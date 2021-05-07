«Как можно промахнуться пять раз?!» История глупейшего провала нашей сборной на Олимпиаде

В Барселоне были реальные шансы на медали и игру против американской «Дрим Тим». Эпично «слитая» концовка с хорватами стала помехой.

Почти 29 лет прошло с момента проведения Олимпиады 1992 года в Барселоне. Для любителей баскетбола те Игры запомнились триумфом американской «Дрим Тим» во главе с Майклом Джорданом. Сборная, состоявшая сплошь из звёзд НБА, громила всех на своём пути и не оставила другим командам ни единого шанса увезти домой золото Олимпийских игр. Неудивительно, ведь игроки НБА впервые были допущены к участию в Олимпиаде.

В памяти российских болельщиков ОИ-1992 ассоциируется с первым и последним в истории выступлением Объединённой команды из стран СНГ — именно такое название в том году носил коллектив, пришедший на смену сборной прекратившего своё существование СССР.

Объединённая команда под руководством Юрия Селихова пережила крупное разочарование. Были реальные шансы сыграть с «Дрим Тим» в финале, но всё закончилось глупейшим провалом нашей сборной. Эпично «слитая» концовка с хорватами стала помехой. Рассказываем о событиях Барселоны-1992.

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На групповом этапе сборная заняла первое место, одержав четыре победы при одном поражении с разницей очков «+52». ОК обыграла Литву (92:80), Австралию (85:63), Венесуэлу (78:64) и Китай (100:84), уступив только сборной Пуэрто-Рико (72:80). В четвертьфинале турнира коллектив ожидала сборная Германии, с которой баскетболисты из СНГ также сумели справиться — 83:76.

Но главным матчем для Объединённой команды тогда стал полуфинал турнира против Хорватии, которая незадолго до ОИ-1992 выиграла два чемпионата Европы (1989, 1991). Состав соперника был по-настоящему звёздным — ставший впоследствии трёхкратным чемпионом НБА в составе «Чикаго» Тони Кукоч, блиставший в «Нью-Джерси Нетс» (ныне «Бруклин») доминирующий скорер Дражен Петрович, на тот момент лишь подававшие большие надежды Жан Табак и Дино Раджа, которые спустя пару лет оправились покорять США. Объединённой команде, конечно, известных баскетболистов также было не занимать. На турнир приехали четыре игрока, ставших победителями Олимпиады-1988 в составе сборной СССР — Александр Волков, Валерий Тихоненко, Александр Белостенный и Игорс Миглиниекс. Противостояние обещало быть жарким.

Первая половина матча сложилась для баскетболистов из СНГ весьма успешно. ОК обеспечила себе не разгромное, но двузначное преимущество, и к большому перерыву команды подошли со счётом 40:30. Однако во второй половине матча этот отрыв был растерян.

Развязка встречи произошла на последней минуте. За 40 секунд до конца игры сборная СНГ опережала соперников на четыре очка — 74:70. Тогда и случился победный рывок хорватов — сначала Александр Волков не реализовал штрафной бросок. Соперники моментально бросились в контратаку, которая завершилась трёхочковым попаданием от Кукоча.

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Затем ещё один штрафной не сумел забить Волков. По итогам встречи Александр стал самым результативным игроком команды (20 очков, шесть подборов, пять передач), однако в клатче с нервами не справился. Свободные броски с линии Волкову не давались — в сумме пять промахов за матч.

«Допустимо промазать один раз. Но как можно промахнуться пять раз?!» — недоумевал Валерий Тихоненко.

Вырваться вперёд хорваты смогли после фола Виктора Бережного на Петровиче за 9,1 секунды до конца матча. Петрович уверенно реализовал оба штрафных и вывел сборную Хорватии вперёд — 75:74. За 1,6 секунды до конца встречи из-под кольца не сумел забросить Владимир Горин, а одновременно с сиреной мимо корзины пролетел мяч после потенциально победного броска Волкова.

ОК глупейшим образом лишилась шансов на выступление в финале Игр. Броски Волкова с линии были корявыми Лэй-ап Горина получился несуразным, как и последний бросок Волкова, — в обоих случаях мяч даже не коснулся дужки кольца. Психологически ОК была сломлена и буквально на ровном месте отдала верную победу.

«Какие эмоции испытываю, когда вспоминаю те Игры? Горечь. Сложно выразить свои мысли так сразу. В полуфинальной игре с хорватами случилось самое обидное поражение в моей карьере. У них была очень сильная сборная, но и у нас были настоящие звёзды. Мы уступили в самой концовке, и обида за то поражение до сих пор не отпускает. Мы проделали большой путь, чтобы выступить на Играх, и все очень сильно расстроились, когда не сумели достигнуть поставленной цели», — вспоминал о матче экс-игрок ОК Игорс Миглиниекс.

В заключительном матче турнира хорватов ждала та самая американская «Дрим Тим». Состав сборной США говорил сам за себя: Майкл Джордан, Ларри Бёрд, Мэджик Джонсон, Скотти Пиппен, Чарльз Баркли, Дэвид Робинсон, Патрик Юинг, Клайд Дрекслер, Карл Мэлоун, Джон Стоктон, Крис Маллин, Кристиан Леттнер.

Легендарные игроки, чьи имена навсегда вписаны в историю баскетбола. Конечно, против такого лайн-апа противопоставить хоть что-то было крайне тяжело — за восемь матчей на турнире «Дрим Тим» настреляла 938 очков. В финале сборная Хорватии была разгромлена американцами с разницей «+32» — 85:117.

Неизвестно, как в этом матче показала бы себя Объединённая команда, — казалось, ни у одной сборной нет реальных шансов против фаворитов турнира. Но побороться с той «Дрим Тим» за олимпийское золото — уже большой успех и честь. К сожалению, ОК её не удостоилась.

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В матче за третье место Объединённую команду ждала сборная Литвы, в которой также выступали действующие на тот момент олимпийские чемпионы в составе СССР — Арвидас Сабонис, Шарунас Марчюлёнис и Вальдемарас Хомичюс. Но, видимо, невероятно обидное поражение в полуфинале оставило свой отпечаток на ОК. Сборная СНГ проиграла литовцам со счётом 78:82 и уехала с Игр 1992 года с пустыми руками.

Первое и последнее выступление Объединённой команды из стран СНГ стало досадным воспоминанием для всех её участников и болельщиков, а ОИ-1992 положили начало эре тотального доминирования сборной США на турнире. С того момента американцы выиграли пять из шести прошедших Олимпиад. Лишь в 2004 году одержать победу удалось сборной Аргентины, а национальная команда США заняла третье место. Сможет ли хоть одна сборная навязать американцам борьбу на ОИ в Токио, станет известно уже этим летом.