ЦСКА принял окончательное решение по опальному Майку. Легко от скандалиста не отделаться

Джеймс больше не сыграет в форме армейцев. Но как быть с его громадным контрактом?

В начале недели ЦСКА объявил о двухлетнем продлении контракта с главным тренером Димитрисом Итудисом.

Армейцы сняли все спекуляции по поводу должности вскоре после того, как европейские инсайдеры начали сообщать об интересе клуба к Андреа Тринкьери и Яннису Сферопулосу. Ещё раньше в Москву сватали 9-кратного чемпиона Евролиги Желько Обрадовича.

Продление Итудиса автоматически проясняет другой важный вопрос для ЦСКА. Речь об отстранённом греческим тренером защитнике Майке Джеймсе, который доигрывает сезон в НБА за «Бруклин Нетс».

«Пока Итудис в ЦСКА, Джеймса у нас быть не может», — заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин вскоре после подписания нового контракта с главным тренером.

Понятно, что Джеймс больше не будет выходить на площадку в форме ЦСКА. Однако его контракт с клубом просто так не испарится. Майк должен получить $ 5 млн до лета 2023 года по условиям действующего соглашения с армейцами. Каковы варианты выхода из сложившейся ситуации? Платить не заигрываемому баскетболисту огромную зарплату — явно не из приятных перспектив. Есть ли другие способы выхода из сложного положения?

ЦСКА, по сути, отдал в аренду Джеймса в «Нетс». Клуб готов позволить ему остаться в НБА. Eurohoops прояснил позицию армейцев по Майку.

ЦСКА рассчитывает, что Джеймс продолжит выступать в НБА и после сезона-2020/2021. Таким образом, американец не перейдет в состав одного из европейских конкурентов армейцев. Кроме того, в случае перехода Джеймса в один из клубов НБА в ЦСКА рассчитывают согласовать с защитником расторжение контракта с сохранением определённой (возможно, и всей) суммы положенных ему денег. То есть клуб попытается сделать всё, чтобы не платить Джеймсу причитающиеся по контракту $ 5 млн.

Клубы НБА должны согласовывать трансферы суперзвёзд Евролиги. Иными словами, в большинстве случаев приходится платить выкуп, если в США хотят получить топового игрока из Старого Света. Причём не всегда команде американской лиги. Например, аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо задолжал «Реалу» $ 6 млн долларов за переход в «Денвер Наггетс», причём будет погашать неустойку в течение нескольких лет из личных средств. Клуб НБА по действующему коллективному договору может платить иностранной команде компенсацию не более $ 800 тыс. То есть сильно много с американцев взять не получится, даже если дело дойдёт до обсуждения компенсации.

Ситуация с Джеймсом такова, что ЦСКА просто рад бы сбросить его контракт и не платить оставшуюся зарплату. Большой вопрос удастся ли это сделать У Майка в «Твиттере» до сих пор закреплена запись «Никаких скидок на мои услуги», Это совершенно другой тип личности, чем Кампаццо, который ради мечты поиграть в НБА готов пожертвовать собственными средствами. Наверняка просто так отказываться от миллионов долларов Джеймс не собирается. При отчислении из «Милана» в межсезонье-2019 он никаких скидок итальянцам не делал.

Есть сомнения по поводу пригодности Джеймса для «Бруклина» и НБА в целом. Суперзвезда «Нетс» Кевин Дюрант заявил, что постоянно тусуется с Майком. В коллективе никаких проблем не было. Однако истина такова, что Джеймс — простой ролевик для «Бруклина», Игрок уровня минимального контракта, потенциальное расставание с которым никоим образом не повлияет на шансы побороться за титул. Статистика Джеймса в 14 матчах за «Нетс» это доказывает. 7,7 очка, 2,5 подбора и 4,2 передачи при 37% точности с игры — за такого исполнителя контендер цепляться любой ценой не будет. И уж точно откажется платить компенсацию $ 800 тыс.

Для более скромных клубов НБА Майк может представлять ценность, но сомнительно что они будут готовы платить неустойку. Джеймс недавно заявил, что ему некомфортно свыкнуться с потерей статуса ведущей опции в НБА. Сейчас он вообще не уверен, что попадёт в ротацию главного тренера «Нетс» Стива Нэша в плей-офф. Майк привык быть бесспорным доминирующим скорером в Европе. Трудно заставить себя уйти в тень в клубе НБА. Возможно, летом Джеймс вновь загорится желанием поиграть в Евролиге. И при этом, опять же, откажется делать скидки ЦСКА на свои услуги.

ЦСКА принял окончательное решение по Джеймсу. Его в команде не будет после продления Итудиса. Однако отделаться от скандалиста просто так не получится. Летом у армейцев будут очень сложные переговоры с американским баскетболистом и его агентом.