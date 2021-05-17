Леброн пострадал от подковёрных игр, Лука попал на старых обидчиков. Итоги регулярки НБА

В НБА прошёл последний игровой день регулярного чемпионата, по итогам которого определились 4 пары плей-офф и 4 пары плей-ин в Западной и Восточной конференциях.

В первом раунде плей-офф Западной конференции сыграют «Денвер Наггетс» (3-й номер посева) — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (6), «Лос-Анджелес Клипперс» (4) — «Даллас Маверикс» (5). В плей-ин встретятся «Лос-Анджелес Лейкерс» (7) — «Голден Стэйт Уорриорз» (8), «Мемфис Гриззлиз» (9) — «Сан-Антонио Спёрс» (10). «Финикс Санз» (2) в плей-офф встретится с победителем пары «Лейкерс» — «Голден Стэйт». «Юта Джаз» (1) узнает соперника по постсезону, когда лучший в паре «Мемфис» — «Сан-Антонио» определит победителя в противостоянии с проигравшим в паре «Лейкерс» — «Уорриорз».

В первом раунде Восточной конференции сыграют «Милуоки Бакс» (3) — «Майами Хит» (6), «Нью-Йорк Никс» (4) — «Атланта Хоукс» (5). В плей-ин встретятся «Бостон Селтикс» (7) — «Вашингтон Уизардс» (8), «Индиана Пэйсерс» (9) — «Шарлотт Хорнетс» (10). «Бруклин Нетс» (2) в плей-офф сыграет с победителем пары «Бостон» — «Вашингтон». «Филадельфия» (1) узнает соперника по постсезону, когда лучший в паре «Индиана» — «Шарлотт» определит победителя в противостоянии с проигравшим в паре «Селтикс» — «Уизардс».

Леброн Джеймс и «Лейкерс» пострадали от подковёрной интриги, Дончич берёт реванш у «Клипперс»

Главным итогом регулярки можно назвать попадание «Лейкерс» в турнир плей-ин. Действующие чемпионы поставили себя в очень непростое положение для защиты титула. В случае прохода плей-ин им придётся играть серии со всеми контендерами Запада без преимущества домашней площадки. Леброн Джеймс начал жаловаться на формат «плей-ин» слишком поздно, когда уже «запахло жареным». На результатах подопечных Фрэнка Вогеля сказались травмы Джеймса и Энтони Дэвиса, которые пропустили почти всю вторую половину сезона. «Лейкерс» включили максимальные обороты и выиграли пять последних матчей чемпионата, но было уже слишком поздно. Обстоятельства сложились так, что судьба «Лос-Анджелеса» зависела от конкурентов. В итоге Леброн и его команда пострадали от подковёрной интриги.

«Денвер Наггетс» банально отдали последний матч с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (116:132), чтобы не попадать на «Лейкерс» в первом раунде плей-офф. Никола Йокич и компания явно могли бы выступить лучше и не выложились на 100%. Серия плей-офф с теми же «Трэйл Блэйзерс» наверняка покажет, что «Денвер» не так уж слаб на фоне «Портленда».

У Леброна серьёзнейшие неприятности, вырисовывается сетка плей-офф. Что творится в НБА Регулярный чемпионат на финишной прямой. Какие расклады актуальны на данный момент?

Как бы то ни было, «Наггетс» имели роскошь выбирать себе оппонента в постсезоне и логично предпочли «Портленд», который в играх на выбывание на порядок менее опасен, чем «Лейкерс». Дэмьен Лиллард — не Леброн Джеймс, при всём уважении к разыгрывающему «Трэйл Блэйзерс». Из позитивных моментов по итогам игры в Орегоне можно выделить разве что спасение дома болельщика «Портленда». Фанат поставил своё жильё на то, что любимая команда выиграет 42 матча регулярки. Заветная отметка была достигнута по итогам встречи с «Денвером».

