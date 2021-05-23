Первый финалист Единой лиги ВТБ известен. УНИКС всухую выиграл серию у «Локо»

Соперник казанцев может определиться уже через сутки, если «Зенит» не сподобится на чудо в противостоянии с ЦСКА.

Сезон Единой лиги ВТБ-2020/2021 преподносит много сюрпризов. Полуфинальная серия «Локомотив-Кубань» — УНИКС стала очередным тому доказательством. Мало кто верил в то, что УНИКС заберёт первые две игры серии в Краснодаре и выиграет противостояние всухую. Всё-таки соперники считались достаточно рваными, шансы у каждой сторон на проход в финал были примерно 50 на 50.

Да, у «Локо» из-за травмы вылетел MVP регулярного чемпионата и ведущий разыгрывающий Мантас Калниетис, но всё равно ожидалось, что краснодарцы дома заберут как минимум одну игру. Подопечные Евгения Пащутина были близки к успеху в первой встрече, когда совершили суперкамбэк после отставания -19 в четвёртой четверти. УНИКС это не сломило. Команда Димитриса Прифтиса оказалась более хладнокровной в овертайме.

Вероятно, в стартовой игре произошёл переломный момент. УНИКС получил столь нужный эмоциональный заряд, а «Локо» немного сник. Вторая встреча в краснодарском «Баскет-Холле» также осталась за казанцами.



УНИКС оставалось сделать последний шаг к финалу. Подопечные Димитриса Прифтиса определённо не хотели затягивать серию до четырёх и уж тем более пяти матчей. При этом «Локо» не собирался сдаваться. Отступать железнодорожника уже некуда. Одно поражение и сезон закончен. Отчасти из-за этого снимается значительная часть психологического давления и команда действует более раскрепощённо, даже с учётом кадровых и иных проблем.



Конечно, УНИКС являлся бесспорным фаворитом третьего матча и в чудо-камбэк «Локо» с 0-2 в серии верилось с трудом. Но усложнить жизнь команде Прифтиса краснодарцы точно были способны. Что и сделали на паркете казанского «Баскет-Холла».

«Локомотив_Кубань» провёл мощную первую половину — 44:31. УНИКС не поплыл и резко преобразился в третьей четверти (29:11), в течение которой не только отыграл двузначную разницу, но и вырвался вперёд на расстояние более одного владения.

В последней четверти интрига сохранилась. «Локо» удалось поубавать атакующий порыв УНИКСа. Игра зашла в клатч. Казанцам пришлось понервничать в концовке, но всё-таки хозяева довели дело до трудовой победы – 74:70. В составе УНИКСа лучшими на площадке стали Джон Браун (14 оков, 7 подборов), Айзея Канаан (12 очков), Окаро Уайт (11 очков, 10 подборов), Джордан Теодор (11 очков, 6 подборов) и Джамар Смит (9 очков). У «Локомотива-Кубань» выделились Найджел Уиляьмс Госс (17 очков, 7 подборов и 7 передач), Григорий Мотовилов (14 очков) и Миндаугас Кузминскас (13 очков).

УНИКС выходит в финал Единой лиги ВТБ. Президент казанского клубе заявил, что команда во внутреннем первенстве постарается выступить как можно сильнее, чтобы реабилитироваться за досадное поражение от «Монако» в финале Еврокубка. Соперник УНИКС может определитсья уже 24 мая, если ЦСКА обыграет «Зенит» (2-1) в четвёртом матче серии. Если дело дойдёт до пятого матча, казанцам придётся немного подождать. Пятый матч в в Санкт-Петербурге при необходимости состоится уже после «Финала четырёх» Евролиги.