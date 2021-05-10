«Лейкерс» доигрались. Худший сон Леброна Джеймса материализуется в реальности

Перед матчем «Лос-Анджелес Лейкерс» против «Финикс Санз» в голове всё ещё не очень укладывалась диспозиция соперников. Гости из Финикса борются за итоговое первое место во всей лиге, в то время как действующий чемпион в течение последних полутора месяцев проигрывает гораздо чаще, чем побеждает, и уже на полном серьёзе рискует потерять место в плей-офф, сложив полномочия ещё до начала игр на выбывание. По крайней мере команда Леброна Джеймса никак не может выбраться из зоны плей-ин, и даже победа во встрече с «Санз» особо не повлияла на ситуацию.

Главному тренеру пурпурно-золотых Фрэнку Вогелю не позавидуешь: его парней преследует череда травм, из-за чего они пропускают игры. Энтони Дэвис долго лечил ахилл и только начинает набирать форму. Леброн вот уже почти месяц всё никак не может избавиться от болей в голеностопе, а Деннис Шрёдер из-за ковидного протокола вынужден пропустить почти две недели.

Суперкоманда оказалась липовой? К «Бруклину» накопились серьёзные вопросы «Лейкерс» разнесли «Нетс» даже без Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. А что, если бы это был финал НБА?

Первые две минуты получились удивительными. Имевшие большие проблемы с ротацией «Лейкерс» входят в игру решительно, что становится неожиданным не только для нескольких тысяч собравшихся на арене болельщиков, но и для самих соперников. Кентавиус Коулдуэлл-Поуп в первой же атаке реализует дальнюю попытку, после чего Алекс Карузо и Энтони Дэвис добавляют по точному броску из трёхсекундной зоны. Момент Дэвиса получился красочным: хозяева активно двигали мяч, а Андре Драммонд не постеснялся набросить алей-уп, который партнёр эффектно завершил мощным данком одной рукой.

Стартовые 7:0 впечатляли, но ставить крест на «Финиксе» явно было рано. «Лейкерс» старались в защите, и этот настрой вынуждал соперника терять мячи. Они не ожидали такого мощного сопротивления и пытались перестроиться по ходу матча. Дэвис почувствовал это и начал давить физически. Сначала Монобровь отбился в защите против Девина Букера, а уже через мгновения летел в проход против троих оппонентов, забивая мяч. При 4:13 Монти Уильямс решил взять первый тайм-аут. Поговорить со своими подопечными было о чём. Особенно с лидерами Букером и Полом, которые вообще самоустранились.

Хозяева и после тайм-аута по инерции продолжили катить вперёд, отрываясь в счёте. Дэвис забивает из-под кольца, где на него никак не могли найти управу. Карузо получает свободу на дуге и «угощает» трёхой. И вот на табло уже внушительные 22:6, которые всё-таки заставляют «протрезветь» гостей… но ненадолго. Уже во второй четверти «Лейкерс» после активности Драммонда на чужом щите снова получают 15-очковое преимущество — 41:26.

К середине второй четверти «технарь» получит Крис Пол. В эти минуты даже подумалось, что давний друг Леброна помогает тому в битве за стратегически важное шестое место в конференции. И ведь совсем недавно ходили слухи, что Король предпринимает попытки переманить нестареющего плеймейкера к себе в межсезонье. Пол вроде бы собрался и выдал дабл-дабл 13 очков + 10 передач, но, во-первых, мазал он чаще, чем попадал, а во-вторых, — пять потерь для игрока его уровня всё-таки слишком много.

На Леброна навалилась череда неудач. О новом титуле можно даже не мечтать? Вылет из-за травмы — не самое худшее. На кону наследие Короля и гонка за историческое величие с Джорданом.

Букер тоже был бледной тенью самого себя. Молодая звезда никак не могла найти себя и уверенность в броске, набирая очки в основном с линии штрафных (11 из 21 очка он набрал бросками с линии). Ни одного дальнего попадания и «-22» в графе «плюс-минус».

Но в составе «Финикса» нашлись герои. Микал Бриджес и Кэмерон Пэйн включились и стали настоящим реактивным топливом для гостей: 15 из 18 с игры, 6 из 8 трёхочковых и 39 очков на двоих. Именно благодаря этой парочке «Санз» смогли вернуться в игру, сократив отрыв в заключительной четверти до 7 очков после дальнего попадания Деандре Эйтона. Оставалось играть 3:57, и над «Лейкерс» сгущались тучи. Уверенно лидировать всю игру и растерять накопленное на последних минутах — это так в стиле нынешних калифорнийцев.

И после этого команды почти на две минуты перестали забивать. Мяч отказывался идти в цель, словно виртуальный Хоттабыч дёргал за свою бороду. И это, безусловно, было на руку «озёрникам». После этого своё веское слово сказал Дэвис, взяв на себя функции всемогущего Леброна. Энтони выводил мяч, защищался, атаковал — и всё на самом высоком уровне! Бигмен хозяев обновил личный рекорд по набранным очкам (42) и своей активностью добыл важнейшую победу. «Лос-Анджелес» победил «Финикс» со счётом 123:110.

Теперь у «Лейкерс» на один выигрыш меньше, чем у идущего шестым «Портленда», и на два меньше, чем у пятого «Далласа». Осталось четыре матча, а потому концовка чемпионата получится интересной. Прямо сейчас расклад для чемпиона таков: они играют первый матч плей-ин против «Голден Стэйт Уорриорз». Если выиграют, то получат седьмой номер посева в постсезоне. Проиграют – будут иметь шанс на спасение в дуэли с победителем пары «Мемфис» — «Сан-Антонио». «Портленд» и «Даллас» проведут оставшиеся матчи с запредельной концентрацией, поскольку имеют преимущество над «Лос-Анджелесом», которому будет сложно их обойти.

«Лейкерс» мастерски обставили конкуренты, Леброн молча наблюдал. Итоги дедлайна НБА Действующие чемпионы не сделали совершенно ничего. В Лос-Анджелесе вообще думают защищать титул?

«Лейкерс» доигрались и сами виноваты в нынешнем положении. Запасного плана у команды на случай травм звёзд не было. Леброн и Дэвис в стартовой части чемпионата обеспечили «Лос-Анджелесу» определённый запас прочности, по после их попадания в лазарет одноклубники планомерно всё разбазаривали. «Озёрные» должны радоваться, что из-за пандемии коронавируса в нынешней регулярке всего 72 матча вместо привычных 82. Иначе вообще могли бы вылететь за пределы топ-10 таблицы.

Кажется, затея с матчами плей-ин сработает. Заключительные игры регулярки наполняются дополнительной интригой, а истерика Короля и критика нововведения выглядит неубедительно. Материализуется худший сон Леброна Джеймса. Не только сам факт попадания «Лейкерс» в турнир плей-ин, но и встреча на этой стадии со Стефеном Карри и «Голден Стэйт», которые ранее трижды обыгрывали его в финалах НБА. И сейчас «Уорриорз» будут иметь реальные шансы на победу над Королём. Потенциальный проигрыш Карри в плей-ин – это не мелочь. А момент, который повлияет на всё наследие Леброна. Джеймсу будет сложно предъявлять какие-то претензии на звание величайшего в гонке с Майклом Джорданом.