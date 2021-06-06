Суперзвезда сборной Украины и русский топ-бомбардир. Кандидаты на роль нового лидера ЦСКА

ЦСКА нужен не только плеймейкер, но и тот, кто умеет завершать передачи. И денег на такого исполнителя лучше не жалеть.

Главной задачей селекционного отдела ЦСКА в это межсезонье станет поиск новых игроков задней линии. Это после неудачного выступления команды в «Финале четырёх» Евролиги подтвердил и главный тренер армейцев Димитрис Итудис. В конце апреля московский клуб покинул лидер команды Майк Джеймс.

Талантливый защитник также проявлял себя не только в роли плеймейкера, но и в качестве скорера. Найти замену такому универсалу — задача отнюдь не из лёгких. Поэтому перед ЦСКА стоит трансферная цель — атакующий защитник. Важно подписать не только сильного плеймейкера, но и исполнителя, умеющего мастерски набирать очки после передач партнёра. И здесь лучше не скупиться. Наличие доминирующего скорера является неотъемлемым атрибутом претендентов на титул в Евролиге. Василие Мицич и Шейн Ларкин из «Анадолу Эфес» не дадут соврать. В финале Евролиги с «Барселоной» именно они «сделали разницу», у соперника просто не нашлось ответа на их атакующее мастерство, несмотря на все старания Кори Хиггинса.

Алексей Швед

Фото: «Чемпионат»

Один из очевидных вариантов для ЦСКА — возвращение Алексея Шведа, который с 2015 года играет в «Химках». В минувшем сезоне Евролиги Швед во второй раз в карьере стал лучшим скорером и одновременно лучшим ассистентом турнира, что не удавалось ни одному игроку в истории турнира.

В регулярном чемпионате Алексей набирал 19,8 очка и 7,7 передачи в среднем за игру при точности двухочковых бросков 45,5% и трёхочковых 33,3%. У Шведа на руках контракт с «Химками» до 2023 года. Но судьба клуба находится под вопросом — всё дело в проблемах с финансированием, из-за которых команда рискует пропустить следующий сезон Единой лиги ВТБ. Сообщалось, что у «Химок» также есть задолженность перед игроками. Эта непростая ситуация может сподвигнуть звёздного игрока сменить клубную прописку.

На площадке Швед привык быть лидером, который полностью прибирает инициативу к своим рукам. Однако вряд ли стоит называть его «вторым Майком Джеймсом». У Алексея нет «тараканов в голове» за пределами баскетбольной площадки. Да, он привык быть бесспорной первой атакующей опцией и брал на себя очень много бросков. Но это было в «Химках», которые всё-таки не являются грандом уровня ЦСКА. Кроме того, не такой уж Швед и эгоист, как многие рисуют. Алексей стал лучшим плеймейкером Евролиги в последней команде регулярного чемпионата. Это сделать сложнее, чем в топ-клубе, где талантливые партнёры куда чаще завершают передачи результативными действиями. Швед выигрывал бронзу Олимпиады в Лондоне и выводил сборную России в полуфинал Евробаскета-2017, поиграл в НБА.

Алексей — всё ещё лучший российский баскетболист современности. Президент ЦСКА Андрей Ватутин ранее говорил, что клуб не рассматривает его возвращение. Это было до проблем в «Химках» и ситуации с отстранением Майка Джеймса. Сейчас вариант возвращения Шведа точно не из области фантастики. Русский топ-бомбардир в лучшем клубе страны. Не факт, что это случится, но почему бы и нет?

Святослав Михайлюк

Фото: Harry How/Getty Images

Следующий кандидат — украинец Святослав Михайлюк, который может играть как на позиции атакующего защитника, так и закрывать амплуа лёгкого форварда. Ещё Святослав не так уж плох при розыгрыше мяча.

Минувший сезон Михайлюк начал в составе «Детройт Пистонс», где провёл 36 матчей, в среднем набирая 6,9 очка, 2,1 подбора и 1,6 передачи за 16 минут на площадке. После этого Михайлюк перешёл в «Оклахома-Сити Тандер», где его статистика стала лучше — 10,3 очка, 3,0 подбора и 1,8 передачи за 23 минуты игрового времени в 30 матчах. В составе «Тандер» Михайлюк показал лучшую результативность в своей карьере. По данным американских СМИ, генеральный менеджер «Тандер» Сэм Прести очень ценит Святослава. Однако это не является 100-процентной гарантией выдачи нового контракта. Михайлюк просел в своём основном навыке — трёхочковом броске. Святослав реализовал 33,4% из-за дуги. Это слишком мало для топ-шутера, которым украинец зарекомендовал себя год назад. Тогда Святослав вошёл в топ-15 снайперов НБА, показав точность 40,4% из-за дуги.

