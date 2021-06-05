Суперзвёздный игрок НБА созрел для смены клуба? Леброн должен немедленно действовать

Дэмьену Лилларду давно пора уходить из «Портленда». Он заслуживает бороться за титул в элитной команде вроде «Лейкерс».

4 июня в плей-офф НБА состоялось два значимых события — в первом раунде вылетели команды «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс», которые не справились с «Финикс Санз» (2-4) и «Денвер Наггетс» (2-4) соответственно.

Обе франшизы разочарованы результатом. «Лейкерс» — в большей степени, поскольку очень быстро сложили с себя чемпионские полномочия. Лидер «озёрных» Леброн Джеймс потерпел болезненный удар по наследию. Задача «догнать призрак» Майка Джордана усложнилась до предела, учитывая не так уж много оставшихся лет в карьере Короля.

«Портленд» был посеян под шестым номером, но имел все основания рассчитывать на победу над «Денвером». У «Наггетс» из-за травм вылетели два ключевых игрока задней линии Джамал Мюррей и Уилл Бартон. Казалось, что Дэмьен Лиллард и Си Джей Макколлум извлекут из этого выгоду и легко разберутся с малоизвестными оппонентами в лице Монте Морриса, Факундо Кампаццо и Остина Риверса. Не получилось.

Макколлум сильно подвёл Лилларда. Си Джей выступил посредственно и максимум набирал 22 очка (один раз) в шестиматчевой серии. В передней линии «большие» «Трэйл Блэйзерс» Юсуф Нуркич и Энес Кантер не справились с вероятным будущим MVP сезона Николой Йокичем. Не нашлось достойного противодействия и против молодого форварда Майкла Портера, который стал очень сильной второй опцией после Йокича.

В течение суток появилось много новостей о «Портленде». Не обошлось и без конкретных действий. Терри Стоттс уволен с поста главного тренера после девяти лет работы в клубе. Под его руководством «Трэйл Блэйзерс» восемь раз кряду выходили в плей-офф, но зачастую вылетали в первом раунде и только один раз дошли до финала конференции в 2019-м, уступив «Голден Стэйт Уорриорз».

У «Портленда» нет шансов выиграть титул, несмотря на все старания Лилларда. К Дэйму никаких вопросов. Это элитный суперзвёздный игрок НБА уровня топ-10 или даже топ-7 лиги. Причины неудач «Портленда» ясны. Малый рынок Орегона не позволяет заманить достойного напарника для Лилларда. Макколлум явно не годится для роли второй опции в чемпионской команде. Кармело Энтони согласился переехать в Портленд уже на закате своей карьеры. Других именитых исполнителей на северо-запад США никак не уговоришь переехать.

Лиллард — чуть ли не главный пример лояльности в НБА. Он уже давно мог бы бросить «Портленд» и перейти в топ-контендер на крупный рынок ради борьбы за титул. Дэмьен очень долго сохранял лояльность клубу, выбравшему его на драфте-2012 под 6-м пиком. Однако всему рано или поздно приходит конец. Эра весьма успешного и авторитетного тренера НБА Стоттса в «Портленде» подошла к концу. Возможно, Дэмьену тоже суждено уйти из «Трэйл Блэйзерс», по крайней мере, после вылета от «Денвера» Лиллард впервые сделал явный намёк на то, что хочет сменить обстановку.

Лиллард в «Инстаграме» опубликовал свою фотографию с Йокичем. Он подписал ее цитатой из песни покойного рэпера Nipsey Hussle «Преданность делу».

«Сколько ещё мне быть преданным? Сколько ещё пройдёт времени, прежде чем готовности представится возможность?» — говорится в тексте песни и сообщения Дэмьена.

СМИ сразу же восприняли этот пост как желание Лилларда покинуть «Портленд». Эксперты начали называть потенциальные места продолжения карьеры Дэйма.

«Шесть или семь команд считают, что могут заполучить Лилларда. Одна из них — это «Никс», у которых будет свободно около 75 миллионов в платёжке и несколько драфт-пиков. Также среди них «Клипперс», «Майами», и кто знает, что могут попытаться сделать «Лейкерс», — заявил эксперт ESPN Стивен Эй Смит.

