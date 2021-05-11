«Локо» вырвал победу у «Химок». Плей-офф Единой лиги ВТБ стартовал по-боевому

Уже через два дня команды выяснят отношения в Подмосковье. Не исключено, что серия ещё вернётся в Краснодар.

В Краснодаре завершилась первая четвертьфинальная встреча плей-офф Единой лиги ВТБ – «Локомотив-Кубань» принимал «Химки». Матч завершился победой хозяев со счётом 89:80. Краснодарский клуб вышел вперёд в серии до двух побед и обеспечил себе преимущество перед выездным матчем, который состоится 13 мая в Химках.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Локомотив» впервые в своей истории занял второе место с балансом побед и поражений 18-6. Лучше краснодарцев выступил только санкт-петербургский «Зенит» (20-4). «Химки», одержав по 12 побед и поражений, завершили регулярный сезон на седьмом месте.

«Локо» разгромил УНИКС. Сетка плей-офф Единой лиги ВТБ приобрела очень интересный вид Регулярный чемпионат завершён, скоро стартует плей-офф. «Зениту» светит встреча с ЦСКА уже в полуфинале.

В сегодняшнем матче начало первой четверти проходило в равной борьбе. «Химки» не давали сопернику закрепить преимущество, но в концовке отрезка пропустили рывок 0:6, что позволило хозяевам выйти вперёд – 22:17. В начале второй четверти «Локомотив» не сумел удержать отрыв, и гости повели в счёте, постепенно увеличивая перевес до двузначного. К большому перерыву команды подошли со счётом 36:47. В первой половине хорошую результативность продемонстрировал вернувшийся в строй после травмы лидер «Химок» Алексей Швед – он записал в свой актив 12 очков и 7 передач.

Но после перерыва ситуация на площадке перевернулась с ног на голову – в начале третьей четверти «Химки» растеряли всё преимущество, пропустив рывок 0:12. Блистать на паркете начал форвард хозяев Миндаугас Кузминкас. Краснодарцы почти сравняли счёт, и спустя некоторое время подмосковный клуб вновь оторвался от соперника на 5 очков. Незадолго до конца отрезка «Локомотив» сумел дожать оппонентов и всё-таки вышел вперёд, однако упорная борьба продолжалась и к заключительной десятиминутке команды подошли с равным счётом 67:67.

В начале четвёртой четверти «Локомотиву» удалось сдержать натиск «Химок», к уверенной игре Кузминкаса в атаке подключился разыгрывающий Найджел Уильям-Госс. По результативности эта пара затмила дуэт Алексея Шведа и Эррика Макколума. Краснодарский клуб продолжил постепенно наращивать преимущество, и в концовке встречи у «Химок» уже не осталось сил на очередной камбэк.

Есть долгожданная победа! «Химки» не по-королевски обошлись с «Реалом» Подмосковный клуб прервал серию из 16 поражений подряд. Может, теперь-то попрёт?

Самым результативным игроком матча стал Кузминкас, набравший 23 очка, 3 подбора и 2 передачи, Уильям-Госс записал в свой актив «дабл-дабл» — 20 очков, 11 передач и 3 подбора. У лидера «Химок» Алексея Шведа дабл-дабл из 19 очков и 11 передач, Эррик Макколлум тоже записал себе в актив 19 баллов в графе результативности. К слову, Швед преодолел гроссмейстерскую отметку в 3000 очков за «Химки» в Единой Лиге ВТБ. Сейчас на его счету 3008 очка.

Уже через два дня «Локомотив» сможет решить исход серии и обеспечить себе место в следующей стадии плей-офф. Однако интригу в этой паре хоронить заранее точно не стоит. В регулярном чемпионате команды обменялись выездными победами. В феврале железнодорожники выиграли в Химках со счётом 92:90, но за месяц до этого уступили на своём поле — 91:102.

«Мои главные победы ещё впереди». Андрей Мальцев ворвался в элиту тренерского цеха страны За четыре месяца под руководством 55-летнего специалиста «Химки» сделали качественный шаг вперёд.

Команда Андрея Мальцева проводит сложный сезон. В регулярном чемпионате Евролиги подмосковный клуб занял последнее место. Учитывая это, «Химки» будут всеми силами цепляться за шанс пройти дальше в плей-офф Единой лиги ВТБ и сгладить не лучшее выступление в ходе сезона триумфом в его концовке.