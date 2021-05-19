«Лучший матч сезона!» ЦСКА и «Зенит» устроили потрясающий триллер

Полуфинальная серия Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА изначально обещала стать очень интересной. Обе команды хоть и по-разному, но одинаково очень ярко выступили в плей-офф Евролиги, а теперь должны были выяснить очно, кто из них пройдёт в финал внутреннего первенства.

У петербуржцев было преимущество своей площадки перед стартом серии, но уже после поражения в первой игре (73:78) они его потеряли. Армейцы очень вовремя продлили контракт с главным тренером Димитрисом Итудисом, что добавило команде эмоций.

Матч номер два становился для сине-бело-голубых особенно значимым. Ехать в Москву при счёте 0:2 в серии до трёх побед — самоубийство.

Удивительно, но «Зенит» начал встречу крайне расслабленно. Ещё более невероятным казалась какая-то разобранность лидера хозяев Кевина Пангоса. Несколько промахов на старте и две потери вынудили Хави Паскуаля поменять свою главную звезду. К середине стартовой четверти они набрали всего четыре очка. Ровно столько, кстати, было и на счету форварда ЦСКА Торнике Шенгелии.

К радости «Сибур Арены» петербургская команда смогла проснуться и завести нападение. Пангоса в атаке заменил Остин Холлинс, а роль разыгрывающего поочерёдно брали на себя Билли Бэрон, Дмитрий Хвостов и Денис Захаров. «Зенит» набрал 15 очков за 10 минут игрового времени, но позволил сопернику забить всего 18.

Уже во второй четверти в стиле Пангоса ответил «Зениту» Дэрран Хиллиард. Армейский американец дважды подряд потерял мяч, позволив хозяевам приблизится максимально близко, а после данка Тарика Блэка те и вовсе вышли вперёд благодаря рывку 4:0.

Первые очки ЦСКА случились очень поздно — почти через четыре минуты после старта второй четверти. Капитан Никита Курбанов забил оба с линии, а в следующей атаке Йоханнес Фойгтман реализовал открытую «трёху» из угла. Удивительно, но рывка 5:0 хватило, чтобы перекрыть 4-очковый спурт «Зенита» на старте четверти.

Активность красно-синих привела к тайм-ауту Паскуаля, который постарался взбодрить своих парней. Перерыв и нагоняй от испанского коуча сделали своё дело. Сразу после этого Фридзон забил издали с сопротивлением Курбанова, а Захаров по-спортивному нагло выстрелил «трёхой» через Фойгтмана.

ЦСКА не показывал идеальную игру, но даже так не позволял «Зениту» поднять голову. Главной движущей силой гостей стал Торнике Шенгелия. Грузинский форвард за первую половину набрал 15 очков 9 из которых случились после трёх дальних попаданий. С трёхочковыми бросками по ходу сезона у него случались проблемы, но в первой половине второго матча Торнике явно забыл о всех неудачах.

Сразу после большого перерыва ЦСКА впервые в матче смог увеличить разницу в счёте до двузначной и именно в это время свой первый дальний бросок забил Пангос. Было заметно, что защитник ищет себя и это желание двигало его и команду вперёд.

Понятно, что 10 очков разницы в третьей четверти — не гарантия победы. «Зенит» вцепился в соперника, заставляя преимущество гостей таять. Получалось с переменным успехом, но терпение вознаградилось в начале заключительной четверти. За первые две с половиной минуты «Зенит» совершает рывок 8:0, который завершился очень дальним бросков Бэрона — 59:59. Как вам такое?

Нет, это серия определённо равных соперников. «Зенит» затащил ЦСКА в концовку на радость своих зрителей. Армейцы в ней выглядели убедительнее, мощнее, спокойнее и рассудительнее. Но Пангос за несколько минут до конца всё-таки нашёл кнопу активации режима супермена. Канадец забил несколько тяжелейших дальних бросков, добавив к ним результативный проход. Именно это позволило хозяевам выйти вперёд за 1:50 до конца — 72:70.

Шенгелия после тайм-аута заставил сфолить на себе и реализовал два штрафных, набрав для себя 23 и 24 очко. Но главное, он сравнял счёт. «Горячий» Пангос снова взял всё в свои руки в ответной атаке и буквально в одиночку разобрался со всей обороной ЦСКА, элегантно набрав два очка из под кольца.

Ключевая атака ЦСКА получилась затяжной, с просмотром видео, но нерезультативной. Шенгелия, казалось бы, уже обыграл Уилла Томаса спиной и должен был забивать свой бросок из под кольца, но мяч в последний момент выскочил. Тактический фол на Зубкове выглядел последним глотком воздуха, но промах форварда «Зенита» в первой попытке позволил гостям рассчитывать на победу. Нелогичная атака Клайберна с центра поля выглядела ужасной, но подбор остался за армейцами, а поспешная «трёха» Шенгелии за три секунды до сирены… оказалась точной! Овертайм.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Одной решающей пятиминутки в такой игре явно было мало. Абсолютно равная борьба в первые пять дополнительных минут привели к логичному продолжению баскетбольного пиршества. И здесь неожиданно силы на какой-то миг покинули действующего чемпиона. Гости за полторы минуты пропустили рывок 0:7, а добавка в виде технического фола Димитрису Итудису сделала отрыв «Зенита» 8-очковым. Дэниел Хэкетт лично пытался отыграться, но его 8 очков подряд не хватило. Пангос всё-таки обрёл нужное состояние и снова вывел КПД команды на максимальный уровень.

Итоговый счёт — 107:104 и теперь счёт в серии 1:1. «Зенит» сравнялся с ЦСКА, но всё ещё не вернул себе преимущество площадки в серии. Пока ясно только одно — серия задержится в Москве. К запланированному на 22 мая матчу номер три уже точно добавится четвёртая игра 24 числа. И кто сейчас сможет уверенно сказать, что этих игр хватит для выявления победителя серии?

«Лучший матч сезона!» — такая смелая фраза красуется на официальном сайте Единой лиги в описании второй игры полуфинала «Зенит» — ЦСКА. Сложно не согласиться. Команды устроили потрясающий триллер. Может, в следующих играх будет повод снова сделать столь громкое высказывание.