ЦСКА списали, «Барселону» не на шутку разозлили. Расклады на «Финал четырёх» Евролиги

Турки рискуют поплатиться за гонор, а «Милан» — спящая угроза для всех. Чего ждать от решающей стадии евросезона?

28 мая в Кёльне стартует «Финал четырёх» Евролиги. В полуфинальных парах сойдутся ЦСКА — «Анадолу Эфес» и «Барселона» — «Милан».

Чего ждать от решающей стадии евросезона? Расклады на «Финал четырёх» Евролиги.

ЦСКА списали. Армейцы не являются фаворитами полуфинала с «Эфесом»

ЦСКА — действующий чемпион Евролиги и вторая команда регулярного чемпионата. Более высоко сеянная, чем соперник, «Анадолу Эфес». Турецкий клуб закончил регулярку третьим.

Странно, что букмекеры отдают явное предпочтение «Анадолу» в полуфинальной паре. Особенно после увиденного в плей-офф. ЦСКА легко разобрался с «Фенербахче» (3-0). Без отстранённого Майка Джеймса и травмированного Николы Милутинова — двух самых эффективных баскетболистов команды в регулярном сезоне. В нужный момент инициативу взяли на себя Дэниел Хэкетт, Йоханнес Фойгтманн, Торнике Шенгелия, Габриэль Лундберг. Главный тренер Димитрис Итудис оперативно и грамотно перестроил игру команды в экстремальных условиях.

«Анадолу» мучился в серии с «Реалом» (3-2). У соперника были огромнейшие проблемы. «Реал» с трудом пробился в плей-офф и в самом начале серии потерял из-за травмы лучшего по эффективности в клубе центрового Уолтера Тавареша, который вернулся только на пятую игру в Стамбуле. В Мадриде «Эфес» показал свою уязвимость. Команда не обладает ментальностью победителя в клатче. Если соперника не удается «вынести» до четвёртой четверти и тот оказывает сопротивление, «Эфес» рискует поплыть. Уже давно миновавшие пик карьеры ветераны «Реала» Джейси Кэрролл, Серхио Льюль и Руди Фернандес моментами знатно «повозили» хвалёную заднюю линию «Анадолу» в лице Шейна Ларкина и Василие Мицича. Турки могли проиграть пятый матч в Стамбуле, если бы не сверхудачный день ролевика Криса Синглтона (рекордные в карьере 38 баллов эффективности). Льюль, в отличие от мадридских матчей, откровенно напортачил в концовке. В ином случае даже подвиг Синглтона не спас бы.

ЦСКА — андердог. Возможно, это и к лучшему. Часто статус бесспорного фаворита играл с армейцами злую шутку. До сих болезненно вспоминать Ф4-2012, когда суперзвёздная армейская команда во главе с на время заехавшим из НБА Андреем Кириленко проиграла скромному по именам «Олимпиакосу» (61:62) в финале, растеряв 19 очков преимущества по ходу встречи.

У «Анадолу Эфеса» слишком много гонора. Есть риск поплатиться за это

Главный тренер «Эфеса» Эргин Атаман наделал немало шуму в информационном пространстве. Он не устаёт повторять, что его команда — абсолютно лучшая в Европе в течение трёх последних лет. Атаман заведомо короновал свой клуб — в «Анадолу» уже якобы готовятся к чемпионству.

С одной стороны, линию поведения Атамана понять можно. Тренер убирает любые намёки на пораженческие настроения в своём коллективе. С другой — нужно знать грань. Атаман её однозначно перешёл, поскольку делал слишком уж громкие заявления. Обычно это к добру не приводит.

Взять хотя бы другой турецкий клуб «Фенербахче». Член правления «Фенера» Сертач Комсуоглу тоже много бахвалился до серии с ЦСКА (0-3) и даже после неё. Что в сухом остатке? Безвольное поражение «Фенера» — все три игры ЦСКА забрал с двузначной разницей. Излишне эмоциональным турецким болельщикам остаётся только винить во всём судей, а Комсуоглу придумывать отговорки в стиле «если бы...». Например, если бы у «Фенербахче» был бюджет в два раза больше, то турки якобы спокойно разобрались бы с ЦСКА.

«Анадолу» выбрал аналогичную стратегию и тоже рискует поплатиться. ЦСКА успешно играет с турецкими клубами. Да, «Эфес» нанёс армейцам (100:70) крупнейшее поражение в истории во втором круге регулярки, но с тех пор уже утекло много воды. В первом круге ЦСКА громил «Анадолу» с разницей +35. Это тоже уже не имеет никакого значения. Важна лишь ментальная стойкость команды здесь и сейчас. У «Эфеса» с этим есть проблемы, как показала серия с «Реалом». Как бы ни нахваливал Атаман успехи своей команды за последние три года, «Эфес» ещё в полной мере не стал грандом европейского баскетбола уровня ЦСКА, «Реала» или даже «Фенербахче» с «Барселоной». Для этого нужно взять минимум один титул и выходить в «Финал четырёх» больше двух раз подряд.

«Барселону» не на шутку разозлили. Николу Миротича «обокрали» в гонке за MVP

26 мая Евролига объявила имя MVP сезона. Им неожиданно стал разыгрывающий «Эфеса» Василие Мицич. Почему неожиданно? Мицич — лишь восьмой по эффективности (17,1 балла) игрок регулярного чемпионата. Представляет третью сеяную команду. Тяжёлый форвард «Барселоны» Никола Миротич (22,0 балла) — с отрывом самый полезный баскетболист регулярки (ни один другой игрок не осилил отметку 20 баллов). «Барса» — победитель регулярного чемпионата, по выступлению в котором определяют MVP.

Ни у кого не было сомнений, что Миротича признают MVP. Лучший игрок лучшей команды чемпионата — какие ещё могут быть альтернативы? Голосование болельщиков, СМИ, игроков и капитанов команд дало иной результат. Это лишь по-спортивному должно разозлить Миротича и его одноклубников по «Барселоне». Команда Шарунаса Ясикявичюса и так считалась фаворитом Ф4. Теперь имеется дополнительный мотивирующий фактор.

«Милан» — теневой претендент на титул

«Милан» — номинально самый слабый участник «Финала четырёх». Это не значит, что у итальянцев нет шансов на титул. В формате «Финала четырёх» чемпионом может стать любой. По уровню таланта «Милан» слабее каждого из своих соперников, но основными преимуществами команды являются опыт и внушительное резюме исполнителей.

Этторе Мессина — самый титулованный действующий главный тренер Евролиги (4 победы). Кайл Хайнс — самый титулованный действующий баскетболист турнира (4 титула). Серхио Родригес (2 титула) — единственный испанец, который завоевал титул в местной и иностранной команде («Реал» и ЦСКА). Луиджи Датоме помог «Фенербахче» выиграть единственное чемпионское звание в истории клуба в 2017-м. Лучшие годы этих исполнителей уже давно позади, но опыт не пропьёшь. Они способны ударно выступить в двух отдельно взятых важнейших матчах сезона.

К тому же у ветеранов «Милана» есть очень качественные помощники. Американские легионеры Малкольм Дилэйни, Кевин Пантер, Шевон Шилдс и Зак Ледей — квартет лидеров команды по эффективности. Хайнсу, Родригесу и Датоме даже не обязательно выдавать суперперфомансы. Достаточно просто вчистую не провалиться, с чем они, вероятно, должны справиться. Тогда будут хорошие шансы победить «Барселону» и любого другого соперника по «Финалу четырёх».