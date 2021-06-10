У ЦСКА множество дыр и проблем. Лёгкое чемпионство не должно усыплять бдительность

В межсезонье армейцы обязаны серьёзно поработать на трансферном рынке. То же самое касается УНИКСа, который был бит в финале Лиги ВТБ.

В Москве завершилась третья встреча финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКСом. Армейцы на своей площадке одержали победу со счётом 89:81 и стали чемпионами турнира. В этом году ЦСКА впервые в истории не сумел выиграть регулярный чемпионат, но реабилитировался в плей-офф и всухую закрыл финальную серию со счётом 3-0.

К сегодняшнему матчу армейцы подходили в статусе явного фаворита. Первая и вторая игры серии проходили в Казани, дважды ЦСКА легко одержал победу. При этом у УНИКСа было почти две недели на подготовку к финальному розыгрышу, а ЦСКА вернулся на площадку почти сразу после неудачи в «Финале четырёх» Евролиги. И если в первой встрече казанцам удалось сократить двузначное отставание до «+8» в концовке (77:85), то во втором матче УНИКСу не оставили никаких никаких шансов — 57:76.

В сегодняшней встрече армейцы вышли вперёд с первых минут. В первой четверти отрыв хозяев был небольшим, и отрезок завершился со счётом 29:24. Но во второй десятиминутке москвичи увеличили преимущество до двузначного, и к большому перерыву команды подошли со счётом 52:40.

В третьей десятиминутке ЦСКА продолжал уверенно лидировать, разница в счёте доходила до «+17», но перед заключительным отрезком счёт на табло был 77:66. В начале четвёртой четверти хозяева пропустили рывок 0:9 и чуть не растеряли всё преимущество, но всё-таки сдержали УНИКС и вырвали победу в матче. Казанцев не спасли даже усилия Джона Брауна, который уже в первой половине записал в свой актив 16 очков, семь подборов и две передачи, а впоследствии стал самым результативным игроком встречи с «дабл-даблом» — 25 очков и 11 подборов.

Для ЦСКА этот матч стал не только заключительным в сезоне, но и последним на УСК ЦСКА имени А. Я. Гомельского. Зал на 4500 мест, открытый в 1979 году, будет снесён, а к 2022 году на его месте планируется возвести современный мультиспортивный комплекс. Матчи Евролиги и Единой лиги ВТБ ЦСКА будет проводить в «Мегаспорте», однако УСК также являлся домашней ареной для молодёжки и детско-юношеской команды армейцев, и вопрос с их переездом остаётся открытым.

Несмотря на то что ЦСКА удалось всухую выиграть финальную серию и завоевать трофей, сезон прошёл для команды не лучшим образом. Титул победителя регулярки Единой лиги ВТБ впервые достался «Зениту». В феврале москвичи уступили «Калеву» с «Зелёна-Гурой», которым до этого никогда не проигрывали, и в целом потерпели рекордное количество поражений в регулярке, заняв рекордно низкое четвёртое место.

В Евролиге у ЦСКА также были свои неудачи, главная из которых — поражение в обоих матчах «Финала четырёх». После ухода Майка Джеймса у москвичей не осталось топ-игроков в задней линии. Расслабляться армейцам нельзя, несмотря на лёгкое чемпионство. У ЦСКА множество дыр и проблем, и к следующему сезону команде необходимо усиление.

Про УНИКС можно сказать то же самое. Казанцы в четвёртый раз в истории пробились в Евролигу благодаря выходу в финал Еврокубка. Но навязать борьбу ЦСКА, который каждый год выступает в Европе на топовом уровне, игроки УНИКСа не смогли. И для удачного выступления в Евролиге казанскому клубу не помешало бы добрать качественных игроков.

Для болельщиков ЦСКА сезон-2020/2021, несмотря ни на что, завершился на позитивной ноте. Упускать победу в Единой лиге ВТБ после провала в плей-офф Евролиги армейцам было попросту нельзя. УНИКС, несмотря на три поражения кряду, до последнего не расслаблялся и пытался навязывать борьбу сопернику. Оба клуба выложились на площадке, чтобы подарить поклонникам зрелищный финал сезона, а что ждёт их в дальнейшем, мы увидим уже этой осенью.