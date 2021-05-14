Титулованнейший спец Европы в Москве? 5 мощных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА

ЦСКА неожиданно затянул серию плей-офф Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом». Армейцы уступили со счётом 72:76 во втором матче четвертьфинала на выезде. За день до игры появилась информацию о том, что ЦСКА в качестве потенциальной замены главному тренеру Димитрису Итудису на следующий сезон рассматривает Андреа Тринкьери («Бавария») и Янниса Сферопулоса («Маккаби»).

Неужели ЦСКА выбили из колеи эти сообщения? В любом случае судьба Итудиса во многом будет зависеть от результата «Финала четырёх» Евролиги, который армейцы начнут 28 мая матчем с «Анадолу Эфес». Если будет хотя бы один случай с качеством баскетбола на уровне игры с «Нижним Новгородом» (то есть полнейший провал и потерянность на площадке), греческий специалист действительно рискует покинуть Москву после 7 лет работы. Кто может заменить Итудиса? На рынке есть как минимум 5 мощных кандидатов.

ЦСКА должен забирать титул Евролиги. Объясняем почему Внятной конкуренции в этом году не просматривается. Все соперники по «Финалу четырёх» меркнут на фоне армейцев.

Желько Обрадович

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Имя Обрадовича называлось в качестве возможной замены Итудиса ещё до Тринкьери и Сферопулоса. В подробном представлении этот тренер не нуждается. Обрадович — с отрывом самый титулованный спец Европы с 9 титулами Евролиги в коллекции.



В случае Обрадовича есть несколько настораживающих моментов. На последнем месте работы в «Фенербахче» для него были созданы все условия. Уровень подбора исполнителей элитный, бюджет высокий, разницы в таланте ростера с грандами вроде ЦСКА и «Реала» не было. Но результат весьма скромный. За 7 лет работы в «Фенере» (2013-2020) Желько взял только один титул, да и тот в домашнем «Финале четырёх» в Стамбуле.

Начало казаться, что методика Обрадовича перестала быть актуальной. Безумно орать на подопечных и крыть их отборными оскорблениями — фирменная черта серба. В 1990-х и 2000-х данный способ управления коллективом работал лучше. Современное поколение более чувствительно к подобным моментам.

Особенно неудачным получился сезон-2019/2020, который был прерван из-за пандемии коронавируса. «Фенербахче» рисковал пролететь мимо плей-офф, что заметно пошатнуло бы статус Обрадовича. Желько будто потерял контроль над командой и перестал быть авторитетом для подопечных. Пандемия сорвала сезон и, возможно, позволила Обрадовичу избежать исторического провала. Серб решил взять годичный перерыв и ушёл из «Фенербахче» в межсезонье-2020.

У «Фенербахче» было много гонора перед дуэлью с ЦСКА. На выходе получился жирный ноль Армейцы без проблем всухую закрыли серию с турками и первыми вышли в «Финал четырёх». Все сомнения в состоятельности команды развеяны.

Летом Желько будет открыт для предложений на рынке. ЦСКА — один из лучших возможных вариантов для него. В других топ-клубах («Реал», «Барселона», «Анадолу Эфес», «Милан») смена главного тренера ещё более маловероятна, чем в ЦСКА. Работать в командах с низким бюджетом Желько отвык, да и не положено по статусу после «Фенера» принимать руководство каким-то середняком. С точки зрения резюме Обрадович — лучший вариант. 9 побед в Евролиге говорят сами за себя. Хотя при принятии решения нужно смотреть не только на титулы (большая часть из которых — дело давнее).

Андреа Тринкьери

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Предельно просто понять, почему Тринкьери фигурирует в списках претендентов на работу в топ-клубах. Итальянец впервые в истории вывел «Баварию» в плей-офф Евролиги в нынешнем сезоне. Сделал это при очень низком бюджете и скромном составе уровня Еврокубка. Немецкому клубу перед стартом сезона прогнозировали место в топ-3 на дне таблицы, а не попадание в пятёрку лучших и достойную борьбу в серии с «Миланом» (2-3) в плей-офф.

Тринкьери — харизматичный и эмоциональный тренер. Он умеет поставить качественную игру. Так было не только в «Баварии», но и на предыдущих местах работы в «Партизане», «Бамберге», УНИКСе. Однако всё это клубы не элитного уровня. С настоящими топами вроде ЦСКА Тринкьери не работал. Общий список достижений весьма скромен. Самый большой успех в карьере — выход с «Баварией» в плей-офф. До этого на евроарене команды Тринкьери просто показывали себя неуступчивыми соперниками, но каких-то глобальных свершений не было.



С другой стороны, как по-настоящему проверить состоятельность тренера, если не дать ему шанс в серьёзной организации? По данным инсайдеров, Тринкьери заинтересован поработать в Москве и ждёт разрешения ситуации с Итудисом. Ради этого он не будет спешить продлевать контракт с «Баварией» или принимать предложение «Виртуса» из Болоньи. Тринкьери всегда достойно работал с имеющимися в его распоряжении ресурсами. Надёжный специалист, к разряду «тёмных лошадок» точно не относится.

