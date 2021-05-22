ЦСКА оказался прижатым к стене. И мастерски смог выйти из положения

«Зенит» проводит невероятный сезон. Команда из Санкт-Петербурга переформатировала прошлогодний состав и преобразилась, став по-настоящему топовым коллективом даже по самым высоким европейским меркам. Этому регулярно находились подтверждения, а уж после серии плей-офф против «Барселоны» сомнений не должно было оставаться. Главный тренер Хави Паскуаль угадал с новичками почти по всем позициям, а за основным разыгрывающим сине-бело-голубых Кевином Пангосом уже выстроилась очередь из самых богатых команд Евролиги.

Пангос — чуть ли не главная звезда Евролиги и точно главная звезда Единой лиги ВТБ прямо сейчас. Невысокий канадец внешне совсем не похож на баскетболиста, но найти на него управу на паркете не могут лучшие умы тренерского цеха. Кто-то даже справедливо называет его улучшенной версией Майка Джеймса: аналогичный набор умений, но без дополнительных скандалов и тараканов в голове.

И этот маленький волшебник из «Зенита» смог затянуть серию с ЦСКА почти в одиночку. Армейцы, выигравшие первый матч в Питере и отобравшие у соперника преимущество домашней площадки, готовы были забирать и второй матч. После большого перерыва их отрыв логично увеличивался, а команда Паскуаля не могла найти, чем ответить. Но в заключительной четверти Пангос активировал себя, а заодно и своих партнёров — 27 очков и девять передач за матч с двумя овертаймами. Петербург выстоял и вытерпел, в очередной раз доказывая, что готов к конкуренции с командами самого высокого полёта.

После второго матча серия гарантированно переезжала в Москву на две игры. Но даже после финальной сирены соперничество не прекратилось.



Сначала в интернете появился слух о том, что Димитрис Итудис может быть дисквалифицирован на один матч из-за физического контакта с одним из арбитров. Якобы греческий тренер ЦСКА «акцентированно приобнял» рефери и это нашло отражение в рапорте комиссара.

Лига изучила эпизод и вынесла предупреждение. На опубликованном видео действительно сложно найти что-то агрессивное в действиях Итудиса. Зная южный темперамент наставника красно-синих, общение с судьёй вообще можно назвать невинным и милым.



Перед матчем номер три из лазарета ЦСКА пришли две новости. Как водится — хорошая и не очень. Первая заключалась в том, что Джоэл Боломбой наконец-то полностью оправился от травмы голеностопа и готов принять участие в игре. Вторая касалась Габриэля Лундберга, здоровьем которого ещё решено не рисковать.

В первой четверти «Зенит» решил озадачить соперника активной зонной защитой. Ставка сыграла полностью: хозяева паркета вроде бы неплохо двигали мяч и находили свободные броски, но ни один из дальних выстрелов так и не достиг цели. К счастью красно-синих болельщиков, знамя взял в свои руки Дэниел Хэккетт. Защитник регулярно прорывался под кольцо, используя преимущество в габаритах перед своими опекунами, реализуя затем заслуженные штрафные.

Один из ключевых моментов первой половины случился во второй четверти, когда Кевин Пангос столкнулся с Иваном Уховым. Арбитры выписали персональное замечание россиянину, но канадец отправился на скамейку запасных с разбитым носом и явно потерянным. К счастью, лидера успешно заменил Дмитрий Хвостов. Защитник «Зенита» набрал несколько очков подряд, поставив эффектную точку в виде высоченной свечки из трёхсекундной зоны. ЦСКА ушёл на большой перерыв, ведя шесть очков, но эта разница вряд ли устраивала красно-синих.



После большого перерыва матч заиграл новыми красками. Побитый Пангос вдруг включил режим Стефа Карри, забивая издали всё, что выпускал в сторону кольца. Но, к несчастью гостей, в аналогичный режим перешёл по-прежнему действующий MVP «Финала четырёх» Евролиги Уилл Клайберн. Форвард просто не замечал оборону сине-бело-голубых, реализовав пять из семи дальних попаданий, некоторые из которых получались вовсе издевательскими. В итоге на личном счету Клайберна 24 очка, пять подборов и три передачи.

Переломной стала заключительная четверть, в которой хозяева показали, что вынесли уроки из поражения во втором матче. Защита имени Димитриса Итудиса заработала на максимальных оборотах, и разница в счёте мгновенно стала двузначной. ЦСКА ещё сильно прибавил в реализации дальних бросков, не дав «Зениту» ни малейшего шанса на возвращение. Третий матч завершился убедительной победой армейцев 96:82, и точка в этой серии может быть поставлена уже 24 мая.



ЦСКА оказался прижатым к стене после трудного прохода «Нижнего Новгорода». И мастерски смог выйти из положения. Казалось, что армейцам без преимущества домашней площадки мало что светит против победителя регулярного чемпионата «Зенита». Очень вовремя случилось продление главного тренера Димитриса Итудиса, которое взбодрило команду. Теперь ЦСКА в шаге от выхода в финал. Армейцы наверняка сделают всё возможное, чтобы закрыть серию в четвёртом матче. Доигрывать противостояние с «Зенитом» после «Финала четырёх» Евролиги — идея не из приятных.