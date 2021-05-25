«Голден Стэйт» — гиблое место. Карри должен срочно бросать команду и бежать к Леброну

«Голден Стэйт Уорриорз» не вышли в плей-офф НБА в сезоне-2020/2021. Команда Стива Керра проиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» (100:103) и «Мемфис Гриззлиз» (112:117) в турнире плей-ин.

Разочаровывающий результат для клуба с самой крупной платёжной ведомостью в лиге. Особенно жаль Стефена Карри, который стал лучшим скорером лиги (32,0 очка) и доминировал на историческом уровне в течение сезона. Именно Стефен фактически единолично затащил команду на восьмое место в регулярном чемпионате. Однако на большее сложно рассчитывать, когда партнёры по команде куда чаще не помогают, а, наоборот, сводят на нет усилия Стефена своей вопиющей неэффективностью.

«Уорриорз» в понедельник провели пресс-конференцию по итогам сезона. Каких-то поводов для оптимизма после неё не появилось. Скорее, стало окончательно ясно, что «Голден Стэйт» — гиблое место.



Самая ошеломляющая новость — Клэй Томпсон не вернётся в строй в начале сезона-2021/2022 Клэй уже получил $ 68 млн за два последних сезона, ни разу не выйдя на площадку из-за серьёзных травм крестообразных связок и ахилла. За три следующих года он заработает ещё $ 122 млн. Конечно, рано или поздно Клэй вернётся на паркет, но будет ли он играть на уровне обладателя максимального контракта? Однозначно нет.

Хочется, чтобы Томпсон вернулся и блистал на паркете как раньше, регулярно вызывался на Матч звёзд. Но нужно реально смотреть на вещи. После тяжелейших травм — разрыва «крестов» и ахилла — о былом доминировании игрока можно не мечтать. Стоит просто посмотреть на пример Демаркуса Казинса, который получал аналогичные повреждения. Некогда общепризнанный лучший центровой НБА регулярно меняет клубы и скатился до уровня унизительных (для 4-кратного участника Матча звёзд) 10-дневных контрактов или краткосрочных «минималок».



Томпсон хотя бы обеспечен финансово в долгосрочной перспективе. В остальном ситуация с Казинсом идентичная. Клэй после вылета «Уорриорз» из плей-ин сделал громкое заявление, что команда «ещё не закончила» и снова будет бороться за титул. Сделал хорошую мину при плохой игре.

«Голден Стэйт» может стать контендером только если Томпсон с начала следующего сезона будет выполнять обязанности второй звездной опции после Карри. Очевидно, что этого не случится. Но проблема не только в Томпсоне. Состав «Уорриорз» нуждается в тотальной чистке, осуществить которую практически нереально даже при всём желании генерального менеджера Боба Майерса.

На «Голден Стэйт» балластом висит необмениваемый контракт Эндрю Уиггинса ($ 65 млн за два года). Конечно, теоретически существует небольшая вероятность его сбросить, но взамен получишь лишь аналогичную ужасную компенсацию или хуже. Есть ещё одна проблема. Дрэймонд Грин, которому положено получить $ 77,5 млн за три года. Дрэймонд хорош в защите, но этого мало. Грин полностью бесполезен как скорер. В решающих матчах сезона он зачастую не удосуживался реализовать даже один бросок с игры.



Карри плотно опекают соперники, поэтому часто приходится отдавать передачи партнёрам в выгодной позиции. Лучше игнорировать Дрэймонда в таких случаях, потому что он из разряда игроков, которые могут не попасть по дужке кольца во время исполнения открытого трёхочкового.



«Дрэймонд может быть такой обузой в нападении. Стеф вывел его на открытый бросок на победу под сирену, а он бросил нелепый мяч словно нехотя, не попав даже по кольцу. Стефу следовало бросить трёхочковый против двух соперников», — заявил эксперт Скип Бэйлесс после матча плей-ин с «Мемфисом».