По данным Encestando, Михайлюк может рассмотреть предложения от европейских клубов, если не получит солидный контракт в НБА. Стоит отметить, что в «Оклахоме» он зарабатывал чуть больше $ 1,6 млн за сезон, хотя нужно учитывать, что около половины съедают налоги. Михайлюку всего 23 года, но в это время уже пора думать о финансовой стабильности в долгосрочной перспективе. Вечно перебиваться на «минималке» и быть ролевиком в клубе НБА — далеко не самое худшее, что может быть в карьере профессионального баскетболиста. Однако в Европе Святослав может стать настоящей суперзвездой. Как сейчас у себя на родине, когда приезжает в расположение сборной Украины. Если он всё-таки не получит желаемого контракта от американских клубов, ЦСКА может побороться за подписание перспективного защитника.

Скотти Уилбекин

Фото: «Чемпионат»

Хороший скорер есть и у «Маккаби» — это 28-летний Скотти Уилбекин. В 2018 году он блеснул в «Дарушшафаке», став MVP Еврокубка, MVP финала Еврокубка и лучшим снайпером турнира. После такого успеха он оказался в Тель-Авиве. В израильском клубе лучшее выступление в Евролиге Скотти показал в сезоне-2019/2020 — в 26 матчах он в среднем набирал 16,1 очка, 3,4 передачи и два подбора, а также реализовывал 43,5% трёхочковых.

В минувшем сезоне сильнейшего турнира Старого Света он набирал 13,8 очка, 3,9 передачи и 2,5 подбора. При этом в какой-то момент Уилбекин был лучшим игроком Евролиги по количеству набранных очков в четвёртой четверти, а в октябре настрелял 20 очков в матче с ЦСКА. Но «Маккаби» — это не та команда, в которой он может проявить себя. В последний раз израильский клуб выходил в плей-офф Евролиги в 2015 году, и возвращения в топ-8 Европы на данный момент не предвидится.

Скотти явно засиделся в Тель-Авиве, в игре наметился регресс. Контракт Уилбекина с командой рассчитан до 2023 года, но ЦСКА — это всё-таки европейский топ-клуб, поэтому москвичи при желании сумеют переманить игрока. Прошлым летом это пытался сделать «Реал», когда стало известно об уходе Факундо Кампаццо. Сам «Маккаби», по данным европейских инсайдеров, не против сбросить контракт Уилбекина, который получает около $ 1,5 млн в год.

Уэйд Болдуин

Фото: «Чемпионат»

Одно из главных открытий минувшего сезона Евролиги — новичок «Баварии» Уэйд Болдуин. 25-летний защитник перешёл в немецкий клуб из «Олимпиакоса». До этого он успел поиграть в НБА, но карьера в лучшей лиге мира совершенно не сложилась. В Греции Болдуин раскрыться не сумел, а вот дебютный сезон за «Баварию» провёл крайне уверенно, став самым результативным игроком команды (595 очков за сезон). В среднем за 39 матчей игрок набирал 15,3 очка, четыре передачи и три подбора.

В декабре 2020 года Болдуин был признан MVP тура в Евролиге после того, как в матче с «Барселоной» набрал 29 очков, семь передач и три подбора с коэффициентом полезности 41. Его контракт с «Баварией» был рассчитан только на один сезон. Игрок однозначно получит предложение о продлении, но имеет возможность найти варианты «пожирнее». Уже есть информация об интересе «Реала». ЦСКА тоже может включиться в борьбу за стремительно прогрессирующего американца.

Марюс Григонис

Фото: «Чемпионат»

В марте европейские СМИ сообщили, что защитник «Жальгириса» Марюс Григонис уже одной ногой в ЦСКА. Официально о его переходе должны объявить летом. Якобы ЦСКА выплатит Жальгирису» 150 тысяч евро за выкуп контракта, а зарплата игрока в московском клубе превысит 1 миллион евро. Пока этого не произошло, но Григонис, бесспорно, остаётся хорошей опцией для ЦСКА. В минувшем сезоне он в среднем набирал 13,9 очка, 3,2 передачи при точности трёхочковых 47,3%, а в октябре был признан самым ценным игроком месяца в Евролиге.

Григонис может создавать себе возможность в нападении, но до уровня элитного игрока Евролиги не дотягивает. В «Жальгирисе» Марюс, безусловно, является лидером команды. Григонису не доводилось играть в топ-клубах. Сможет ли он взять на себя роль ведущего скорера в гранде – вопрос. Ответ, вероятно, уже узнаем по итогам его сезона-2021/2022 в Москве, если трансфер в ЦСКА вдруг не сорвётся.

Поиск топ-разыгрывающего остаётся для ЦСКА очень важной задачей, для возвращения былой атакующей мощи армейцам нужен и сильный второй номер. Сумеет ли ЦСКА образовать сильную связку игроков в задней линии и восполнить отсутствие Джеймса, станет известно совсем скоро.