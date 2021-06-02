«Лейкерс» провели худшую игру в истории». Леброн не выдержал и заранее сбежал с площадки

«Лос-Анджелес Лейкерс» без шансов проиграли пятый матч серии первого раунда плей-офф НБА с «Финикс Санз» (85:115, 2-3). Действующие чемпионы на грани сложения полномочий уже на старте постсезона.

Конечно, сказалась потеря Энтони Дэвиса из-за травмы паха, но в целом подопечные Фрэнка Вогеля выглядели абсолютно безвольно на паркете. В составе победителей по статистике выделялись Девин Букер (30 очков), Кэмерон Пэйн (16 очков) и Микал Бриджес (13 очков).

У «Лейкерс» лучшими из худших стали Леброн Джеймс (24 очка), Кайл Кузма (15 очков) и Тайлен Хортон-Такер (11 очков и 10 подборов).

Деннис Шрёдер, который должен был взять на себя роль второй опции нападения в связи с травмой Дэвиса, лучше бы вообще не выходил на паркет. 0 очков, 1 результативная передача, 0/9 бросков с игры, в том числе 0/4 из-за дуги. За время базирования «Лейкерс» в Лос-Анджелесе никто ещё не совершал столько промахов без единого попадания и не уходил с паркета без набранных очков на стадии плей-офф.

«Лейкерс» не так давно предлагали Шрёдеру четырёхлетний контракт на $ 84 млн. Деннис отказался. Вероятно, это большая удача для «Лос-Анджелеса», и расстраиваться по этому поводу не стоит. Шрёдер хочет значимую роль в команде и более высокую зарплату. Пусть попытается найти это за пределами Лос-Анджелеса.

Леброн Джеймс набрал 24 очка (9/19 с игры), собрал 5 подборов и отдал 7 передач. Ничего особенного. Джеймс говорил, что готов взвалить на свои плечи дополнительную нагрузку после травмы Дэвиса. Не получилось. При этом Джеймс показал худший в команде рейтинг «плюс-минус»: "-24".

Джеймс впервые в своей карьере проиграл два матча подряд в первом раунде. Кроме того, Леброн впервые проигрывает в серии первого раунда после пяти матчей.

«Лейкерс» отставали на 30 очков к перерыву. Это самый большой дефицит за половину игры для команды Леброна Джеймса за его карьеру в плей-офф. В итоге Джеймс решил покинуть площадку и сбежал в раздевалку за 5 минут до конца матча.

Понять Леброна можно. Король никогда не терпел столь мощную катастрофу. Это не утрирование и не преувеличение. Дело не только в антирекордах и прочих отрицательных «достижениях» после матча с «Финиксом». Джеймс всегда без особых проблем проходил первый раунд. Вылет в самом начале плей-офф болезненно скажется на наследии Короля. Будет очень сложно предъявлять какие-то претензии в гонке за звание величайшего с Майклом Джорданом. По крайней мере, акции Леброна заметно ослабнут, и ему будут долго припоминать этот провал, если он не перекроет его парой титулов до конца карьеры.

Вылет «Лейкерс» реально светит. «Финикс» очень хорош. «Санз» уступали 1-2 на старте серии. Казалось, что «Лейкерс» переломили ситуацию и доведут дело до общей победы, учитывая травму Криса Пола. Однако Пол на морально-волевых качествах выходит играть. Крис не может показать высокую продуктивность (9 очков и 6 передач за 23 минуты в пятом матче). но сам факт его появления на паркете на уколах даёт одноклубникам мощнейший заряд энергии и уверенности.

«Лейкерс» выдали худшую игру в истории», — кратко резюмировал легендарный баскетболист «Лейкерс» Джеймс Уорти, описывая увиденное на паркете в Финиксе.

«Так как «Финикс» выносит «Лейкерс», я переключил на матч «Портленд» — «Денвер». Суперзвезда «Санз» Девин Букер задал тон игре команды, набрав 18 очков в первой четверти. После этого они громили «Лейкерс». У «Лейкерс» не было сил, сегодня они казались растерянными. «Санз» делали всё, что хотели в нападении, и великолепно играли в защите на протяжении всех четырёх четвертей. «Лейкерс» нужно лучше подготовиться к следующей игре и сразиться в четверг с молодыми талантливыми «Санз»!» — написал не менее легендарный Мэджик Джонсон на своей странице в «Твиттере».

Пока у «Лейкерс» есть много поводов сожалеть о подписании топовых шестых игроков прошлого сезона Денниса Шрёдера и Монтреза Харрелла. Нет видимого прогресса в игре Кайла Кузмы. Ничего особенного не показывает выменянный перед дедлайном центровой Андре Драммонд. Его сменщик Марк Газоль называется кандидатом на переход в «Барселону». Неслучайно. Похоже, Марк уже не тянет уровень НБА.

Если у «Лейкерс» выбывает из строя хотя бы одна звезда, сразу становятся очевидными вопиющие слабости команды. Серию ещё можно спасти. Дэвиса обязательно должны восстановить на шестую игру. Однако с трудом верится, что нынешний «Лос-Анджелес» способен защитить титул.