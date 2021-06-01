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Интервью с генеральный директором Единой лиги ВТБ Илоной Корстин — о «Химках», серии УНИКС — ЦСКА и развитии турнира

«Заявки на следующий сезон прислали все клубы, кроме «Химок». Это очень грустная новость»
Марат Арасланов
Корстин — о Химках, серии УНИКС – ЦСКА и Лиге ВТБ
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Илона Корстин рассказала о том, что происходит в Единой лиге ВТБ. Новости преимущественно оптимистичные, но не обошлось и без грусти.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о ситуации в «Химках», поделилась ожиданиями от финальной серии УНИКС – ЦСКА и оценила главные события сезона-2020/2021.

— Самый актуальный вопрос к руководителю Единой лиги ВТБ прямо сейчас, конечно, связан с ситуацией с «Химками». Генеральный директор клуба Павел Астахов говорит, что бюджет до сих пор не подтвердили.
 — 31 мая действительно был последний день подачи заявок на участие в следующем сезоне. Заявки прислали все клубы, кроме «Химок». Это очень грустная новость. Потому что «Химки» — один из тех клубов, которые были лидерами чемпионата. Они много лет составляли конкуренцию ЦСКА, а за Дерби Ленинградки всегда было интересно наблюдать. Подмосковная команда много раз играла в финалах лиги ВТБ, участвовала в Евролиге и Еврокубке. Конечно, это организация с большой историей, пишущейся год за годом. Это будет большая потеря не только для лиги, но и для всего баскетбола.

— Насколько это серьёзный удар по лиге?
— Надо понимать, что наш турнир — это не один клуб. Мы точно будем продолжать жизнь и перестроимся. У нас много сильных клубов и уже в нынешнем сезоне, к примеру, «Зенит» занял место «Химок» в роли главного оппонента ЦСКА.

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— Интервью планировалось начать с более приятной новости и поздравлений с прошедшим днём рождения. Расскажите, как вы его праздновали?
— Изначально планировали собрать очень узкий круг друзей. Но неожиданно выяснилось, что очень много знакомых и друзей оказались на выходных в Санкт-Петербурге. Поэтому из маленького семейного праздника всё переросло в большой дружеский вечер. Было здорово повидаться с друзьями. С некоторыми даже в Москве не можем увидеться. Была очень рада видеть своих девчонок, с которыми играли в баскетбол, двоюродный брат приехал — в таком составе я никогда день рождения не отмечала. Было весело. Получила огромное удовольствие от общения.

— Сезон подходит к логическому завершению. В серии УНИКС — ЦСКА должен определиться победитель чемпионата. Команды подходят к решающей схватке в разных кондициях.
— УНИКС в нынешнем сезоне выступает очень стабильно, демонстрируя высокий уровень. Убеждена, им по силам было обыграть «Монако» в финале Еврокубка. Их выход в финал лиги ВТБ — логичное продолжение пути. Команда Димитриса Прифтиса играла без провалов в обоих турнирах. У казанской команды есть шанс, а ещё есть преимущество своей площадки. Если они не потеряли игровые кондиции и ритм во время паузы, то финал должен получиться интересным для болельщиков.

ЦСКА будет тяжело возвращаться после «Финала четырёх» Евролиги. Это большая эмоциональная нагрузка — перестраиваться с одного соревнования на другое. Тем более когда ты не добился желаемого результата. Помню по своей карьере, когда ты находишься в приподнятом после победы состоянии, ты не замечаешь усталость и играешь на позитивных эмоциях. Не думаю, что настроение армейцев сейчас можно назвать хорошим.

У ЦСКА был шанс на победу в полуфинале, если бы Уилл Клайберн попал дальний бросок на последних секундах. Но если оценивать объективно сезон Евролиги для них, то команда выполнила свою задачу. Несмотря на огромное количество травм, конфликт с Джеймсом, перестройка команды по ходу сезона — всё это наложило огромный отпечаток.

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— Сейчас уже понятно, что сезон получился ярким и зрелищным. Но ведь перед началом его наверняка было много сомнений хотя бы даже в том, возможно ли будет доиграть его до конца?
— В сезоне-2019/2020 мы не смогли определить победителя, поэтому нынешний лига начинала с чёткой задачей — сделать так, чтобы доиграть его до конца. Это было крайне важно для нас. Для этого специально вносили новые пункты в регламент. Естественно, перед стартом было много опасений. Но также было и много вдохновения. Была такая длительная пауза, и все соскучились по баскетболу, по работе.

Начинали сезон с того, что все команды у нас переболели коронавирусом. Из-за этого приходилось переносить матчи. Мы понимали сложность ситуации. Причём она была таковой для всех клубов без исключения. Старались всегда идти навстречу командам и никогда не ставили технические поражения. Только если это уже случалось в день матча, когда нет возможности провести замену из-за телевизионной сетки.

