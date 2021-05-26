Плохие новости для ЦСКА пришли из США. Майк Джеймс потерял значимость для «Бруклина»

В конце апреля защитник ЦСКА Майк Джеймс присоединился к «Бруклин Нетс». Из-за конфликта с главным тренером армейцев Димитрисом Итудисом игрок был отстранён от матчей и отправился проводить остаток сезона в НБА.

О возвращении Джеймса в ЦСКА речи быть не может. Этот вариант исключён после продления контракта с Итудисом на два года.

Однако с принадлежностью Джеймса к ЦСКА ничего не поделаешь – контракт действует ещё два года. Надежда армейцев состоит в том, что Майк останется в НБА. Но дела у защитника начали складываться не очень. После двух отработанных десятидневных контрактов игроку было предложено продлить соглашение до конца сезона. В первом же матче плей-офф с «Бостон Селтикс» (104:93) Джеймс выпал из ротации «Нетс» и впервые после перехода в команду не получил игрового времени.

Во второй игре всё-таки получил 7,5 «мусорных» минут, за которые набрал 4 очка (2/7 с игры). Можно не сомневаться, что главный тренер «Нетс» Стив Нэш не стал бы задействовать Майка во втором матче, если бы команда уверенно не контролировала ход встречи. «Бруклин» повёл "+14" по итогам первой четверти, дальше преимущество «Нетс» только росло и максимум составляло 33 очка. Закончили со счётом 130:108, когда в концовке «Бруклин» позволил «Бостону» немного сократить разницу.

С 23 апреля и до конца регулярного чемпионата Джеймс не пропустил ни одного из 13 матчей, в которых в среднем набирал 7,7 очка и 4,2 передачи за 18,1 минуты. Не самая впечатляющая статистика перед вылетом из ротации перед плей-офф – этого сам игрок опасался после окончания регулярки.

«Мне сейчас самому любопытно, что будет происходить в плей-офф. Потому что на этой стадии всё совсем по-другому. Не знаю, какая будет ротация у команды, и я не уверен, что останусь в ней. Раньше я не играл в плей-офф НБА. Моя же задача сейчас просто заключается в том, чтобы быть готовым к выходу на площадку в любую минуту. Когда мне дадут возможность, я постараюсь ей воспользоваться и принести пользу команде», — говорил Джеймс.

Джеймс был готов к тому, что может лишиться драгоценных игровых минут, но всё-таки недоволен своей нынешней ролью в «Бруклине» — Майк привык быть ключевым игроком атаки.

«Моя роль в атаке немного изменилась, это немного навредило мне в плане результативности. Я не знаю, как это объяснить. Думаю, то, что у нас так много хороших бомбардиров, заставляет меня иногда быть немного неуверенным. И это ужасно», — признался Майк.

Сбылось худшее опасение Майка. В плей-офф «Бруклин» не нуждается в Джеймсе – результат команды, переполненной звёздами НБА, не зависит от его присутствия на площадке. Кевин Дюрант, Джеймс Харден, Джо Харрис – бороться с игроками такого уровня за минуты в задней линии бывший лидер ЦСКА не может. Даже роль сменщика в задней линии примерно на 15 минут игрового времени – это не для него. Так что продление пребывания американца в «Нетс» или другом клубе НБА на следующий сезон находится под большим вопросом.

Достаточно игрового времени, чтобы проявить себя в США, Джеймс не получает, да и для клубов поменьше «Нетс» его трансфер погоды не сделает. Действующий контракт с ЦСКА служит дополнительным отторгающим фактором.

Такими темпами Джеймс может вернуться в Европу, и это очень плохая новость для ЦСКА. Джерси московского клуба игрок уже не наденет — в команде отчётливо дали понять, что при Итудисе американцу там не место. Таким образом, баскетболист может пополнить ряды европейских конкурентов ЦСКА.

В Европе Джеймс блистал, и об этом все помнят. Помимо того, что он может стать отличным приобретением для топ-клубов Евролиги, это сулит финансовые сложности для ЦСКА. В московском клубе хотят, чтобы Джеймс остался в НБА – в этом случае команда попытается договориться с игроком об урезании хотя бы части положенной ему зарплаты. Возможно, контракт даже удалось бы «заморозить». То есть Джеймс играет в американской лиге и получает деньги в США, а армейцы со стороны за этим наблюдают. Майк потерял значимость в «Бруклине» и в целом обрушил свою рыночную ценность в НБА, так что в реализацию подобного сценария всё меньше веры.

Напомним, к лету 2023 года армейцы обязаны выплатить американцу без малого $ 5 млн. Раздосадованный неудачным возвращением в НБА Джеймс явно не станет делать скидку для ЦСКА, и из такой ситуации армейцам победителями вряд ли удастся выйти.

Американской мечте Джеймса, видимо, всё же не суждено сбыться. Возвращение игрока в Европу выглядит наиболее вероятным вариантом развития событий. В Евролиге Майк сделал себе имя, и на европейском континенте он точно не пропадёт. После отстранения от матчей ЦСКА, например, ходили слухи об интересе со стороны мадридского «Реала». И если Джеймс не задержится в НБА, ситуация на европейском рынке в это межсезонье обещает быть очень интересной.