Яннис Сферопулос

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сферопулос в сезоне-2019/2020 вывел из состояния стагнации «Маккаби». Израильский клуб после многих лет мрака был близок к тому, чтобы выйти в плей-офф Евролиги с преимуществом домашнем площадки. «Маккаби» вёл напряжённую гонку за четвёртое место в регулярном чемпионате с ЦСКА. Как известно, пандемия сорвала прошлый сезон и не позволила узнать ответы на многие интригующие вопросы, в числе которых участь «Маккаби» под руководством Сферопулоса.

Пусть «Барселона» потешится. ЦСКА не выиграл регулярку Евролиги, но заберёт себе титул? История показывает, что первое место в регулярном чемпионате ничего хорошего не предвещает. Скорее наоборот.

Сезон-2020/2021 у Сферопулоса не задался. «Маккаби» пролетел мимо плей-офф Евролиги и стал одним из главных разочарований сезона. Фирменная защитная эффективность израильтян будто испарилась, регрессировал лидер команды Скотти Уилбекин. Сферопулос не смог вывести весьма талантливый ростер в плей-офф. Очень много концовок напряжённых матчей было провалено, в чём есть немалая вина тренера.

У Сферопулоса уже есть опыт работы в ЦСКА. Правда вспоминать его не очень приятно. В сезоне-2011/2012 Яннис был помощником Йонаса Казлаускаса. Тогда армейцы во главе с Андреем Кириленко проиграли в финале Евролиги «Олимпиакосу» (61:62), растеряв "+19" по ходу встречи. Сферопулос не является главным виновником случившегося, но в какой-то мере причастен к исторической неудаче армейцев.

Как бы то ни было, с тех пор утекло много воды. Сферопулос достаточно успешно 4 года работал в «Олимпиакосе», в том числе вывел бедный греческий клуб в финал Евролиги-2017, обыграв ЦСКА в полуфинале. 2,5 года в «Маккаби» следует оценивать скорее со знаком плюс, чем минус. Всё-таки Сферопулос пришёл в неблагополучную организацию. «Маккаби» не доминировал даже на уровне чемпионата Израиля. При Сферопулосе сделан шаг вперёд. Яннис является одним из самых авторитетных тренеров Евролиги. Не самый лучший, но достойный для рассмотрения вариант, если команда Евролиги находится на рынке в поисках главного тренера.

Велимир Перасович

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В межсезонье ЦСКА придётся вернуться к вопросу Майка Джеймса. Скандальный американец доигрывает нынешний сезон в НБА за «Бруклин Нетс», после того как армейцы чуть более месяца назад отстранили его из-за конфликта с Итудисом. Летом контракт Майка с ЦСКА снова вступит в силу и будет действовать до 2023 года.

Итудис и Джеймс в одной команде — понятия несовместимые. А что если с Димитрисом всё-таки будет решено расстаться? Возвращение Джеймса в состав станет одним из возможных вариантов действий для ЦСКА. Всё-таки платить игроку крупную неустойку за досрочный разрыв контракта — момент не из разряда приятных. Подбор нового главного тренера, среди прочего, должен быть сделан с учётом ситуации с американцем.

Скандальный Джеймс по полной наживётся на ЦСКА. Ещё и спровоцирует революцию в клубе? Армейцы могут остаться ни с чем в Евролиге. У Майка есть шанс взять титул НБА. И вернуться в Москву в команду с новым главным тренером.

С 2014 года Джеймс сменил 7 клубов. Самым успешным и наименее скандальным получился период в «Басконии» (2014-2016). Майк добился успеха не только на уровне личной статистики, но и в плане командного результата. Скромная «Баскония» во главе с Джеймсом сенсационно вышла в «Финал четырёх» Евролиги-2016. Главным тренером этой команды был Велимир Перасович — рулевой, который наиболее успешно работал с Майком в Европе.

Перасович сейчас безработный. После «Басконии» недолго поработал на посту главного тренера «Анадолу Эфеса» (2016-2017) в сложный для турецкого клуба период. Был уволен в середине сезона, но вряд ли тренера стоит винить в провале. Его сменщик в «Эфесе» Эргин Атаман закончил сезон-2017/2018 на последнем месте в регулярном чемпионате. «Анадолу» преобразился только в межсезонье-2018, когда подписал Шейна Ларкина и Василие Мицича.

После «Эфеса» Перасович вернулся в «Басконию», которую при небольшом бюджете и скромном составе вывел в плей-офф-2019. Испанский клуб проиграл серию ЦСКА (1-3), сумев зацепить одну игру на выезде. Это был всего второй случай в истории, когда армейцы проиграли в плей-офф на домашней площадке.

