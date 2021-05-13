Битва достойных соперников. «Локо» прошёл «Химки» в плей-офф Единой лиге ВТБ

Подмосковный клуб выглядел более чем конкурентно на фоне краснодарцев, однако в решающий момент сил не хватило.

Четвертьфинальная серия Единой лиги ВТБ между «Химками» и «Локомотивом-Кубанью» уже в первом матче подтвердила статус самой интересной и непредсказуемой на этой стадии.

Понятно, что у подмосковной команды было время на детальную подготовку и изучение соперника, на реабилитацию после травмы Алексея Шведа, более глубокое встраивание в схемы Тимофея Мозгова. Но всё-таки именно жёлто-синие в этой серии играют вторым номером и преимущество площадки находится у их соперника.

«Локомотиву» пришлось меняться. После травмы голеностопа Мантаса Калниетиса стало понятно, что атака железнодорожников будет чуть менее осмысленной. Хладнокровность литовского плеймейкера именно в этом сезоне не раз приводила кубанцев к победам, а приз самого ценного игрока лиги по итогам регулярного чемпионата лишь подтверждает его значимость.

«Локо» вырвал победу у «Химок». Плей-офф Единой лиги ВТБ стартовал по-боевому Уже через два дня команды выяснят отношения в Подмосковье. Не исключено, что серия ещё вернётся в Краснодар.

Первый матч краснодарцы не без труда забрали и, естественно, очень хотели завершить серию в Химках. Именно этим можно объяснить резвый старт гостей, получивших преимущество 8:2. «Химки» суетились и были как будто немного растеряны напором «Локо». Показалось. Хозяева нашли абсолютно симметричный ответ, а наступление возглавил Сергей Карасёв. Форвард попал трижды со средней и помог жёлто-синим организовать спурт 8:2, сравняв счёт.

Дополнительный толчок хозяева получили после выхода Тимофея Мозгова. Центровой сразу отметился данком после двоечки с Эрриком Макколум, а после в центре площадки отобрал мяч у Миндаугаса Кузминскаса, попутно прыгнув на паркет, словно и не было тысячи дней восстановления после травмы.

Хозяева за счёт опыта вышли вперёд на последней минуте первой десятиминутки. Сначала Понкрашов заставил сфолить на себе Григория Мотовилова, поставив себя на линию штрафного. После второго броска Мартюк зачем-то отмахнулся от Вяльцева, попав тому по лицу. Судьи после просмотра вынесли вердикт, выписав неспортивный фол. Точные два штрафных и «добавка» в виде бонусной атаки, превратившаяся ещё в два очка от Макколума.

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Во второй четверти связка Мозгов-Понкрашов снова вернула всех зрителей в светлое прошлое. Именно ветераны «Химок» поставили перед «Локо» такие задачи, на которые у гостей не было ответов. Тимофей натурально задавил оппонентов и вытоптал трёхсекундную зону, а Антон наконец-то нашёл свой дальний бросок, попав два раза издали подряд. Преимущество подопечных Андрея Мальцева стало двузначным, а его коллега Евгений Пашутин в это время решил избавиться от пиджака, оставшись в рубашке.

Главной звездой железнодорожников в тяжёлое время стал Найджел Уильямс-Госс. Американский защитник пополнил ряды краснодарцев по ходу сезона, отметился победным броском на последней секунде как раз в матче против «Химок» в регулярном чемпионате и постепенно стал полноценной звездой. В какой-то момент второго матча вся атака гостей держалась на нём. Найджел набрал 20 очков за первую половину, но к большому перерыву гости продолжали проигрывать 7 очков.

После совещания в раздевалке «Локомотив» решил продолжить давить на самое больное место соперника — возраст. Гости взвинтили темп и это ожидаемо принесло результат. Несмотря на героическую работу Алексея Шведа в защите, красно-зелёные потихоньку «съедали» разницу. Нападение хозяев перестало работать на скоростях второй четверти и это привело к тому, что уже за 3:39 до конца третьей четверти кубанцы вырвались вперёд.

Героические действия ветеранов «Химок» держали интригу почти до самого конца. Перехваты, сменялись потерями и в этой игре победил тот, кто смог быстрее остановиться и попробовать сыграть логично. Уильямс-Госс практически не отдыхал и набрал в итоге 30 очков. В одном из эпизодов американец жёстко приземлился на руку, но чудом избежал тяжёлой травмы. Порыв партнёра поддержал Кевин Херви, который выступил настоящим икс-фактором во второй половине. Его итоговые 28 очков, 6 подборов и 6 передач и 6 перехватов очень ярко это иллюстрируют.

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«Химки» не смогли найти силы на решающее ускорение. Инициатива была отдана в руки Макколума, который минутами ранее подтащил команду на отыгрываемую разницу в 6 очков, но оба броска американца не достигли цели. «Локо» без Калниетиса — это совсем другая команда, но всё ещё живая и готовая терпеть ради общего дела.

«Химки» непривычно рано завершают столь сложный для себя сезон, а «Локомотив» идёт дальше. Соперники достойно сражались, но кто-то должен был пройти дальше. Краснодарцы ждут соперника по полуфиналу, который определится в зависимости от итогов серий УНИКС – «Зелёна Гура» и ЦСКА – «Нижний Новгород».