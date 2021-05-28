Одни турки наказаны за хамство, вторые на очереди. ЦСКА готов разбить «Анадолу Эфес». LIVE

Как ЦСКА и «Анадолу Эфес» играли до «Финала четырёх» Евролиги

ЦСКА разгромил «Анадолу Эфес» (100:65) в матче первого круга регулярного чемпионата в Москве. «Анадолу» нанёс армейцам (100:70) крупнейшее поражение в истории в ответной встрече в Стамбуле. Сейчас результаты этих матчей не имеют значения.

Хотя представители ЦСКА и «Эфеса» отмечают влияние результатов личных встреч на преображение клубов. MVP сезона разыгрывающий «Анадолу» Василие Мицич благодарен судьбе за столь крупный проигрыш, поскольку он якобы помог команде собраться и выдать доминирующий отрезок во второй половине сезона. Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что разгром в Стамбуле стал переломным моментом и заставил его подопечных «проснуться».

В плей-офф ЦСКА спокойно прошёл «Фенербахче» (3-0) «Анадолу Эфес» неожиданно долго мучился с «Реалом» (3-2). В этой серии проявились слабые стороны турецкого клуба. Психологическая неустойчивость в напряжённых концовках и полнейшая растерянность Атамана в кризисные моменты, когда у Мицича и Ларкина «не летит». «Эфесу» не хватает победной культуры, в отличие от ЦСКА. Этот фактор является очень важным на стадии «Финала четырёх».