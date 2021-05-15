Большой души человек. Печальная история олимпийского чемпиона Болошева

В марте 74 года могло исполниться знаменитому в прошлом баскетболисту, олимпийскому чемпиону 1972 года Александру Болошеву. Один из золотых медалистов Игр в Мюнхене выдал блестящую карьеру в сборной в 70-х, стал чемпионом мира и Европы. Последние годы жизни Болошев провёл в должности заместителя генерального директора «Химок», где проработал с самого момента основания клуба в 1999 году.

Родился Александр Александрович в подмосковном Электрогорске — небольшом городе в 70 км от столицы. Как рассказывал сам Болошев, детство у него было тяжёлым – отец рано ушёл из жизни, семья жила бедно. Желанием играть в баскетбол будущий олимпийский чемпион загорелся в 12 лет, увидев в спортивном журнале статью о «Бостон Селтикс» и ставшем впоследствии 11-кратным победителем НБА Билле Расселле. До этого Болошев больше увлекался игрой в футбол и хоккей с мячом.

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Заниматься баскетболом Болошев начал с другом во дворе – товарищи украли с мебельной фабрики кусок доски, из которого сделали щит, и прибили к нему собственноручно сваренное кольцо, после чего начали тренироваться с кожаными мячами. Талант в пареньке разглядел школьный учитель физкультуры. Так Болошев начал регулярно проводить тренировки, ездить на школьные турниры, а затем попал в юношескую сборную Подмосковья. На соревнованиях в Ростове Александра заметил только-только начинавший свою тренерскую карьеру Евгений Гомельский, который пригласил молодого игрока в «Динамо».

Фото: РИА Новости

За волгоградское «Динамо» Болошев выступал с 1965 по 1968 год, где его самым большим достижением стало второе место в первой лиге союзного чемпионата. Команда уступила лишь вылетевшему из высшей лиги одноимённому клубу из Москвы, где центровой вместе с товарищами Александром Сидякиным, Анатолием Бликом и Владимиром Никитиным окажется впоследствии. В составе московского «Динамо» Болошев провёл более 10 лет, но так и не стал чемпионом СССР – команда не смогла выиграть борьбу с ЦСКА и ленинградским «Спартаком».

Успешная карьера Болошева в сборной СССР началась в 1969 году. Тогда команда стала победителем чемпионата Европы, одолев в финале сборную Югославии. Через два года сборная СССР в качестве действующего чемпиона приедет на европейское первенство в Германию, где повторит успех, вновь разбив в финале югославскую команду. Уже в статусе двукратного чемпиона Европы Болошев вместе со сборной отправится на Олимпийские игры 1972 года в Мюнхен (Германия). Советская команда выиграла все 7 матчей на групповом этапе, в полуфинале одолела сборную Кубы, а в заключительном матче олимпийского турнира победила сборную США с минимальным преимуществом – 51:50.

Без него не было бы трёх секунд. Трагическая история героя «Движения вверх» Саканделидзе Именно Зураб сделал возможной победу в Мюнхене, хотя это упускается из виду. Ушёл недооценённый триумфатор слишком рано.

Американская команда была составлена исключительно из студентов, так как игроки НБА получили право выступать на Играх только в 1992 году, но для сборной СССР эта победа несмотря ни на что стала невероятным достижением.

«Какой это был матч! Я набрал всего 4 очка. Но при счете 51:50, согласитесь, это тоже немало. Как сейчас вижу перед собой эти броски. Cначала я забил с разворота в прыжке, потом убежал в быстрый отрыв. Весь матч мы вели в счёте, но довели дело до безумной концовки. Но это же хорошо. Не будь этих трёх секунд, не было бы и этой великой истории», — вспоминал Болошев.

В 1973 году Болошев поехал со сборной на третий для себя чемпионат Европы, где команда, проиграв в полуфинале сборной Испании, одолела Чехословакию в борьбе за бронзовые медали. Но уже спустя год советских баскетболистов, в том числе и Болошева, ждал триумф на чемпионате мира – команда вновь превзошла и США, и Югославию, и подтвердила статус сильнейшей в мире. На чемпионате Европы 1975 года Александр вместе с товарищами по команде всё-таки отдадут принимавшей турнир Югославии победу, как и на мировом первенстве в 1978-м.