«Эй, Дэмьен Лиллард, пора, брат! Ты уже сделал достаточно для этого клуба. Пришло время перевезти свои таланты в другое место. «Лейкерс» или «Бостон Селтикс» отлично подошли бы тебе», — написал в «Твиттере» экс-игрок НБА, ныне эксперт Кендрик Перкинс.

«Лиллард, Леброн и Дэвис — три чемпионских титула подряд», — оставил короткий пост чемпион НБА 2018 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Ник Янг.

Сам Лиллард позже немного поубавил шумиху. Дэмьен заявил, что хочет видеть Джейсона Кидда на посту нового главного тренера «Портленда», Однако это не значит, что смена клуба полностью исключается. Если бы приверженность Дэйма «Портленду» была такой запредельно высокой, то он бы сразу заявил, что однозначно останется в команде, его пост в соцсети неправильно поняли и вообще возникновение любых слухов об уходе из «Трэйл Блэйзерс» безосновательно. Ничего подобного не было сделано. Вполне ожидаемо, самым популярным направлением для Лилларда называется «Лос-Анджелес Лейкерс».

Переход Лилларда станет настоящим спасением для Леброна Джеймса, который обязан немедленно начать действия и как минимум уже должен прощупывать почву по поводу возможности проведения трансфера. Суперзвёздное «Большое трио» Джеймс — Лиллард — Энтони Дэвис способно выиграть как минимум пару титулов. Проблемой является высокая зарплата Лилларда. За следующие четыре года он должен получить $ 196 млн, в сезоне-2021/2022 получит $ 43,75 млн.

Что могут сделать «Лейкерс» в сложившейся ситуации? Для начала как можно больше расчистить платёжку. Ни в коем случае не продлевать Денниса Шрёдера. Андре Драммонда, Уэсли Мэттьюза, Маркиффа Морриса и Джареда Дадли. А если и продлевать, то с прицелом на будущий обмен по схеме «сайн-энд-трейд». Пытаться отговорить Монтреза Харрелла активировать опцию игрока на $ 9,7 млн в следующем сезоне. И отдать «Портленду» любую запрашиваемую компенсацию за Лилларда в случае, если дело дойдёт до проведения переговоров.

Прошлым летом «Лейкерс» явно погорячились, выдав долгосрочные и достаточно крупные продления Кентавиусу Колдуэлл-Поупу и Кайлу Кузме. Оба получат по $ 13 млн в следующем сезоне, также висят в платёжке $ 2,7 млн Марка Газоля. Вокруг этого трио и Харрелла, который всё-таки наверняка активирует опцию, «Лос-Анджелес» должен будет строить пакет. Не самые привлекательные активы. Тот же «Майами» может предложить несколько интересных молодых игроков.

Как бы то ни было, в сделку можно включить третью или четвёртую команды, что удовлетворит запросы «Портленда», Есть хороший пример. «Хьюстон Рокетс», который отправил Джеймса Хардена в «Бруклин Нетс» при содействии «Индианы Пэйсерз» и «Кливленд Кавальерс». Казалось, «Бруклину» будет сложно добавить в ростер Бороду, когда там с огромными контрактами числятся Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг, но при сторонней помощи всё получилось.

Также играет роль желание самого Дэмьена. Если он решит сменить клуб, то наверняка пойдёт по пути того же Хардена и выберет предпочитаемый пункт продолжения карьеры. В «Нетс» места для суперзвёзд уже нет. Остаются только «Лейкерс» или «Клипперс». Последние отталкивают своей второсортностью даже по меркам Лос-Анджелеса и отсутствием исторического успеха. Вечное «чокерство» проявляется даже сейчас в серии первого раунда плей-офф с «Даллас Маверикс». Кавай Леонард хорош, но партнёр вроде Пола Джорджа ненадёжен и рискует всё погубить в решающий момент в плей-офф. «Лейкерс» видится лучшим вариантом для Дэйма. «Лос-Анджелес» должен отдать за него всё, что попросят (понятное дело, кроме Леброна и Дэвиса). От ролевиков всё равно толку нет никакого и без раздумий можно расставаться с любым представителем текущего ростера. Главное — завлечь третью суперзвезду, а потом уже думать о комплектации второплановых исполнителей.

Межсезонье НБА ещё не началось, но оно обещает быть очень интересным. В том числе из-за ситуации с Дэмьеном Лилардом, который весьма неожиданно может стать обменным активом на рынке.