ЦСКА совершил блестящий ход и застал всех врасплох. Результат пришёл моментально

17 мая московский ЦСКА объявил о продлении контракта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Новое соглашение со специалистом рассчитано на два года.

В ходе этого сезона было особенно много разговоров о его возможном уходе с должности – кандидатами на замену Итудису называли многих иностранных специалистов.

В списке были и Желько Обрадович, и Андреа Тринкьери, но в ЦСКА ясно дали понять, что клуб доверяет своему тренеру. Этот ход застал всех врасплох, поскольку продление Итудиса если и ожидалось, то лишь в конце сезона по итогам выступления в «Финале четырёх» Евролиги. Менеджмент армейцев очень удивил баскетбольную общественность Европы.

Титулованнейший спец Европы в Москве? 5 мощных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА Вариантов на рынке предостаточно. Что в конечном счёте решат армейцы?

В нынешнем сезоне ЦСКА впервые в истории не смог выиграть регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. В феврале команда выдала крайне неудачную серию из четырёх поражений подряд – такого с армейцами не случалось с 2014 года. ЦСКА впервые в истории личных противостояний уступил «Калеву» с «Зелёна-Гурой» в Единой лиге ВТБ и «Баварии» в Евролиге. Антирекордная разница «-30» в матче с «Анадолу Эфесом», крупнейшее отставание в первой четверти в игре с «Миланом» (10:30), который победил армейцев впервые за 10 лет… В этом году московский клуб преподнёс болельщикам много неприятных сюрпризов. На фоне этого разговоров о необходимости отставки главного тренера становилось только больше.

С другой стороны, ЦСКА всё же сумел занять второе место в регулярном чемпионате Евролиги и в рекордный 20-й раз пробился в «Финал четырёх», уверенно обыграв «Фенербахче» в четвертьфинальной серии (3-0). А вот четвертьфинал Единой лиги не был таким однозначным – команда не без проблем преодолела сопротивление «Нижнего Новгорода» (2-1), потерпев сенсационное поражение во втором матче. В третьей решающей встрече армейцы с трудом дожали соперника, но всё же смогли пробиться в 1/2 финала. На фоне не самого уверенного выступления новость о продлении контракта с Итудисом могла показаться весьма странной. Но в клубе не стали дожидаться конца сезона и отталкиваться от итоговых результатов команды.

И это, возможно, к лучшему – сейчас у игроков есть чёткое понимание того, что команду не ждёт глобальная перестройка под руководством нового специалиста. Им по-прежнему нужно выкладываться на полную и проявлять себя, чтобы не покинуть коллектив Итудиса в межсезонье. Это отличная мотивация во время решающей части сезона, и объявить о продлении соглашения именно сейчас – качественный и продуманный ход со стороны менеджмента.

Итудис – мощь и сила. Нападки на главного тренера ЦСКА – полная бессмыслица Многие стали забывать заслуги Димитриса. А ведь перечень весьма внушительный.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин неоднократно заявлял, что считает сотрудничество со специалистом успешным, и в клубе доверяют тренерскому штабу. «Несмотря на сложности, сейчас нет иного пути, кроме как усердно работать, продолжать доверять друг другу, тренерскому штабу и всем игрокам», — говорил Ватутин в марте этого года.

В полуфинальной игре с «Зенитом», состоявшейся в тот же день, когда было объявлено о продлении контракта, некая эмоциональная встряска всё же сработала. Победа ЦСКА (78:73) была не самой уверенной, но армейцам всё-таки удалось одолеть соперника в гостях, отвоевать преимущество домашней площадки и обеспечить задел на предстоящие матчи серии до трёх побед. ЦСКА совершил блестящий ход с продлением Итудиса. Речь именно о выборе времени для этого решения – когда наметились явные проблемы в Единой лиге ВТБ. Результат пришёл моментально в виде важнейшей победы над «Зенитом».

Сейчас можно немного выдохнуть, но самые важные игры сезона у ЦСКА ещё впереди – речь конечно же идёт о «Финале четырёх». Выступление команды в Евролиге куда важнее, чем результаты в Единой лиге ВТБ. Под руководством Итудиса ЦСКА шесть раз выходил в «Финал четырёх» и дважды становился победителем турнира. И в этом году у специалиста остаются все шансы завоевать с ЦСКА третий европейский трофей.

Что если армейцы провалятся в «Финале четырёх»? При таком высоком уровне давления в одном отдельно взятом матче случиться может что угодно. Можно ли будет в таком случае назвать решение продлить контракт с Итудисом поспешным? В похожей ситуации специалист уже оказывался. В 2018 году его подопечные заняли четвёртое место в «Финале четырёх», но Итудис всё же остался в клубе.

Вот как это объяснил Ватутин: «Лето 2018 года было очень сложным. Мы всегда возлагаем большие надежды на сезон. Неудачи только усугубляют давление на всех. Мы много общались с Димитрисом. Я часто говорил, что всегда верил в нашего тренера, прекрасно зная его профессиональные качества. Он пообещал заставить меня гордиться командой и сдержал слово. Очень его уважаю, он честный и прямой. Никогда не будет говорить за спиной, всегда скажет в лицо, что думает и что его беспокоит. К тому же Димитрис живёт клубом на все 100%, он в баскетболе в режиме 24/7. Постоянно думает о том, что может сделать нас лучше».

ЦСКА должен забирать титул Евролиги. Объясняем почему Внятной конкуренции в этом году не просматривается. Все соперники по «Финалу четырёх» меркнут на фоне армейцев.

Понятно, что для ЦСКА неудачным является любой результат, кроме титула. Однако маниакальной помешанности на трофеях и склонности к резким переменам без особой причины в клубе нет. Совершенно понятно, что каждый год выигрывать Евролигу в формате «Финала четырёх» невозможно. У Итудиса пока получалось делать это в 40% случаев (2 из 5, в этом году может стать 50% — 3 из 6). Очень сильный результат – лучше в Европе ни у кого нет. Упомянутый выше Желько Обрадович взял всего один титул за 7 лет в «Фенере», Пабло Ласо для двух евротрофеев потребовалось 10 лет в «Реале». Про остальных и говорить нет смысла.

Конечно, лимит доверия к тренеру не бесконечен. Даже имея на руках свежий контракт, Итудису нельзя расслабляться в столь важный период. Команде нужен результат, нужны победы. ЦСКА, несмотря ни на что, остаётся фаворитом и в Единой лиге ВТБ, и в Евролиге — наравне с «Барселоной». В оставшейся части сезона у тренера есть все шансы показать, что он способен найти выход из любой ситуации и привести команду к успеху. После всех неудач 2021 года это лишь укрепит статус Итудиса в клубе – специалист ещё может сказать своё слово и доказать всем, что он заслуживает быть на посту главного тренера ЦСКА больше, чем кто-либо другой.