В 1980-м году Болошев завершил игровую карьеру и занялся тренерской деятельностью в московском «Динамо». До 1983 года он работал в женской команде, а с 1984-го стал начальником мужской. В этой должности Александр провёл 14 лет – за этот период команда четырежды стала вице-чемпионом внутреннего первенства. В 1998 году «Динамо» Москва было расформировано в результате дефолта. По инициативе Евгения Гомельского клуб был воссоздан спустя три года, но к этому моменту Болошев уже занимал должность заместителя генерального директора «Химок», куда его пригласил Сергей Елевич.

Звезда зажглась, но так и не засияла. Трагическая история олимпийского чемпиона Гоборова Валерий ушёл всего в 23 года. Огромному потенциалу молодого парня так и не было суждено реализоваться.

Заместителем гендира «Химок» Болошев проработал с момента основания клуба до последнего дня жизни, которая трагически прервалась слишком рано. Александр Александрович скончался в возрасте 64 лет 16 июля 2010 года, находясь на отдыхе в Волгограде. Его смерть наступила в результате инсульта. Сообщалось, что в свои последние годы он страдал от тяжёлой болезни.

Болошев был похоронен в Химках, где спустя два года после смерти ему был открыт памятник. При жизни Александр был награждён медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» и «За трудовую доблесть», а в 2006 году получил благодарность от президента России «За большой вклад в развитие отечественного баскетбола».

Александр Болошев останется в памяти любителей баскетбола как один из самых ярких представителей выдающейся сборной СССР 70-х годов, олимпийский чемпион и легенда «Динамо», посвятивший без малого всю свою жизнь единственному виду спорта.

«Если вы спросите меня, что бы я, оглядываясь назад, хотел изменить в своей жизни, то отвечу: оставил бы все как есть. Я прошёл великолепный жизненный и баскетбольный путь и ни о чем не жалею. Я скромный человек. У меня есть всё, что нужно для счастья. Любимая жена, дочь, вот внук Ванька растет. Миллионы я не заработал. Играл не в то время. Да и зачем они, миллионы, нужны?! Главное – сохранять душевное равновесие и заниматься любимым делом», — утверждал Болошев.

Александр Болошев действительно жил скромно. ДСО «Динамо» ещё в советские времена предоставило двухкомнатную квартиру. В ней чемпион Мюнхена всю жизнь с супругой Надеждой Николаевной и прожил. Окружающие отмечали, что от Болошева исходила уникальная аура доброты, скромности и обаяния. Иначе говоря — большой души человек, у которого нет и, в принципе, не может быть врагов. Болошев вызывал лишь симпатию и позитивные эмоции.

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«Сашу любили и уважали в любой компании. Он всегда был скромен, корректен, доброжелателен. С ранних лет в нем было заложено чрезвычайно важное человеческое качество – доброта. На свадьбу другу Александру Белову он привез огромный, просто громадный букет роскошных цветов. Полуголодное послевоенное детство в большой семье научило его делиться всем, что имеешь – никогда никому ни в чем не отказывал. В его доме как в своеобразном клубе всегда было полным-полно народу. Тут и динамовцы, и бывшие игроки других команд, и товарищи по институту, и люди, далекие от спорта – врачи, инженеры, актеры, журналисты, для которых он стал своим и был интересен не как спортивная звезда, знаменитость, а просто как интеллигентный, умный человек, обаятельный собеседник. А как он пел! У него был великолепный слух, и казалось, что нет такой песни, какую б он не знал наизусть. Своей мягкостью, добротой, отзывчивостью Саша неизменно покорял окружающих», — говорил о Болошеве легендарный тренер Александр Гомельский.

«В каждой команде должен быть человек, который всех объединяет. Именно таким был Сашка. Своим поведением, своим отношением к жизни он заряжал всех окружающих энергией. Он был каким-то волшебником. От него постоянно веяло добротой. У него за всю жизнь не было ни одного врага. Мы никогда не называли его Болошев, величали его Балаш. Как только слышал это имя, поднималось настроение. А как он поет! У него великолепный слух, мне кажется, что нет такой песни, какую бы он не знал наизусть.Помню, как на свадьбе его дочери мы сели перед молодыми, взяли бутылку водочки, два микрофона и начали петь и рассказывать истории. Молодежь была в шоке, в хорошем смысле этого слова. На каждый интересный случай у нас находился куплет», — вспоминал Иван Едешко, товарищ Болошева по чемпионской сборной-1972.