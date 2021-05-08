ЦСКА должен забирать титул Евролиги. Объясняем почему

Внятной конкуренции в этом году не просматривается. Все соперники по «Финалу четырёх» меркнут на фоне армейцев.

ЦСКА — «Анадолу Эфес» и «Барселона» — «Милан» — полуфинальные пары Евролиги. «Финал четырёх» пройдёт 28-30 мая в Кёльне.

Состав участников в этом году существенно видоизменился по сравнению с прошлыми сезонами. Откололись два постоянных гостя — «Реал» и «Фенербахче». Только ЦСКА держит уровень и продолжает оправдывать репутацию самой стабильной организации Старого Света в XXI веке. Объясняем, почему армейцы должны забирать титул Евролиги сезона-2020/2021.

ЦСКА — единственный статусный участник «Финала четырёх» с победной культурой

ЦСКА рекордный 20-й раз вышел в «Финал четырёх». С 2003 года армейский клуб только один раз пропустил решающую стадию — в 2011-м. Остальные клубы даже близко не могут похвастаться такой стабильностью, как ЦСКА в XXI веке.

Над всеми участниками Ф4 у ЦСКА есть преимущество по личным встречам. Главный тренер Димитрис Итудис побеждал своих коллег тоже куда чаще, чем они его. В этом году организаций попала в совершенно нехарактерную ситуацию с Майком Джеймсом. Скандальный американец отстранён из-за конфликта с Итудисом и остаток сезона проводит в НБА за «Бруклин Нетс».

Итудис – мощь и сила. Нападки на главного тренера ЦСКА – полная бессмыслица Многие стали забывать заслуги Димитриса. А ведь перечень весьма внушительный.

При этом ЦСКА сумел сразу перестроиться после потери лучшего скорера, ассистента и самого эффективного баскетболиста. Уилл Клайберн взял на себя лидерские функции, также это время от времени делают Торнике Шенгелия, Габриэль Лундберг, Дэниэл Хэкетт, Йоханнес Фогтманн. Отряд не заметил потери Джеймса. Скорее наоборот, команда стала более сплочённой. ЦСКА закрыл серию с «Фенербахче» (3-0) в плей-офф всухую пока все остальные мучились пять матчей. Таланта у имеющихся в обойме Итудиса исполнителей более чем достаточно, чтобы забирать титул.

«Барселона» — организация-неудачник

«Барселона» вышла в «Финал четырёх» впервые с 2014 года. Титул брала в последний раз в 2010-м. Предыдущие 7 лет стали настоящим мраком для «блауграны» с обилием провалов. Только серьёзное увеличение бюджета, приглашение игроков Николы Миротича, Кори Хиггинса, Брэндона Дэвиса, Ника Калатеса и главного тренера Шарунаса Ясикявичюса привели к кое-какому прогрессу в плане результата.

Хотя даже нынешний суперзвёздынй состав «Барсы» ходил на краю пропасти и с большим трудом прошёл «Зенит» (3-2) в серии плей-офф. «Барселона» остаётся неблагополучной организацией без ярко выраженной победной ментальности. Даже 40-летний двукратный чемпион НБА Пау Газоль вмиг не исправит ситуацию. Провал «Барселоны» в решающий момент — достаточно вероятный сценарий. Возможно, «Барса» — единственная команда, которая превосходит ЦСКА по таланту исполнителей в ростере. Однако на стадии «Финала четырёх» этот фактор очень малозначимый. Куда важнее характер и ментальность победителя, с чем у команды Ясикявичюса имеются проблемы.

Вопросы закрыл только ЦСКА, «Барса» и «Милан» на краю пропасти. Что творится в Евролиге «Зенит» на пороге крупнейшей сенсации в истории, а армейцам в «Финале четырёх» может достаться неожиданный соперник.

«Милан» беден на талант и имеет в послужном списке длинный шлейф неудач

«Милан» не был в «Финале четырёх» с 1992 года. И не участвовал в плей-офф с 2014-го. Приглашение 4-кратного чемпиона Евролиги Этторе Мессины на пост главного тренера дало свои плоды на второй год работы. «Милан» укомплектован опытными и титулованными исполнителями. Кайл Хайнс, Серхио Родригес, Луиджи Датоме немало поиграли на высочайшем уровне. Их неплохо дополняют американские легионеры Малкольм Дилэйни, Кевин Пантер, Зак Ледэй, Шевон Шилдс.

Как бы то ни было «Милан» — организация, за которой тянется длинный шлейф неудач. Команда Мессины со скрипом пролезла в «Финал четырёх», с трудом обыграв дебютанта плей-офф «Баварию» (3-2). Целостной и качественной игры в исполнении итальянцев замечено не было. В плане чистого таланта «Милан» является слабейшим из всех участников «Финала четырёх», а опыт Хайнса, Родригеса и Датоме может и не спасти.

«Анадолу Эфес» — несостоятельная организация, которая недавно была на дне

«Анадолу Эфес» — соперник ЦСКА по полуфиналу. Характерная черта турецкого клуба — зависимость от двух исполнителей. Шейн Ларкин и Василие Мицич в подавляющем большинстве случае обеспечивают результат, в нынешнем сезоне это преимущественно делает Мицич. С психологической устойчивостью у звёзд «Эфеса» есть проблемы, что показала серия плей-офф против «Реала». Команда Эргина Атамана вчистую проваливала длинные отрезки и с огромным трудом дожала проблемный мадридский клуб в пятом матче в Стамбуле.

Во втором круге регулярки «Эфес» разгромил ЦСКА (100:70), нанеся армейцам крупнейшее поражение в истории. Это скорее идёт в минус турецкому клубу, поскольку команда Итудиса будет настроена на реванш. Держать удар «Эфес» не умеет, даже против соперников уровня нынешнего «Реала».

ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в истории. Объясняем, почему это логично «Армейцы» не впервые ходили на грани. Просто «Маккаби» и «Олимпиакос» их простили, а «Анадолу Эфес» наказал по полной программе.

«Анадолу Эфес» даже близко не принадлежит к элите европейского баскетбола. Выход в «Финал четырёх» в 2019-м и в 2021-м — слишком скупой перечень заслуг. В сезоне-2017/2018 «Эфес» стал последним в регулярном чемпионате Евролиги. К слову, рядом с турками на дне находились «Милан» и «Барселона». ЦСКА тогда выиграл регулярку, в очередной раз доказав что в любых обстоятельствах всегда поддерживает топ-уровень.

Эргин Атаман — самый проигрывающий главный тренер в истории Евролиги. Сейчас в пассиве Атамана 147 поражений в турнире, у второго в списке Душко Ивановича — 137. Победная культура выстраивается годами. Простым приобретением Ларкина и Мицича не отделаешься и вмиг в гранда из-за этого не превратишься. В «Анадолу» многие сезоны подряд взращивался менталитет неудачников, прямое отношение к этому имеет нынешний главный тренер Атаман. Конечно, титул Евролиги частично изменит статус «Эфеса», но его ещё нужно завоевать. Сделать это не так просто, не «набив шишки» в решающей стадии. «Эфес» пока провалился только один раз – в финале Евролиги-2019 против ЦСКА. Армейцы готовы пополнить коллекцию неудач турецкого клуба.

Конечно, «Финал четырёх» — в значительной степени лотерея и в одной отдельной взятой игре может случиться что угодно. Однако приуменьшать шансы на титул ЦСКА из-за этого не стоит. Вероятность победы «армейцев» достаточно высокая. Именно команда Итудиса должна считаться фаворитом.