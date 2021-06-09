Леброн подготовил план по свержению Джордана. Первый пункт уже приведён в исполнение

Одним из самых обсуждаемых событий нынешнего розыгрыша плей-офф НБА стал вылет пока ещё действующего чемпиона «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде. Выступление клуба в плей-офф завершилось в шестом матче серии с «Финикс Санз» (100:113, 2-4). Само собой, прежде всего, под удар попал лидер команды Леброн Джеймс, для которого это первый в карьере вылет из плей-офф на первой стадии.

Форвард, продолжающий биться за звание величайшего игрока в истории с легендарным Майклом Джорданом, подвергается критике со всех сторон. Сезон у Брона явно не задался, но списывать его со счетов ещё рано.

Для Леброна борьба за очередной титул вместе с «Лейкерс» — задача первостепенная. Вместе с одноклубником Энтони Дэвисом он отказался от участия в Олимпиаде в Токио. Оба игрока закончили сезон не в лучшей физической форме: Джеймс продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа, а Дэвис усугубил повреждение паховых мышц в шестой, решающей встрече с «Финикс Санз». Поездка на Олимпиаду – дополнительный риск выпасть из предсезонной подготовки вместе с командой и в целом подойти к новому сезону в плохом состоянии.

Звёзды НБА пренебрежительно относятся к выступлению за сборную США на Кубке Америки и порой даже на чемпионате мира. Олимпиада – другое дело. Это престижный турнир. Однако для Джеймса сейчас важнее личное наследие в лиге, а не национальная команда.

Леброн задумал провести чистку состава «Лейкерс». 36-летняя звезда НБА планирует освободить место в стане «озёрников», чтобы пригласить качественных игроков. Но кого именно? Близкого друга Криса Пола, который, по слухам, разорвёт контракт с «Финикс Санз» на $ 44,2 млн? Лидера «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда? Пока ничего неизвестно. Информации ходит много, а места в платёжной ведомости мало. С финансовой точки зрения большие трансферы для «Лейкерс» остаются под большим вопросом. Но уже можно предположить, кто покинет команду в ближайшее время.

Первый кандидат на выход – присоединившийся к команде год назад защитник Деннис Шредёр, который станет неограниченно свободным агентом этим летом. Его отношения с клубом всё-таки не сложились. Покуда сам Деннис рассчитывал стать игроком стартовой пятёрки, в «Лейкерс» рассматривали его в качестве стабильного резервиста. Когда в команде пошли игроку навстречу, Шрёдер отклонил предложение о продлении контракта, что усугубило ситуацию. К тому же перед дедлайном НБА Роб Пелинка включил его в пакет по обмену защитника «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури. А на днях Шрёдер удалил из своего «инстаграма» информацию о том, что является игроком «Лейкерс».

Ещё два баскетболиста, которые могут распрощаться с калифорнийским клубом — центровые Монтрез Харрелл и Марк Газоль, также присоединившиеся к команде в прошлом году. Оба исполнителя потеряли игровое время после того, как в апреле в «Лейкерс» перешёл Андре Драммонд, которого фронт-офис вроде как хочет сохранить. Три центровых в одной команде – явно перебор.

На больших контрактах в «Лейкерс» сидят Кайл Кузма и Кентавиус Колдуэлл-Поуп, которым клуб явно поспешил выдать столь крупные и долгосрочные соглашения (в следующем сезоне они должны заработать по $ 13 млн). Вот их как раз и можно использовать в качестве составляющих частей крупного обмена. В общем, потенциальной работы по чистке состава у Леброна немало.

Джеймс настроен весьма решительно. На днях он опубликовал в своём «инстаграме» отрывок из фильма «Гладиатор», в котором главный герой обещает отомстить, и написал: «Я отомщу в этой жизни или в следующей. Обещаю. Списывайте меня, если хотите».

Теперь Леброн может «отомстить» и участникам голосования за звание MVP нынешнего сезона. По результатам опроса звезда «Лейкерс» получил всего 1 балл. Это меньше, чем у Бена Симмонса (3), Руди Гобера (8) и Деррика Роуза (10). Ожидать хорошего результата после провала «Лейкерс» в регулярном чемпионате и значительного пропущенного периода из-за травмы было весьма сложно, но всё таки Король явно достоин больше скромного 1 балла.

До старта плей-офф мало кто называл «Лейкерс» фаворитами этого сезона. Это, кажется, понимал и сам Леброн. Лидер команды, по сути, пожертвовал этим годом, так как осознал, что с нынешним составом и травмированным Дэвисом рассчитывать на второе кряду чемпионство будет крайне тяжело. В серии с «Финиксом» Джеймс мог сделать куда больше, чем едва набирать по 20 очков за игру. Возможно, «Санз» даже были бы пройдены, но Король решил не убиваться любой ценой.

Нет разницы, когда вылетать. В первом раунде или проигрывать в финале. Возможно, болезненнее воспринимается даже проигрыш в решающей стадии. Ранние вылеты того же Джордана никто не вспоминает, но зато все говорят о 6-0 в финале. Уже сейчас заметно утихла шумиха по поводу поражения Джеймса на старте постсезона, а через пару месяцев об этом вообще забудут.

Леброну нужен отдых. Аналогичная ситуация уже происходила с форвардом после сезона-2018/2019, когда команда и вовсе не сумела выйти в плей-офф, но после «перезагрузки» в межсезонье «Лейкерс» показали лучший старт в истории франшизы. Леброн готов вернуться и продолжить борьбу за звание величайшего, но только после полноценной передышки. Пандемия коронавируса уже не приведет к самому короткому межсезонью в истории НБА, пропущенная Олимпиада – хорошая возможность дополнительно перевести дух.

Вычёркивать Джеймса из гонки с Джорданом ещё рано. Леброн приготовил план по свержению Майкла с трона величайшего. Первый пункт уже приведён в исполнение – отказ от участия в Олимпиаде. Далее отдых, изменения в составе и борьба за титул со свежими силами. Джеймсу не обязательно выиграть шесть перстней, чтобы обойти Джордана. Для настоящего изменения общественного восприятия нужно к 4 имеющимся титулам добавить ещё один, а лучше два. Приправить это можно вечными рекордами, в частности, превзойти Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру (нужно примерно 2,5 сезона). Не факт, что у Короля получится воплотить задуманное, но посмотреть за попыткой будет интересно.