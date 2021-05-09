Стал ненужным в России и сгодился чемпиону Германии. История высочайшего игрока Евролиги

«Автодор» не оценил потенциал 224-сантиметрового гиганта. Теперь Крист Кумадже оставляет не у дел звёзд «Барсы» в составе «Альбы».

В конце декабря 2020 года у саратовского «Автодора» состоялся интересный трансфер – к команде присоединился 224-сантиметровый центровой Крист Кумадже. Выходец из Чада проделал долгий путь, прежде чем начать свою карьеру в США, но за океаном игрок не задержался и в прошлом году переехал в Европу. В российском клубе 24-летний Кумадже провёл совсем немного времени, зато теперь вполне неплохо выступает в составе участника Евролиги — немецкой «Альбе».

Кумадже родился и вырос в Нджамене, столице Чада. В 16 лет Крист покинул родной город и уехал учиться в Сенегал, за 3,5 тысячи километров от дома. Именно там он и начал заниматься баскетболом – до этого Кумадже, несмотря на свой рост, никогда не интересовался этим видом спорта и предпочитал играть в футбол.

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В Дакаре его заметили скауты академии «Flying Star». Именно там он начал тренироваться, а спустя некоторое время для перспективного игрока нашлось место в составе команды частной школы в Монтверде (штат Флорида, США), где Кумадже успел поиграть с первым номером драфта НБА 2016 года форвардом «Филадельфии Сиксерс» Беном Симмонсом, а также с разыгрывающим «Миннесоты Тимбервулвз» Д’Анджело Расселлом. Именно после дебюта в команде из Монтверде Крист получил несколько предложений из NCAA – игроком интересовались «УКЛА Брюинз», «Луисвилл Кардиналс», «Централ Коннектикут Блу Девилз» и «Флорида Стэйт Семинолз».

Внимание игрока привлекли именно «Семинолз», а точнее, как объяснил Кумадже, главный тренер коллектива и успешное выступление ещё нескольких игроков, чей рост превышал 7 футов. За четыре года в команде из Флориды Кумадже провёл 122 матча, в которых в среднем набирал 4,5 очка, 3,3 подбора и 0,1 передачи за игру.

После окончания университета в 2019 году игрок выставился на драфт НБА, однако по его итогам профессиональную карьеру Кумадже начал в G-лиге. Он присоединился к «Дэлавер Блю Коутс» — фарм-команде «Филадельфии Сиксерс». В составе «Блю Коутс» африканец провёл 33 матча, в которых в среднем набирал 11,3 очка, 11 подборов, 4,2 блок-шота, 0,8 передачи и 0,6 перехвата за 26,4 минуты. В начале января 2020 года в матче с «Лонг-Айлэнд Нетс» Кумадже установил рекорд франшизы, записав на свой счёт «трипл-дабл» из 12 очков, 16 подборов и рекордных 12 блок-шотов. По итогам сезона он был признан лучшим защищающимся игроком G-лиги.

В сентябре 2020 года Крист решил попробовать себя в Европе и присоединился к «Эстудиантесу». Он стал самым высоким игроком чемпионата Испании с 1992 года – тогда за мадридскую «Уникаху» играл Ральф Сэмпсон, чей рост также составлял 2,24 м. Однако в составе «Эстудиантес» Кумадже закрепиться не удалось – он принял участие всего в шести матчах, в которых в среднем проводил на поле 4,8 минуты.

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Не лучшим образом ситуация обстояла у игрока и в «Автодоре», к которому он присоединился 20 декабря прошлого года. В саратовской команде Кумадже принял участие в пяти матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 1,2 очка и 1,2 подбора за 5,8 минут на площадке. Контракт игрока с «Автодором» был рассчитан на два года, но, судя по всему, клуб не был удовлетворён результатами африканца по итогам полуторамесячного просмотра, и 9 февраля этого года была активирована опция выхода из соглашения.

25 февраля Крист достаточно неожиданно присоединился к клубу, выступающему в Евролиге – немецкой «Альбе». Его действующий контракт с командой рассчитан до конца сезона-2022/2023. Видимо, в Берлине увидели какой-то скрытый талант у 224-сантиметрового гиганта.

Фото: https://twitter.com/albaberlin

Почти месяц Кумадже набирал оптимальную форму и лишь 21 марта дебютировал в Бундеслиге. В домашнем чемпионате африканец провёл 9 матчей, в которых в среднем набирал 3,8 очка и 3,8 подбора за 11 минут на площадке. В Евролиге Крист дебютировал 26 марта и успел провести лишь 4 матча. Но в них игрок сумел блеснуть и дважды попал в топ-10 моментов тура.

В своём дебютном матче с победителем регулярного чемпионата «Барселоной» Кумадже поставил отличный блок-шот главной звезде соперника форварду Николе Миротичу. После этого он присоединился к начавшейся контратаке, оставил не у дел стоящих на месте Ника Калатеса с Алексом Абринесом и эффектно завершил комбинацию данком. Момент был признан лучшим по итогам игрового дня и возглавил топ-10 тура.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Второй раз африканец попал в топ-10 лучших моментов в 33-м туре регулярки. В матче с «Валенсией» Крист впечатляюще заблокировал Жоана Састре, что позволило игрокам «Альбы» вернуться к кольцу соперника и забросить мяч.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Новичок команды произвёл приятное впечатление и на одноклубников. Вот что сказал о Кумадже разыгрывающий «Альбы» Джейсон Грейнджер: «Этот парень очень большой, он с трудом помещается в мою машину. У него большой талант, он усердно работает и хочет развиваться каждый день. С таким менталитетом ему самое место в «Альбе» — он поможет нам улучшить игру. Всегда непросто бороться с игроком такого роста и настолько длинными руками».

В «Автодоре» Крист не сумел побороться за позицию центрового с ещё одним новичком саратовского клуба Душаном Ристичем. Однако от расторжения контракта с командой он ничего не потерял. Оказался ненужным российскому клубу, но очень даже пришёлся ко двору в стане действующего чемпиона Германии. Пока Кумадже провёл не так много времени на площадке в составе «Альбы», но всё же успел показать себя. Он отлично знает, как использовать своё главное преимущество. Как никак, на данный момент Кумадже является самым высоким игроком Евролиги и лишил этого звания Уолтера Тавареша (221 см) из «Реала».

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Как в дальнейшем сложится его судьба в «Альбе»? Кумадже способен помочь берлинскому клубу побороться за более высокую позицию в Евролиге, на выступление в которой «Альба» недавно получила двухлетнюю лицензию. К тому же на данный момент Кристу 24 года — у него по-прежнему есть перспективы для роста. Не исключено, что в будущем он окончательно найдёт свою игру и перейдёт в стан более именитой команды.