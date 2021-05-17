Трагедия на турнире в Москве. 26-летний парень умер после потери сознания на площадке

Настоящей трагедией завершился матч любительской лиги в Москве. Обычная игра не предвещала ничего страшного — всё было как обычно, и в соперничестве «Метеора» и «Профит-Баскета» оставалось играть считанные секунды. И тут случился эпизод, который не попал в экран трансляции. Защитник «Профита» Иван Паршаков потерял сознание во время штрафных соперника и упал на пол. Тогда ещё никто не мог представить, что это станет точкой в короткой жизни 26-летнего молодого человека.

«Эй, дылда!» Печальная история самой высокой баскетболистки в мире Марго с детства была изгоем. Спастись от издевательств сверстников девочке удалось лишь в спорте, но её карьера закончилась трагически.

Паршаков не играл на профессиональном уровне, но был заметен среди сверстников даже на российских турнирах. Собственно, именно ему доверили право быть капитаном команды сборной Соликамска. Хотя в ней также играл тогда будущий защитник ЦСКА и сборной России Иван Ухов. Оба баскетболиста дружили с детства и не прекратили общение даже после раннего отъезда Паршакова в Москву, где он начал выступать за команды «Глория» и МБА-ДЮБЛ.

Первый тренер Паршакова и Ухова Августа Ивановна Хомякова не скрывает, что в школьные годы первый был чуть посильнее и перспективнее. Но главное в работе для неё было другое. Жизнь в Соликамске начала 2000-х была суровой, а потому она не ставила перед собой цели воспитать игроков сборной России, желая своим подопечным поступить в институт и не пойти по криминальной дороге. Потому-то два Ивана и их карьеры так радуют Августу Хомякову, заставляя расплываться в улыбке.

Летом автору этих строк повезло участвовать в съёмках документального фильма про Ивана Ухова. Именно тогда мы и познакомились с тренером и другом игрока ЦСКА. В глаза бросалась искренность и отзывчивость всех героев. Несмотря на серьёзную занятость в юридической компании, карьеру в которой Паршаков усердно строил после завершения профессионального баскетбольного пути, именно он направлял авторов фильма. Его душевные истории из детства позволили раскрыть Ухова и его первого тренера. Ну как можно пройти мимо «волшебного эликсира», которым Августа Хомякова поила своих маленьких подопечных в большом перерыве финального матча. Та бутылка обычной воды, кстати, сработала, и Паршаков с Уховым стали чемпионами своего региона.

Иван Паршаков первым из команды перебрался в столицу, начав тренироваться и играть за известную спортивную школу «Глория». Как-то раз он даже вышел на матч со своей бывшей командой, но уже тогда было понимание и желание заниматься юридической карьерой. Она, кстати, шла в гору. Каждый раз встречаясь на матчах ЦСКА, куда он регулярно приходил поддерживать своего друга, Ваня с улыбкой рассказывал в каких городах пришлось ему побывать по работе за прошедшую неделю.

Он просто любил баскетбол, играя по выходным с такими же влюбленными в лучшую игру с мячом. К сожалению, никто не знает, насколько длинный путь ему отмерен судьбой. Но из головы никак не выходит мысль, что к Ивану Паршакову она отнеслась слишком жестоко. Покойся с миром, Ваня…