательный момент, чётко характеризующий общую картину.

Как ни странно, в новейшей истории чуть ли не единственная попытка вывести грузинский баскетбол из коматозного состояния поступила от российской стороны. В сезоне-2015/2016 грузинская «Вита» была принята в состав Единой лиги ВТБ. При лицензировании были закрыты глаза на многие недостатки, лишь бы дать тбилисскому клубу возможность играть на высшем уровне. Также был определён лучший грузинский игрок сезона, что подчёркивало важность страны для лиги. Награду получил защитник «Виты» Ираклий Чикладзе.

«Решили играть и позориться на всю Европу. Хорошо, что не было трансляций на Россию» Отсутствовали даже самые элементарные условия для работы. «Прелести» 1990-х познали на себе все клубы, в том числе «Спартак» и ЦСКА.

Тем не менее создать хоть сколько-нибудь успешный проект в Тбилиси не получилось. «Вита» даже близко не потянула уровень Единой лиги и в связи с финансовыми проблемами снялась с турнира за тур до конца регулярного чемпионата. Общий баланс по итогам 30 матчей — 1-29. Единственная победа добыта над «Цмоки-Минском» (81:80) не без доли везения. Грузинские клубы по сей день продолжают находиться в небытие и после исчезновения «Виты» с баскетбольной карты. Советские времена навсегда останутся самыми успешными для клубов из этой страны.

Грузия была в СССР на привилегированном счету. По данным экономистов, три рубля из четырех в бюджете республики представляли собой средства извне, в основном из РСФСР. Неудивительно, что после прощания с чемпионатом СССР в спорте настал тотальный упадок, которому не видно конца и края. Баскетбольное тбилисское «Динамо» является ярчайшим тому доказательством.

Экс-баскетболист «Спартака», ныне главный тренер «Химок» Андрей Мальцев поделился воспоминаниями о «Динамо».

«Динамо» из Тбилиси — это серьёзная команда была. У них были неплохие финансовые условия по тем временам. База своя была отличная на тбилисском море, где команда проводила сборы. Помню, что они одними из первых в СССР сделали там себе трёхочковую дугу и к ней ещё одну, которая была на 20 сантиметров дальше. Мы всё думали, почему они так издалека бьют? А они это тренировали. Это сейчас Стеф Карри попадает из центрального круга и никого это не удивляет, а раньше всё-таки столь дальние попадания были событием.

«Динамо» — это самобытная команда. Все знают Дерюгина, который попадал на Олимпиаду из этой команды. Всегда там были снайперы, я даже застал ещё папу Торнике Шенгелии, когда он там играл. В 16 лет его подключали в состав. Команда всегда старалась бежать, играть искромётно, много дальних бросков совершали.

Они следили за своей молодёжью и воспитывали её. Нам казалось, что ровесники из Тбилиси всегда на год-два старше, но, может, казалось. Просто мы приезжали ещё ничего не зная о бритве, а те ребята уже усы носили. Но отношения всегда были очень хорошими. Понятно, что на площадке было всё. Поездки в Грузию получались эмоциональными. Помимо игр — это было очень гостеприимно. Люди там очень любили баскетбол. Уже в те времена 10 тысяч зрителей для них был не вопрос. Правда, все мужчины и все в шапках-аэропортах. Когда что-то выходило из-под контроля могли и монетами бросаться. Прилетало очень больно. Курили прямо в зале.

Это была сильная команда, боровшаяся за самые высокие места. Просто с ними никому и никогда не было. К Кондрашину в Грузии очень уважительно относились. Что касается момента, когда «Динамо» покинуло чемпионат, то это было так давно. Кажется, мы с ними сыграли в самом начале, ещё успели, а уже после они снялись. По-моему они и литовцы первыми ушли. Я застал ещё чемпионаты СССР, где мы играли против них за бронзу. В какой-то момент многие команды из-за того, что происходило вокруг, начали уходить. Начиналось первенство ещё СССР, а заканчивалось уже СНГ. Политикой из нас никто сильно не интересовался. Мы играем, страны разваливаются. Ну что мы можем сделать, когда такие гранды уходят из чемпионата? Ушло «Динамо» без криков и шума. Никаких событий не было, по-моему. Это ведь не только в баскетболе так было. Все виды спорта шли по этому пути. Жалко было, что это всё развалилось. У каждой союзной команды был свой фирменный стиль. Чемпионат был очень интересный, — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

Андрей Мальцев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тогдашний главный тренер ЦСКА Иван Едешко плохо помнит момент со снятием «Динамо», но отмечает самобытность команды.

«Динамо» — сильная команда, в которой выступали игроки сборной Союза, мои друзья. У них, как и у остальных команд советских республик, был свой фирменный стиль. Они не были похожими на кого-то. Честно, я не помню ситуации с тбилисским «Динамо» и их снятием с чемпионата. Времена тогда были непростые. Играли те команды, которые смогли найти спонсоров и деньги на сборы и зарплату. Даже мне пришлось уехать из ЦСКА за границу, работать там тренером», — рассказал Едешко.

«Память на всю жизнь». Русские бомбардиры доминировали над иностранцами в 1990-е 55 очков Захара Пашутина — вечный рекорд чемпионата. 13 трёхочковым Бирюкова позавидовали бы даже в НБА. Сейчас о таком можно лишь мечтать.

Бывший баскетболист «Спартака», ныне главный тренер курского «Динамо» Василий Карасёв также подчёркивает самобытность как одну из главных характеристик «Динамо».

«Я лично не так много игр провёл против тбилисского «Динамо». Играли по молодёжке ещё, ездили. В то время старался думать о своём баскетболе, как самому хорошо играть, чем о каких-то других вещах. Это, наверное, сказалось больше на тех людях, которые поиграли много и были на пике карьеры и которых связывали с этой командой более длительные отношения.

В тот период я был ещё совсем молодым человеком. Было понятно, что сам выход команды — это плохо. Все чувствовали, что всё идёт к развалу того мощного российского баскетбола, который мы помнили. Так же ведь выходили прибалтийские команды, украинские. Конечно, это было плохо. Тем более тбилисское «Динамо» — команда самобытная. С бешеными болельщиками. Против них всегда было сложно играть, особенно в гостях. Если они любят, то любят, если ненавидят, то всей душой. У нас чуть ли не до драк в играх доходило всё время. «Динамо» было большой частью российского баскетбола. Это закончилось, и было неприятно.

В «Динамо» у меня знакомых в тот момент не было. Были те, с кем играли в сборной Союза — молодые игроки, которые только подходили к основному составу. Всё было какое-то неоднозначное. У них была радость и эйфория, что они уходят и у них новая жизнь какая-то начинается. У нас какое-то непонимание было. Опять же, повторюсь, не скажу, что это были друзья, хорошие знакомые. Какого-то плотного общения не было», — заявил Карасёв.