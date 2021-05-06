«Мои главные победы ещё впереди». Андрей Мальцев ворвался в элиту тренерского цеха страны

Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев избавился от приставки «исполняющий обязанности» в середине апреля. Через три месяца после назначения рулевым подмосковного клуба. Андрей Николаевич в сложной ситуации сумел добиться улучшения игры команды, чем заслужил кредит доверия от руководства команды.

За плечами Мальцева долгие годы работы на молодежном уровне, а теперь он наконец-то в элите тренерского цеха страны. 55-летний специалист рассказал о своём карьерном пути, работе с подопечными по «Химкам» и поделился ожиданиями от серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

— Андрей Мальцев — один из самых возрастных главных тренеров Единой лиги ВТБ, а про него широкая аудитория не так много знает. Как так получилось, ведь ещё в 2004 году про вас говорили, что это будущее тренерского цеха России.

— В сезоне-2004/2005 я тренировал родной «Спартак». Авансы мне, конечно, были хорошие выданы, и в Ленинграде на мой первый матч с «Урал-Грейтом» пришло очень много зрителей, много своих питерских было тогда в команде. Тогда же, кстати, у меня дебютировали Антон Понкрашов и Павел Сергеев. Но опыта тренерского у меня тогда практически никакого не было, не всё с ходу сложилось. И меня пригласили в молодёжный проект ЦСКА. Думал тогда, что ненадолго уеду в Москву, но получилось, что в армейском клубе я провел 15 лет, работал в тренерских штабах основы, но преимущественно с молодёжными командами. В том числе мы неплохо засветились и в Единой молодёжной лиге ВТБ.

«Химки» заметно преобразились после смены тренера. Андрей Мальцев начал многообещающе Подмосковный клуб постарается прервать 7-матчевую победную серию «Фенербахче», который на прошлой неделе огорчил ЦСКА в Москве.

— Не жалеете, что так долго работали на молодёжном уровне?

— Однозначно, не жалею. Если как игрок я прошёл становление в ленинградском «Спартаке», то тренером я стал именно в ЦСКА.

— Вы были ассистентом Евгения Пашутина, который привёл молодёжную сборную к золоту чемпионата Европы в 2005 году. С того момента наша молодёжка ни разу не брала золотые медали.

— Тогда был своеобразный всплеск развития отечественного баскетбола. Это поколение называют «лимитчиками», так как они попали на время принятия лимита на легионеров, когда больше времени стало уделяться своим воспитанникам. Они больше играли, с ними больше работали. И ребята очень здорово воспользовались этим шансом. Они составили костяк команд, которые потом принесли нашей стране победу на чемпионате Европы и бронзовые медали Олимпиады. И многие из них ещё успешно продолжают карьеру.

— В том числе много игроков той молодёжки сейчас у вас в «Химках»….

— И я горжусь тем, что тренирую их сейчас. Очень рад, что их карьеры продолжаются.

Чемпион Европы и призёр Олимпиады перезапускает карьеру. Антон Понкрашов поможет «Химкам» 34-летний разыгрывающий возвращается в большую игру после продолжительной паузы. Мотивации у него предостаточно.

— Получается, карьеру Антона Понкрашова вы когда-то открывали, а сейчас закрываете?

— Думаю, что Антон ещё поиграет, со мной или без меня. Зная его характер, работоспособность, даже не сомневаюсь в этом.

— Под вашим руководством Тимофей Мозгов вернулся в баскетбол спустя три года восстановления после травмы и даже забросил своей первый трёхочковый в европейской карьере.

— Мы уже пошутили с Тимофеем на эту тему. Когда он напишет книжку «30 лет в трëхсекундной зоне», я попросил указать, что именно под руководством Мальцева он вернулся в большой баскетбол. Но если серьёзно, это был очень трогательный момент. Очень рад за Тимофея, он много работает, он хочет играть в баскетбол и с каждой игрой выглядит лучше.

— А чем ещё на данный момент гордится тренер Андрей Мальцев?

— Считаю, что мои главные победы ещё впереди. Конечно, есть успехи молодёжки в Чехове, в молодёжной Евролиге, чемпионства в молодёжных чемпионатах. Но для меня ценнее, что есть много ребят, кто прошёл школу ЦСКА, которые до сих пор звонят поздравить с днём рождения.

— Практически все российские игроки в нашей стране прошли через ваши руки?

— Практически, да. Самое интересное, что в «Химках» парочка подобралась, которая не была у меня. Это Сергей Карасёв и Сергей Моня. Пересекались в сборной, но поработать плотно представился шанс только сейчас в «Химках».

— Работая в молодёжке про вас говорили, что вы много кричите на игроков во время матчей. На кого ругались в последний раз?

— На Тимофея (улыбается).

«Я точно не сидел на печи». Тимофей Мозгов вернулся и настроен стремительно прибавлять Центровой выдал хорошую статистику в первом матче за 1015 дней. Дальше — набор формы, чтобы ещё лучше проявить себя на площадке.

— Расскажете почему?

— Был чисто игровой момент. Это один из плюсов работы с опытными игроками: они всё сами понимают. В некоторых ребятах я вижу тренерские задатки. Очень надеюсь, что эта плеяда по окончании карьеры не уйдёт из баскетбола, а будет передавать свой богатейший опыт молодёжи.

— Что приятнее было вам как тренеру: обыграть мадридский «Реал» или «Зенит» в родном для вас Санкт-Петербурге?

— Не могу сравнивать. За каждым результатом стоит большая работа. А побеждать я хочу в каждом матче. Даже если буду с сыном в фантики играть, буду играть только на победу.

— Летом могли представить, что будете главным тренером «Химок»?

— Скажу больше, если бы мне сказали в день моего ухода из ЦСКА 14 мая, что через семь месяцев буду руководить командой Евролиги — не поверил бы точно.

— В начале сезона вы возглавляли фарм-команду БК «Химки», выступающую в Суперлиге. Как узнали о назначении в штаб Куртинайтиса?

— Мы как раз летели с фарм-командой домой из Новосибирска, где проиграли матч. Соперник расстрелял нас трёхочковыми, и тут мне поступает звонок от генерального директора Павла Астахова. Подумалось уже, что увольняют… А тут такое предложение – стать ассистентом Римаса Куртинайтиса.

— Что скажете о серии плей-офф Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — «Химки», в которой нас ждёт российское тренерское противостояние.

— Да, Пашутин против Мальцева. С большим уважением отношусь к Евгению Юрьевичу, рад, что мы долгие годы дружим. Но здесь профессиональное выходит на первый план, Готовимся к серьёзной битве, разбираем игру соперника, будем стараться удивить «Локомотив». Работаем над собой каждый день и надеемся, что все травмированные вернутся в строй.