Также на итоговой пресс-конференции было заявлено, что «Голден Стэйт» не собирается обменивать второго номера драфта-2020 Джеймса Уайзмена и собирается сохранить в составе Келли Убре, который будет выходить со скамейки запасных. Уайзмен — талантливый центровой, но не игрок с суперзвёздным потенциалом для современной НБА. Это стало ясно по итогам сезона новичка. К тому же он досрочно завершил чемпионат из-за травмы колена, и есть вопросы в какой форме вернётся в будущем. Убре — ролевик, причём далеко не самый надёжный. На шансы бороться за титул Джеймс и Келли никак не влияют, а место в платёжной ведомости занимают. Немалое. Уайзмен получит $ 31 млн за три года, а продление Убре наверняка потребует свыше $ 10 млн за сезон.



Болельщики «Уорриорз» услышали только одну приятную для них новость на пресс-конференции. Фронт-офис уверен, что летом Стефен Карри продлит контракт с клубом, «Голден Стэйт» собирается предложить Стефену $ 217 млн за четыре года, что сделает того самым высокооплачиваемым игроком НБА.



Никто пока не даёт никаких 100-процентных гарантий, что Карри поставит подпись под новым контрактом. Да, Стефен всю карьеру с 2009 года выступает в «Уорриорз» и стал главным символом франшизы за всю историю её существования. Фактор денег также имеет место быть. Стефену уже 33 года. Другой клуб не сможет предложить ему столь крупную зарплату.

И всё-таки Карри должен задуматься о наследии. Прозябать до конца карьеры в «Голден Стэйт» без шансов выиграть титул — перспектива не из приятных, даже если при этому получаешь огромную зарплату. В течение последнего сезона в СМИ неоднократно появлялись данные, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс хочет видеть Карри в качестве своего одноклубника. Последним на днях данной информацией поделился обозреватель FOX Sports Ник Райт.



«Леброн сказал Стефу, что у него есть отличный вариант недвижимости в Брентвуде на тот случай, когда Карри снова будет готов стать чемпионом», — написал Райт на своей странице в «Твиттере».

Во время Матча звёзд Джеймс также обсуждал с Карри потенциальный переход в «Лейкерс». Леброн был капитаном и выбрал Стефена на драфте в состав своей команды. Никакой вражды между игроками нет. Было лишь принципиальнейшее и интереснейшее противостояние двух выдающихся баскетболистов в финалах НБА в 2015-2018 годах. Это СМИ всячески пытались навязать мнение о неприязни Джеймса и Карри друг к другу. Информация о желании Джеймса видеть Карри в «Лейкерс» появлялась и ранее. На ровном месте она бы не возникла.

Битвы Леброна и Карри в финалах уже в прошлом. «Кливленд Кавальерс» канул в небытие после ухода Джеймса в 2018-м. Очевидно, что пришёл конец и династии «Голден Стэйт». Перспективы этой организации откровенно мрачные. Карри нужно срочно бросать команду и бежать к Леброну.



Самое время двум топовым суперзвёздам объединиться. «Лейкерс» — действующие чемпионы и всё ещё одни из главных претендентов на титул в этом году, несмотря на седьмой номер посева и отставание 0-1 в серии первого раунда с «Финикс Санз». Леброн и Энтони Дэвис гарантируют, что «Лос-Анджелес» всегда будет котироваться высоко. Однако «Большое трио» с добавлением Карри сделает «озёрных» контендером ничем не хуже «Бруклин Нетс», где собрались вместе Кевин Дюрант, Джеймс Харден и Кайри Ирвинг.



Леброн благородно протянул Карри руку помощи в сложной ситуации. Отказ станет большой глупостью. Материальные ценности важны, но порой их можно отодвинуть на второй план. У Карри именно такая ситуация — Стефену нужны ещё титулы для укрепления своего наследия. Переход в «Лейкерс» даст такую возможность.