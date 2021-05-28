Турков за дерзость наказать не удалось. ЦСКА обидно лишился звания лучшей команды Европы

Самый важный матч сезона для ЦСКА. Полуфинал против «Анадолу Эфес» — момент истины для российского гранда, который чуть ли не впервые получает статус «андердога» в решающей стадии турнира.

В армейцев мало кто верит, у них мощнейшие оппоненты, но это отчасти снимает давление, которого обычно бывало так много, что под ним гнулись даже те, кого считали несгибаемыми.

Весь сезон ЦСКА — морское путешествие. Не в плане отдыха, естественно. Красно-синий корабль сначала с помпой спустили на воду и поначалу его ждал попутный ветер и полнейшее спокойствие среди экипажа. Но испытания штормом прошли не все. В результате бунтарь Майк Джеймс был снят с дистанции и заменён молодым Габриэлем Лундбергом.

Армейцы доказали, что могут перестраиваться по ходу сезона. Если потеря Джеймса была продиктована обстоятельствами и токсичностью самого игрока, то травма основного центрового Николы Милутинова заставила Димитриса Итудиса серьёзно изменить построения команды. Вместо Джеймса, любившего подолгу контролировать мяч, возможность атаковать получили практически все. Это сделало ЦСКА универсальным. Теперь нельзя сломать нападение, выключив одного игрока.

Заменить Милутинова полноценно изначально не представлялось возможным. Подписание Майкла Эрика — лишь возможность частичного закрытия проблемы. Именно поэтому особенное внимание уделили высокой пятёрке, в которой центрового играл Торнике Шенгелия. Мощный грузин никак не мог стать тем, кто тащил на себе «Басконию» к чемпионству в чемпионате Испании. И как это часто бывает — самое непростое время стало временем возможности.

Матчи плей-офф Евролиги и Единой лиги ВТБ показали, что ЦСКА живой организм. Они могут проиграть «Нижнему Новгороду», «Зениту», но никогда не два матча подряд. Каждый раз, когда соперник ставит задачу, красно-синие находят решение. Именно поэтому в серии плей-офф в ЦСКА по-прежнему нет равных. Вероятно, если бы Евролига проводила финальную часть до двух-трёх-четырёх побед, то статус армейцев из «андердога» вновь изменился бы на «главный претендент».

Но один матч — это слишком быстро.

«Эфес» шёл к этому полуфиналу два года. Самая горячая команда прошлого сезона жаждала поквитаться с ЦСКА за поражение в финале 2019. Собственно, победа в Витории сделала армейцев чемпионами на два года. Из-за повсеместного карантина решающие матчи в прошлом году не проводились, а значит и нового чемпиона в турнире не было. Удивительно, но турки практически не изменили состав, в то время как в Москве незаметно провели глобальную перестройку.

«Эфес» неожиданно долго боролся в плей-офф с «Реалом», в то время как российский клуб элегантно в трёх матчах заставил замолчать другого турецкого гранда — «Фенербахче». Пока все кричали о вспышке ковида в стане соперника ЦСКА, в армейском клубе смотрели на свой список травмированных. К счастью, к первому матчу в Кёльне все были готовы биться.

ЦСКА открыл счёт броском из под кольца и промелькнула мысль, что напор парней в красном способен нивелировать отсутствие таланта сопоставимого с тем, что есть у соперника. Ошибочность этого суждения быстро доказал Сертач Шанлы. Турецкий центровой забетонировал трёхсекундную зону, поставив сначала смачный блок-шот Дэррану Хиллиарду, а после Торнике Шенгелии. Подобное развитие событий поставило перед армейцами много вопросов, но куда более серьёзные проблемы парни Итудиса получили на своей половине.

Дело в том, что «Эфес» категорически отказывался промахиваться из-за дуги. И ладно бы цели достигли один или два трёхочковых броска: из первых 25 очков турки набрали 15 с помощью дальнобойной артиллерии. Невысокий француз Родриг Бьёбуа поймал кураж и расстреливал оборону москвичей. И ладно бы только он.

Главная звезда стамбульцев Василие Мичич словно не замечал соперников на своём пути и пополнял свой очковый баланс разными способами. ЦСКА переживал далеко не самые приятные минуты. Разница в счёте пусть и не стремительно, но предательски увеличивалась: -9 после семи минут, -10 после восьми, а к середине второй четверти на табло загорелись угрожающие -15. Единственным лучом надежды для действующих чемпионов оставался Уилл Клайберн. Самый ценный игрок «Финала четырёх» 2019 обострял за счёт индивидуальных качеств и не давал игре окончательно сломаться.

Большой перерыв не принёс каких-либо изменений. Но уже тот факт, что армейцы остановили своё падение, выглядел позитивно. В хоккее иногда «заказывают» драки, желая внести перелом в игру. Почему-то хотелось, чтобы парни Итудиса если бы не начали драться, то включили ещё более агрессивный режим.

Перед заключительной десятиминуткой на табло горели 55:71 и в возвращение ЦСКА верилось с большим трудом. Если не получилось найти ключи к обороне «Эфеса» за 30 минут, то почему чудо должно случиться в последние 10?

Ответ нашёлся у тех, кого принято называть тёмными лошадками. В первой атаке дальним попаданием отметился Иван Ухов. После наконец-то случилась классная защита против Шейна Ларкина (его мяч абсолютно по правилам с дужки кольца смахнул Фойгтман). Окончательно разозлить главного тренера соперника Эргина Атамана удалось Иффе Лундбергу, забившего следом «трёху»! Отрыв съёжился до 10 очков и в глаза баскетболистов ЦСКА наконец-то загорелись.

Хэкетт заставил Мичича досрочно завершить полуфинал — серб оттолкнул армейского итальянца и получил фол в нападении, который стал для него пятым. Оставалось играть чуть больше половины четверти и впервые с момента стартового спорного турецкий клуб выглядел растерянно.

Клайберн, Ухов, Лундберг и Хэкетт пустились в погоню и (о, чудо!) сократили отставание до одного среднего попадания. Оставалось играть 37 секунд и Ларкин дрогнул, промазав с линии — 86:87. Парни Итудиса выстрадали и выцарапали себе решающую атаку, которую довели до дальнего броска Клайберна — мимо! Но подбор достался Фойгтману, отбросившего на дугу Хиллиарду.

До финальной сирены оставалось 13 секунд и армейцы имели право потратить их полностью. Но Хиллиард зачем-то придумал дальний бросок, который не долетел даже до дужки и стал лёгкой добычей соперника. Пришлось фолить на Ларкине. И вновь американский игрок сборной Турции реализовал лишь одну попытку, оставив шанс ЦСКА. У Итудиса был тайм-аут и 7 секунд на создание момента. Мяч отдали Клайберну, бросившего свой бросок из-за трёхочковой дуги поверх рук Синглтона. Увы, снова мимо. Итоговый счёт — 86:88. В Евролиге 2021 будет новый чемпион.

Турков и их главного тренера Атамана за дерзость наказать не удалось. Их громкие и часто неуважительные высказывания не обернулись поражением. ЦСКА обидно лишился звания лучшей команды Европы. Армейцы проснулись слишком поздно. «Анадолу Эфес» на крупном фарте прошёл дальше.