Также свои закулисные игры вели «Клипперс». Подопечные Тайрона Лю безвольно отдали последние матчи худшим и самым «сливным» командам НБА «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Сделано это было наверняка с прицелом на то, чтобы занять четвёртое место и избежать встречи с «Лейкерс», если бы те вдруг напрямую пробились в постсезон. «Клипперс» в плей-офф сыграют с «Далласом». Очень интересная пара, учитывая прошлогоднее противостояние. Тогда Лука Дончич и Кристапс Порзингис знатно потрепали нервы Каваю Леонарду и Полу Джорджу.

Травма Порзингиса в разгар серии сказалась на боеспособности «Маверикс». Сейчас латыш тоже не сказать чтобы в идеальном состоянии, но в первом раунде должен сыграть. К тому же Лука накопил немало опыта с прошлогоднего противостояния. Лёгкой жизни для «Клипперс» в битве с «Далласом» не ожидается.

«Клипперс» всё-таки выбили юного Луку из плей-офф. Но от победы им должно быть стыдно Главный фаворит сезона оставил лишь отрицательные впечатления от своих действий на площадке. А Дончича ждёт большое будущее, без сомнений.

«Юта» и «Финикс» — лидеры посева, но вряд ли претенденты на титул

«Юта» впервые с 1998 года выиграла Западную конференцию. «Джаз» доминировали в регулярном чемпионате, однако по поводу успеха в плей-офф есть большие сомнения. Карл Мэлоун и Джон Стоктон в 1990-х тоже блистали на уровне регулярки, но в решающий момент проигрывали «Чикаго» Майкла Джордана. Современные лидеры «Джаз» Руди Гобер и Донован Митчелл кажутся их аналогами. Руди и Донован не тянут на звание звёзд, которые способны привести команду к титулу. Митчелл должен вернуться к старту постсезона после травмы, и непонятно в какой форме будет находиться. Есть риск, что «Джаз» провалятся уже на стадии первого раунда, где им, вполне вероятно, достанутся «Лейкерс» или «Голден Стэйт». Леброн Джеймс и Стефен Карри как раз таки выглядят более приспособленными к успеху в плей-офф звёздами, чем Гобер и Митчелл.

«Финикс» стал вторым. Феноменальный успех «Санз». Стоило просто объединить молодых звёзд Деандре Эйтона и Девина Букера с ветераном Крисом Полом. И «Финикс» превратился из лотерейного клуба в реального контендера.11-летняя засуха без попадания в постсезон прервана. Хотя «Санз» во многом напоминают «Юту». С трудом верится, что команда Монти Уильямса реально готова бороться за титул. У Букера и Эйтона вообще нет опыта плей-офф, а у Пола он сплошь отрицательный, при всей статусности и авторитетности Криса.

Яннис попал на старых обидчиков

На Востоке последний игровой день также был достаточно интригующим. В плей-офф сыграют «Милуоки» — «Майами» и «Нью-Йорк» — «Атланта». Первая пара представляет собой реванш полуфинала Восточной конференции — 2020. Тогда «Майами» с Джимми Батлером и группой перспективной молодёжи остановили «Бакс» во главе с двукратным MVP Яннисом Адетокунбо. «Хит» не помешал более низкий номер посева. Доминирование «Бакс» в регулярном чемпионате имеет свойство испаряться в плей-офф, в том числе заметно теряет в уверенности Адетокунбо. «Майами» однозначно способен доставить «Милуоки» проблемы и даже выиграть серию. «Хит» уступают сопернику по таланту, но по уровню психологической устойчивости как минимум не хуже.

Самый ценный игрок НБА для плей-офф непригоден. Яннис — настоящий балласт команды «Милуоки» в очередной раз бесславно завершил сезон. Пора менять Адетокунбо, который совсем не Майкл Джордан.

«Нью-Йорк» — «Атланта» — очень ровная пара. Прошлогодние аутсайдеры преобразились и пробились в постсезон напрямую. Главный тренер «Никс» Том Тибодо сотворил настоящее чудо. Без топ-трансферов сделал лотерейный «сливной» клуб контендером. Джулиус Рэндл и Ар Джей Барретт задают тон в игре «Нью-Йорка», как и годом ранее. Только команда при этом побеждает на порядок чаще. Даже многие самые преданные фанаты «Никс» вряд ли верили в выход команды в плей-офф, а начало серии на домашней арене «Мэдисон Сквер Гарден» и вовсе выглядит фантастикой.

