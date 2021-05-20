Веская заявка на выход в финал. УНИКС забрал у «Локо» два матча в Краснодаре

Казанцам остался один шаг до финала, но вряд ли сделать его будет слишком просто. «Локомотив-Кубань» ещё поборется.

В Краснодаре завершился второй матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — УНИКС. Хозяева площадки потерпели поражение со счётом 69:79. Казанцы, обеспечив себе внушительный задел перед третьим матчем, ведут в серии со счётом 2-0 и находятся в одном шаге от выхода в финал турнира.

Напомним, первая встреча завершилась победой УНИКСа в овертайме. На протяжении всего матча казанцы уверенно вели в счёте, но «Локомотив», проигрывая 19 очков в заключительной четверти, сумел сравнять и перевести встречу в овертайм — 79:79. Матч закончился со счётом 98:87.

Первая половина прошла в равной борьбе. Ни одной, ни другой команде не удавалось оторваться от соперника более чем на пять очков. В первой четверти, завершившейся со счётом 20:21, небольшое преимущество над оппонентами было у УНИКСа, во второй — у «Локомотива». К большому перерыву команды подошли со счётом 44:42.

В начале третьей четверти казанцы постепенно начали захватывать инициативу. Преимущество гостей над соперником дошло до двузначного («+10»), но в концовке отрезка «Локомотиву» удалось немного его сократить — 57:65. Несмотря на усилия Миндаугаса Кузминскаса, ставшего самым результативным игроком матча с 20 набранными очками, совершить ещё один камбэк хозяевам не удалось. В середине заключительной четверти «Локомотив» почти сравнял счёт, после чего сразу же пропустил рывок 0:6. На последних секундах встречи преимущество УНИКСа вновь достигло отметки в «+10».

Вероятно, на «Локомотиве» сказывается отсутствие одного из лидеров команды — Мантаса Калниетиса. Из-за травмы MVP регулярного сезона Единой лиги ВТБ выбыл ещё до четвертьфинальной серии плей-офф, где «Локомотив» обыграл «Химки», одержав две победы подряд. УНИКС — соперник очень высокого уровня. Перемены в игре «Локомотива» были заметны ещё в стартовом противостоянии с казанцами. На это, конечно, повлияло и отсутствие Найджела Уильямс-Госса, который повредил руку в игре с «Химками» и не сумел восстановиться к первому матчу полуфинальной серии.

«Локомотив» проиграл обе домашних встречи и не извлёк выгоду из преимущества своей площадки. Одержав две победы в Краснодаре, клуб обеспечил бы себе огромный задел на выход в финал турнира. Но теперь ситуация обстоит полностью противоположным образом — УНИКС является явным фаворитом в противостоянии и делает вескую заявку на попадание в решающую серию сезона.

УНИКС сможет закрыть серию и выйти в финал Единой лиги уже 23 мая. Встреча пройдёт в Казани — это гарантирует хозяевам площадки дополнительное преимущество. Но краснодарцев не стоит списывать со счетов — команда, проводящая крайне неплохой сезон, уже показала, что способна бороться до последнего. В Еврокубке команды выдали напряжённую серию из трёх матчей. В регулярном чемпионате Единой лиги «Локомотиву» удалось обыграть УНИКС дважды. Определённые предпосылки рассчитывать на интригу остаются. Смогут ли железнодорожники собраться и создать интригу в серии, станет известно совсем скоро.