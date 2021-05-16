Леброн загрустил, Карри обрадовался. НБА провернула потрясающий манёвр

Королю приходится напрягаться по полной под конец регулярки. Раньше о таком можно было только мечтать.

В НБА вот-вот наступит самое интересное время. Игры плей-офф — это другой мир, разительно отличающийся от регулярного чемпионата. Матчи на вылет заставляют всех без исключения переходить в режим максимальной готовности, поскольку ценность победы возрастает в разы.

Именно в плей-офф определяется истинное величие игрока. Играться с цифрами в статистике здесь не получится, поскольку каждое очко, подбор и перехват важен для победы в игре и серии.

Главная баскетбольная звезда современности Леброн Джеймс давно приучил себя и многих коллег по цеху относиться к плей-офф максимально уважительно. Король, включая режим плей-офф, автоматически отключает социальные сети, фокусируясь только на сопернике и своей команде. В столь высоком уровне организации вряд ли есть что-то предосудительное, но как и всегда в этой жизни даже здесь нашлась другая сторона медали.

Леброна часто критиковали за то, что он не в полную силу выкладывается в регулярном чемпионате, экономя силы на матчи более важной для него стадии. Болельщики, платящие деньги за трансляции и билеты, возмущались, поскольку желали видеть Джеймса в составе. Именно отсутствие должного зрительского интереса к матчам регулярки побудило руководство НБА подумать над введением нового формата.

У Леброна серьёзнейшие неприятности, вырисовывается сетка плей-офф. Что творится в НБА Регулярный чемпионат на финишной прямой. Какие расклады актуальны на данный момент?

Ещё в прошлогоднем «пузыре» лига обкатала предварительный плей-офф, назвав это плей-ин. Тогда в Орландо из-за коронавируса все матчи игрались в одном месте, а чудеса преображения «Финикс Санз» и «Портленд Трейл Блейзерс» только убедили болельщиков и руководство НБА в правильности выбранного курса.

Перед стартом сезона-2020/2021 руководители клубов проголосовали за утверждение пробного формата в официальном статусе. Теперь напрямую в плей-офф выходили лишь по шесть команд в каждой конференции, а занявшие места с 7 по 10 включительно должны играть между собой за итоговые две путёвки. Формат несложный для понимания:

— сначала между собой играют 7 и 8 место, а после 9 и 10

— победитель матча 7 и 8 места играет против второй команды конференции, а проигравший играет с победителем пары «9 и 10 места»

— победитель отправляется в большой плей-офф и играет против первой команды конференции

Удивительно, но принятое осенью-2020 решение, вызвало критику только весной 2021. Ответ вряд ли понравится персональным поклонникам Леброна. Всё дело в том, что из-за обилия травм действующие чемпионы с верхних строчек резко скатились в вниз, занимая как раз места на границе прямого выхода в плей-офф и ссылкой в непредсказуемый турнир плей-ин. Видимо, Джеймс нашёл унизительным второй вариант и выпалил гневную тираду:

«Кто бы ни придумал эту идею, он должен быть уволен. Мы должны избежать участия в турнире плей-ин», — сказал форвард «Лейкерс» после того как его команда проиграла «Торонто Рэпторз».

«Лейкерс» доигрались. Худший сон Леброна Джеймса материализуется в реальности Действующие чемпионы рискуют сложить полномочия ещё до начала плей-офф. Самый неприятный момент – руку к этому может приложить Стефен Карри.

Самое удивительное, что звезда «Лейкерс» настолько сильно завёлся, что даже в тех играх, которых не принимал участия из-за травмы голеностопа, активно помогал тренерскому штабу и партнёрам в статусе опытнейшего советника. «Озёрники» резко проснулись и выдали четыре победы подряд в концовке, сохраняя шансы на итоговое шестое место, которое сейчас принадлежит «Портленду». Столь высокая активность, кстати, свойственна не только клубу Короля Джеймса. Почти все претенденты на попадание в плей-офф играли собранно до последнего.

Плей-ин точно оправдал себя. Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр, команде которого с высокой долей вероятности придётся играть в первом матче против «Лейкерс», согласен с обоснованностью нововведения:

«Мне нравится. Последний месяц оказался бесконечно более интересным для болельщиков. Все здорово. Если занял 7 место, а потом проиграл два раза подряд, то вряд ли достаточно хорош для того, чтобы добиться чего-то в плей-офф в любом случае. Это просто факт», — сказал Керр.

Аналогичного мнения придерживается разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, который на вопрос о возможности встречи с «Лейкерс» в плей-ин улыбнулся и одобрительно покивал головой. Леброн загрустил, Карри обрадовался. Интерес к матчам лиги перед плей-офф стал на порядок выше. В целом можно резюмировать: НБА провернула потрясающий манёвр с введением турнира плей-ин.

Чуть ли ни единственно звездой, вставшей на сторону Леброна по плей-ин, стал Лука Дончич. Словенец выразил удивление, что команда завоевавшая себе место в восьмёрке сильнейших после невероятно длительного 72-матчевого марафона, может пролететь мимо плей-офф из-за двух подряд поражений от двух разных соперников. Своего игрока поддержал и владелец «Далласа» Марк Кьюбан. Миллиардеру задумался о нагрузке на игроков, которым придётся в короткий срок выжимать из себя максимум, а после в этом же режиме входить в первый раунд плей-офф.

Над изворотливостью Кьюбана, правда, уже посмеиваются в социальных сетях, припоминая его голосование за введение плей-ин перед стартом сезона. Скорее всего, тогда владелец «Далласа» просто не верил, что его команда займёт столь высокое место и попадёт в плей-офф напрямую.

В любом случае истерика Леброна не вызвала должной реакции у боссов лиги. Они лучше других понимают, что для высоких зарплат игроков нужны большие контракты со спонсорами, которых не будет без зрелищного продукта.

На Леброна навалилась череда неудач. О новом титуле можно даже не мечтать? Вылет из-за травмы — не самое худшее. На кону наследие Короля и гонка за историческое величие с Джорданом.

«Безусловно, НБА приветствует отзывы и комментарии игроков и команд. Но в целом мы считаем, что у плей-ин больше преимуществ, чем недостатков. Мы значительно усилили мотивацию для команд, которые хотят продвинуться вверх. Преследуем цель, чтобы дать большему количеству команд ощущение, что им есть за что бороться. Учитывая это, идея абсолютно успешна. Когда есть плей-ин, к каждой игре нужно относиться как к матчу плей-офф. Мы стремились к этому», — цитирует исполнительного вице-президента НБА и автора идеи плей-ин Эвана Уоша The Washington Post.

Судя по всему плей-ин в НБА всерьёз и надолго. И с этим всем придётся жить дальше. Как и Леброну Джеймсу, который уже вернулся в состав и набрал 24 очка против «Индианы Пейсерс». «Лейкерс» осталось провести всего один матч против «Нью-Орлеан Пеликанс» и в случае поражения «Портленда» от «Денвера» в последний игровой день действующие чемпионы НБА смогут избежать столь ненавистного плей-ин. В противном случае Леброн сыграет против Карри или «Мемфис Гриззлис» уже 18 мая.