У «Атланты» ситуация немного иная. «Хоукс» преобразились за счёт качественного усиления. Трэй Янг и Джон Коллинз всё ещё главные звёзды «Атланты», но им теперь серьёзно помогают Богдан Богданович, Данило Галлинари и Лу Уильямс. По ходу сезона «Хоукс» пришлось уволить главного тренера Ллойда Пирса и заменить его на Нэйта Макмиллана, также в «Клипперс» был отправлен не прижившийся в команде Рэджон Рондо, и взамен получен Уильямс. Эти ходы сполна окупились. «Нью-Йорк» — «Атланта» — серия, в которой более чем вероятны все семь матчей.

«Вашингтон» — главный герой второй половины сезона, «Бостон» — крупное разочарование

Главным героем второй половины сезона можно назвать «Вашингтон». «Уизардс» со дна турнирной таблицы поднялись на восьмое место. Расселл Уэстбрук штампует трипл-даблы с регулярной частотой, и это начало конвертироваться результат. Скорерские подвиги Брэдли Била тоже перестали перестали проходить впустую. В плей-ин «Уизардс» встретятся с кризисным «Бостоном», который претендует на звание крупнейшего разочарования чемпионата (если не учитывать вообще пролетевших мимо плей-ин «Чикаго Буллз», «Торонто Рэпторс» и «Нью-Орлеан Пеликанс»). «Селтикс» до конца сезона лишились Джейлена Брауна и в целом показывают очень плохое качество баскетбола. Так что у «Вашингтона» отличные шансы пройти этого соперника в плей-ин. Даже если не получится, будет ещё один шанс с победителем весьма слабой пары «Индиана» — «Шарлотт».

«Филадельфия» впервые за 18 лет выиграла Восточную конференцию. Подопечным Дока Риверса нужно доказать свою состоятельность в плей-офф. Джоэл Эмбиид и Бен Симмонс не имеют истории успеха в постсезоне, а, наоборот, накопили приличный список провалов. То же самое касается Риверса, который является главным в истории специалистом по разбазариванию преимущества 3-1 в серии. За 7 лет работы в «Клипперс» Док не удосужился вывести команду хотя бы в финал Западной конференции, несмотря на наличие очень талантливых подопечных (Крис Пол, Блэйк Гриффин, Деандре Джордан, Кавай Леонард, Пол Джордж и другие).

Леброн загрустил, Карри обрадовался. НБА провернула потрясающий манёвр Королю приходится напрягаться по полной под конец регулярки. Раньше о таком можно было только мечтать.

«Бруклин» — фаворит в борьбе за титул

Главный фаворит Востока и гонки за титул в целом — «Бруклин Нетс», Под конец регулярки «Бруклин» наконец-то впервые заиграл вместе Кевина Дюранта, Кайри Ирвина, Джеймса Хардена и Блэйка Гриффина. «Большое трио» Дюрант, Ирвинг и Харден в целом сыграли 9 матчей вместе. Есть вопросы по химии на площадке, но чистый талант исполнителей во многом нивелирует этот фактор. Игрокам столь высокого класса не нужно много времени для налаживания взаимопонимания. Последний матч регулярки с «Кливленд Кавальерс» стал тому доказательством. Гриффин, Ирвинг и Дюрант при содействии арендованного из ЦСКА Майка Джеймса сотворили шедевральный быстрый отрыв в стиле легендарной выставочной команды «Гарлем Глобтроттерс». Претендент на звание лучшего момента всего сезона.

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Проходные игры регулярки НБА закончились. 18 мая стартует плей-ин, а ещё через четыре дня начинается плей-офф. Интереснейшая часть сезона лучшей лиги мира только набирает обороты.