— А как же переносы и календарь чемпионата?
— Слава богу — справились! Смогли завершить регулярный сезон, который получился интересным, неожиданным. Возможно, это лучший сезон в истории. Последнее не только моё субъективное мнение. Мы провели анализ: специальное агентство сравнивало интерес к матчам Евролиги и Лиги ВТБ. Рейтинги показали, что матчи лиги ВТБ смотрят лучше. Для нас это очень приятно.

— Но главное отличие европейских лиг от лиги ВТБ — это зрители на трибунах?
— В России ситуация гораздо лучше, чем в Европе. Но здесь она развивалась постепенно. Сначала зрителей тоже не было. Потом разрешили 25 процентов, потом — 50, а после — 75.

Фото: vtb-league.com

— Были ли те, кто отговаривал вас от проведения Матча звёзд? Это ведь правда, что решение о его проведении принималось волевым решением?
— Меня отговаривали все. Ко мне приходил даже сотрудник коммерческого отдела Лиги, отвечающий за активацию со спонсорами, и убеждал, что Матч звёзд — плохая идея. Сейчас он у нас уже не работает.

Матч звёзд мы готовим сильно заранее. Начинаем примерно за полгода, а потому в самом начале обсуждений ситуация вокруг была неблагоприятной. Всего было три варианта: без зрителей вообще, половина зала и полный зал. Лично я настаивала на том, что Матч звёзд мы проводим по-любому. Отношусь к нему как к своему детищу. Когда я только пришла в лигу, то предложила проводить его каждый год, и рада, что мою идею тогда поддержали, а мероприятие стало независимым событием, серьёзным продуктом.

— В Лиге чемпионов «Нижний Новгород» дошёл до «Финала восьми», «Парма» играла в «Финале четырёх» Кубка Европы ФИБА, а «Зенит» чуть было не составил компанию ЦСКА в Кёльне на «Финале четырёх» Евролиги. Эти дополнительные матчи изначально закладываются в календарь или добавляются по ходу?
— Это невероятно сложный, каждодневный труд. Для Матча звёзд, например, не нужно было искать отдельных дат. Во всех европейских лигах и в еврокубках эти дни всегда свободны. А вот в регулярном сезоне было огромное количество переносов — нам нужно было завершить чемпионат до 15 июня из-за дедлайна ФИБА и квалификационного турнира к Олимпиаде. А ещё вышеназванные команды добрались до решающих стадий в своих турнирах.

Пришлось даже взять специального человека в офис лиги, который отслеживал количество переболевших игроков, вёл учёт игроков с антителами — всё это для того, чтобы понимать риски в составлении календаря.

В Лиге чемпионов сначала планировался «Финал четырёх», который в итоге стал «Финалом восьми» и проходил в Нижнем Новгороде. С одной стороны, «Нижний» играет в решающей стадии и хочет начать серию с ЦСКА попозже, а армейцам предстоит ехать на «Финал четырёх» Евролиги. Приходилось оперативно находить оптимальные решения.

— Переходы игроков внутри команд Единой лиги ВТБ — новый тренд? Как вы к нему относитесь?
— «Зелёна-Гура» только выиграла от перехода Иффе Лундберга в ЦСКА. Клубы, у которых минимальные бюджеты, стараются на этом заработать, и я не вижу ничего плохого в том, что они зарабатывают на трансферах. Мы в этом вопросе где-то начинаем приближаться к футболу. Совершенно логично, когда клубы с небольшими бюджетами пытаются искать дополнительные источники заработка. «Автодор», к примеру, практикует это каждый сезон, пополняя бюджет за счёт трансферов. Это всегда личное дело каждого клуба. Для меня главное, чтобы это всё происходило в рамках регламента и в необходимые сроки.

— В связи с потенциальным уменьшением количества участников в следующем сезоне, может быть, есть какие-то заявки от других команд, которые могут занять место «Химок», к примеру?
— Самое главное — потенциальный новичок должен соответствовать всем требованиям регламента. Во-вторых, команда должна быть интересна лиге в спортивном плане. Мы за то, чтобы лига становилась только сильнее и развивалась. Не вижу смысла брать команду, чтобы у нас было красивое число участников. Клуб должен быть конкурентоспособным, и также должно быть стабильное финансирование. Не хотим брать клуб на один сезон. Прямо сейчас не вижу на горизонте достойных претендентов.

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— Три главных события в сезоне лично для вас?
— Первое — это «Зенит». Команда завершила регулярный сезон на первом месте. Подарила красивую серию плей-офф с ЦСКА, а второй матч серии с двумя овертаймами по праву можно называть лучшим за последние несколько лет.

Второе — выход «Зелёна-Гуры» в плей-офф. Для нашего иностранного клуба нынешний сезон получился красивым, солидным. Это отличный результат!

Третье — выступление «Нижнего Новгорода». Команда состоит преимущественно из российских игроков. Ребята не только вышли в плей-офф, но и зацепили ЦСКА в одном из матчей серии. Для самих армейцев эта серия была непростой, хватало борьбы.

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