Одни турки наказаны за хамство, вторые на очереди. ЦСКА готов разбить «Анадолу Эфес». LIVE

Приветствуем всех любителей баскетбола. Сегодня, 28 мая 2021, в немецком Кёльне состоится полуфинал Евролиги ЦСКА – «Анадолу Эфес». «Чемпионат» рад предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию. Начало матча – в 19:00 по Москве. Во втором матче «Финала четырёх» встретятся «Барселона» — «Милан» — начало в 22:00 мск.
На стадии плей-офф ЦСКА уже разобрался с другим турецким клубом «Фенербахче» (3-0), от представителей которого звучали дерзкие и порой хамские заявления. «Анадолу Эфес» выбрал похожую линию поведения, в особенности зашкаливает гонор у главного тренера Эргина Атамана. ЦСКА впервые за долгое время считается андердогом в «Финале четырёх», но это ни коим образом не влияет на шансы выиграть титул.
Как ЦСКА и «Анадолу Эфес» играли до «Финала четырёх» Евролиги
ЦСКА разгромил «Анадолу Эфес» (100:65) в матче первого круга регулярного чемпионата в Москве. «Анадолу» нанёс армейцам (100:70) крупнейшее поражение в истории в ответной встрече в Стамбуле. Сейчас результаты этих матчей не имеют значения.
Хотя представители ЦСКА и «Эфеса» отмечают влияние результатов личных встреч на преображение клубов. MVP сезона разыгрывающий «Анадолу» Василие Мицич благодарен судьбе за столь крупный проигрыш, поскольку он якобы помог команде собраться и выдать доминирующий отрезок во второй половине сезона. Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что разгром в Стамбуле стал переломным моментом и заставил его подопечных «проснуться».
В плей-офф ЦСКА спокойно прошёл «Фенербахче» (3-0) «Анадолу Эфес» неожиданно долго мучился с «Реалом» (3-2). В этой серии проявились слабые стороны турецкого клуба. Психологическая неустойчивость в напряжённых концовках и полнейшая растерянность Атамана в кризисные моменты, когда у Мицича и Ларкина «не летит». «Эфесу» не хватает победной культуры, в отличие от ЦСКА. Этот фактор является очень важным на стадии «Финала четырёх».
Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман стал главным ньюсмейкером перед «Финалом четырёх». Турецкий специалист регулярно делал громкие заявления. Якобы «Анадолу» уже готовится к чемпионству, а его команда является абсолютно лучшей в Европе в течение последних трёх лет.
Атаман убирает из команды пораженческие настроения. Понять логику тренера можно. Однако это не является гарантией победы. Главное не перестараться со степенью дерзости высказываний. Атаман в 2019-м точно так же называл свою команду лучшей в Евролиге и прогнозировал ей чемпионство. Даже собирался приобрести всем игрокам путёвку на Ибицу, чтобы отметить титул. Закончилось всё поражением от ЦСКА в «Финале». Не исключено, что Атаману сейчас придётся сойти с дистанции уже в полуфинале, где соперником снова являются армейцы.
ЦСКА – «Анадолу Эфес», Евролига, «Финал четырёх»: чего ждать от матча
ЦСКА уже обыгрывал «Анадолу Эфес» (91:83) в последнем состоявшемся финале Евролиги в 2019-м году. С тех пор состав армейцев серьёзно видоизменился. Только 5 участников финала-2019 (Уилл Клайберн, Джоэл Боломбой, Дэниэл Хекетт, Никита Курбанов, Иван Ухов) могут сыграть в предстоящей встрече. У «Анадолу Эфеса» ростер практически не изменился. Сразу 11 баскетболистов (Шейн Ларкин, Родриг Бобуа, Догуш Балбай, Сертач Шанли, Буграхан Тунджер, Адриан Моэрман, Тибор Пляйсс, Василие Мициц, Брайант Данстон, Джеймс Андерсон, Крунослав Симон) нацелены взять реванш у армейцев.
«Анадолу» считается фаворитом встречи, но в «Финале четырёх» расклады экспертов и букмекеров часто не работают. Всё решается в одном матче. Побеждает тот, кто лучше готов ментально здесь и сейчас. Шансы можно расценивать примерно как 50 на 50. Возможно, ЦСКА даже на руку статус андердога.
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