Отстранённая суперзвезда ЦСКА к подвигам в США не готова. Майк завалил важнейший матч

«Милуоки Бакс» удалось избежать третьего поражения кряду в полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции с «Бруклин Нетс» — 86:83 (1-2). Для «Нетс» этот матч стал по-настоящему провальным, в том числе и для новичка команды Майка Джеймса. После двух уверенных побед подряд игроки «Бруклина» расслабились и упустили возможность добить «Бакс» и не оставить сопернику шансов на выход в финал конференции.

Первая встреча между командами завершилась со счётом 115:107 в пользу «Нетс. Во втором матче «Бруклин» разгромил соперника с разницей «+39» — 125:86. Сделано это было без Джеймса Хардена, который травмировался на первой минуте стартовой встречи.

Вряд ли кто-то мог подумать, что в третьей игре, которая состоялась в Милуоки, обе команды не сумеют преодолеть отметку даже в 90 очков. Первая четверть полностью прошла под диктовку «Милуоки» — на последних минутах отрезка хозяева вели со счётом 30:9. Но потом «Бакс» внезапно пропустили рывок 3-22, и к большому перерыву от двузначного преимущества осталось всего три очка перевеса. Вторая половина прошла в равной борьбе, однако в концовке «Милуоки» удалось сделать рывок 6-0 при счёте 80:83 и вырвать победу.



Для «Нетс» такая низкая результативность – худший результат сезона. До сегодняшнего дня им было поражение от «Юты Джаз» в регулярном чемпионате, где подопечные Стива Нэша набрали 88 очков. «Милуоки» повторил свой худший результат, который был зафиксирован во второй встрече с «Нетс», но этого, на удивление, оказалось достаточно для победы.



С коллективами происходило что-то странное – на двоих команды реализовали 68 из 184 бросков с игры, то есть 37%. Не лучшим образом дела обстояли и с реализацией трёхочковых. На счету «Бруклина» 8 реализованных дальних бросков из 32 (25%), у «Милуоки» — 6 из 31 (19,4%). Хотя для «Бакс» это уже не новость, а насущная проблема. Их показатель реализации «трёшек» в первом матче серии – 6 из 30 (20%), во втором – 8 из 27 (30%).

Зато форварды Крис Миддлтон и Яннис Адетокунбо наконец-то сумели проявить себя в важной игре плей-офф. По результативности в третьем матче они заняли первую и вторую строчки соответственно, набрав 79% от всех очков «Бакс». Это лучший показатель среди дуэтов в истории плей-офф НБА. Оба игрока записали на свой счёт по дабл-даблу: Миддлтон набрал 35 очков (9/19 двухочковых, 3/6 трёхочковых) и 15 подборов, Адетокунбо – 33 очка (13/23 двухочковых, 1/8 трёхочковых) и 14 подборов. Они стали первой за четыре года парой игроков, которым удалось набрать больше 30 очков и 10 подборов в игре плей-офф. В 2017 году такого результата в составе «Голден Стэйт Уорриорз» удалось добиться Стефену Карри и Кевину Дюранту.



В сегодняшнем матче усилия Дюранта не спасли «Нетс» от поражения. Набрав 30 очков, один из лидеров «Бруклина» вышел на третье место в истории по средней результативности в матчах плей-офф НБА. За карьеру Дюрант набирал 29,2 очка в постсезоне. По этому показателю его опережают только легендарные Майкл Джордан (33,4) и Аллен Айверсон (29,7).



А вот для новичка «Бруклина» Майка Джеймса матч оказался провальным. Проведя на площадке 12 минут игрового времени, защитник записал на свой счёт 2 очка, 1 подбор и 3 передачи. При этом Джеймс реализовал 1 бросок с игры из 5. В целом Джеймс и два других защитника, Джо Харрис и Ландри Шамет, реализовали всего 3 из 20 бросков с игры.

Из-за травмы Джеймса Хардена, повредившего правое подколенное сухожилие на первой минуте первого матча серии, Майк начал получать драгоценное игровое время. Если в первом раунде с «Бостон Селтикс» он получил всего лишь 9,5 минуты, то за два первых матча с «Милуоки» Джеймс провёл на площадке 54 минуты, при этом не совершив ни одной потери. В первом матче с «Бакс» Джеймс набрал 12 очков (3/7 двухочковых, 2/4 трёхочковых), семь подборов и три результативных передачи, во втором — 10 очков (2/8 двухочковых, 2/3 трёхочковых), три подбора и три передачи. При этом в последнем случае стал лучшим среди обеих команд по показателю «плюс-минус» — "+30", опередив даже Кевина Дюранта ("+27").



Тогда соперник не особо сопротивлялся. Джеймс чувствовал себя комфортно. «Милуоки» предстал более конкурентоспособным на домашней площадке, что вполне ожидаемо. Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг могли затащить и третий матч, даже учитывая не самый удачный день. «Бруклин» победил бы, будь у суперзвёзд хоть сколько-нибудь внятная поддержка ролевиков, включая Джеймса. Однако стало отчётливо ясно, что отстранённая суперзвезда ЦСКА к большим подвигам в США не готова. Получение хоть каких-то минут благодаря травме Хардена – уже счастье для Майка.

Джеймсу выпал уникальный шанс доказать, что он больше чем просто ролевик. Первое серьёзное испытание в близком выездном матче с «Бакс» завершилось разочарованием. За 12 минут, проведённых на площадке, блеснуть Джеймс не сумел и справедливо отправился на скамейку. Для 30-летнего разыгрывающего эта игра важна не столько на командном, сколько на личном уровне. Он продолжает бороться за место в НБА в будущем сезоне – если не в ротации «Бруклина», то в другой американской команде. Харден вот-вот вернётся в строй, так что теперь у Джеймса не факт, что появится шанс проявить себя в серии с «Милуоки».



Четвёртый матч «Нетс» и «Бакс» проведут 13 июня, пятый – 15 июня. «Бруклин» по-прежнему остаётся фаворитом. Команде Стива Нэша необходимо успокоиться. «Милуоки» чего-то запредельно выдающего не показал. Вероятность завершения этой серии со счётом 4-1 (или, в крайнем случае, 4-2) достаточно высокая. Особенно, если на четвёртый матч вернутся Харден и Джефф Грин.