«Баскония» уволила Перасовича в декабре 2019-го после не очень удачного начала регулярного чемпионата. Какого-то глобального улучшения с его сменщиком Душко Ивановичем не случилось. В полноценном сезоне-2020/2021 «Баскония» в плей-офф не вышла, постоянно прыгать выше головы при мизерном бюджете и ежегодной распродаже лидеров невозможно.

Перасович — сильный кандидат на рынке. Эксперт Владимир Гомельский очень высоко ценит уровень хорватского специалиста.



«Мне кажется, что пятерка лучших тренеров Евролиги выглядит так: Желько Обрадович, Пабло Ласо, Велимир Перасович, Димитрис Итудис, Дэвид Блатт», — написал Гомельский на своём сайте в мае 2019-го.



Есть ещё один немаловажный фактор. В ЦСКА очень много выходцев из «Басконии». Не только Майк Джеймс. Торнике Шенгелия, Йоханнес Фогтманн, Дэрран Хиллиард перешли из испанского клуба в ЦСКА напрямую, Майкл Эрик сделал это транзитом через «Тюрк Телеком». Что общего у пятёрки упомянутых исполнителей? В «Басконии» все они работали с Перасовичем. Причём очень успешно — доросли до уровня интереса со стороны ЦСКА. Армейцы заметно «обасконились» в плане игроков. Почему бы как минимум не рассмотреть вариант с привлечением главного тренера из этой организации? Тем более что Перасович хорошо знаком со многими исполнителями в нынешнем ростере ЦСКА.

Скандальный Джеймс продолжает разлагать ЦСКА. Похоже, точка невозврата пройдена Обычно чужеродные элементы принято удалять из коллектива. Как поступят армейцы?

Жоан Пеньярройя

Наименее именитый, но самый интригующий тренер в списке. Работа Пеньярройи в Испании в последние годы заслуживает уважения. Он взял два подряд титула Лиги чемпионов ФИБА — последний на прошлой неделе в Нижнем Новгороде. В целом карьерный путь Пеньярройи впечатляет.

В 2010-м Жоан возглавил клуб третьего дивизиона чемпионата Испании «Андорру». Через пару лет вывел её во второй дивизион, ещё через два года — в высший. Команда из страны-карлика под руководством Пеньярройи очень быстро освоилась в элите. В 2017-м «Андорра» выбила в плей-офф лиги ACB мадридский «Реал» и впервые получила право играть во втором по силе турнире Европы Еврокубке, где случайным пассажиром не являлась.

В сезоне-2018/2019 Пеньярройя тренировал «Манресу», которая под его руководством впервые с 1998 года вышла в плей-офф чемпионата Испании. Через год возглавил «Бургос», где с ходу взял две Лиги чемпионов. Во внутреннем первенстве команда тоже выглядела солидно. Во время рестарта прерванного из-за пандемии сезона-2019/2020 в чемпионате Испании именно «Бургос».сенсационно выбил мадридский «Реал» (87:83) уже на прадварительной стадии.

Пеньярройя — символ исторически небывалого успеха во всех клубах, где он успел поработать. Особенно впечатляет период в «Бургосе», который только в 2015 году получил статус профессионального баскетбольного клуба. Жоан умеет добиваться результата при минимуме ресурсов, его команды никогда не падают ниже определённой планки. Очень харизматичный и в меру эмоциональный тренер.

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Самая примечательная черта Пеньярройи — умение побеждать на стадиях, где результат нужен здесь и сейчас. Два титула Лиги чемпионов были завоёваны в формате «Финала восьми», когда всё решается в одной отдельно взятой игре. «Реал» был выбит во время рестарта в Испании тоже в системе «пан или пропал», когда нет права на ошибку. Ничего не напоминает? Например, «Финал четырёх» Евролиги, в который ЦСКА выходит на постоянной основе. Пеньярройя умеет подвести своих подопечных в оптимальном физическом и ментальном состоянии к важнейшим матчам сезона.

Да, 52-летний Пеньярройя не работал с грандами, но создаётся впечатление, что он засиделся в скромных испанских клубах и заслужил пойти на повышение. Во многом Пеньярройя является «тёмной лошадкой», но таковым же был и Димитрис Итудис 7 лет назад. В ЦСКА он пришёл не после работы в «Реале», «Барселоне» или «Фенербахче», а из скромного турецкого «Банвита».

Итудис – мощь и сила. Нападки на главного тренера ЦСКА – полная бессмыслица Многие стали забывать заслуги Димитриса. А ведь перечень весьма внушительный.

В конечном счёте Итудис стал одним из самых побеждающих тренеров в истории ЦСКА и европейского баскетбола, за 7 лет переиграл по личным встречам всех своих коллег в Евролиге. Возможно, эра Димитриса в Москве продолжится и после этого сезона. Однако ничто не длится вечно. Если Итудису суждено покинуть ЦСКА этим летом, сильных вариантов на замену имеется предостаточно.