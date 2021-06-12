ЦСКА взялся за старое. Армейцы совершили непростительную ошибку на трансферном рынке

К ЦСКА присоединился 27-летний литовский атакующий защитник Марюс Григонис. Информация о его переходе в московский клуб из «Жальгириса» появилась ещё в марте, и сегодня о подписании контракта было объявлено официально.

Этот трансфер стал первым для ЦСКА в межсезонье. Новичок должен закрыть одну из проблемных позиций в задней линии. Армейцам была необходима замена покинувшему команду в апреле Майку Джеймсу, который отлично проявлял себя не только в роли разыгрывающего, но и в качестве атакующего защитника и ведущего скорера.

При этом ЦСКА вновь взялся за старое и не поскупился на долгосрочный контракт. Соглашение с Григонисом рассчитано до 2024 года. По сообщениям СМИ, за переход игрока ЦСКА должен был выплатить «Жальгирису» 150 тысяч евро за выкуп контракта, а зарплата игрока в московском клубе превысит 1 миллион евро. Складывающаяся в ЦСКА тенденция предлагать новичкам трёхлетние соглашения выглядит весьма странно для европейского баскетбола.

В период пандемии коронавируса взятие на себя долгосрочных обязательств вообще является непростительной ошибкой на трансферном рынке. ЦСКА должен знать об этом как никто другой по недавним случаям Джеймса и Яниса Стрелниекса. За самым ярким примером тоже далеко ходить не не надо. Никола Миротич летом 2019 года подписал с «Барселоной» соглашение по схеме «3+1». Общая стоимость контракта составила 26 миллиона евро. В межсезонье-2020 «Барсу» угораздило продлить контракт с Миротичем до лета 2025-го. Никола получает 5,4 млн в год и является самым высокооплачиваемым игроком Европы. При этом в важнейших матчах сезона он бесполезен и даже является балластом для команды. Это показал «Финал четырёх» Евролиги-2021 в Кёльне. Даже сейчас в плей-офф чемпионата Испании Миротич смотрится хуже не только Кори Хиггинса, но и 40-летнего Пау Газоля.

Григонис, безусловно, проявил свои лидерские качества в «Жальгирисе», показал хорошее выступление в Евролиге, но до уровня суперзвёздного игрока Старого Света он пока не дотягивает. В прошедшем сезоне Евролиги Григонис провёл 34 матча, в которых в среднем набирал 13,4 очка при точности реализации трёхочковых 45,6%, 3,3 передачи и 2,1 подбора. В октябре литовец был признан самым ценным игроком месяца в Евролиге. Статистика неплохая, да и в целом Григонис – хорошее усиление для ЦСКА. Однако у него нет опыта выступления в топ-клубах, и сможет ли он стать ведущим скорером в одной из лучших европейских команд – большой вопрос. Литовец ещё не зарекомендовал себя в качестве проверенного игрока элитного уровня. Было ли столь необходимо привязывать его долгосрочным соглашением? Не проще пойти по популярной схеме 1+1, 1+2 или, в крайнем случае, 2+1.

Главный тренер армейцев Димитрис Итудис верит в новичка своей команды. Причём греческий специалист акцентирует внимание на способности Григониса в нападении. Итудис ожидает, что литовец будет качественно выполнять свои обязанности не только в роли второго номера, но и на позиции лёгкого форварда.

«Мы следим за Григонисом на протяжении нескольких лет, он у нас давно «на радаре». Мы пополнили состав игроком, который может выступать на нескольких позициях, особенно удачно — на периметре, в качестве второго и третьего номеров. Он обладает габаритами, знаниями, качествами созидателя и исполнителя, которые соответствуют уровню нашей команды. Мы очень рады видеть его здесь, приветствуем Марюса в славной семье ЦСКА. Желаем здоровья, множества побед и трофеев с нашей командой», — высказался наставник команды.

Конечно, Григонис – не скандалист, в отличие от Майка Джеймса, и тяжёлым характером никогда не славился. Но однажды ЦСКА уже загнал себя в неприятную ситуацию с трёхлетним контрактом игроку, который должен быть лидером.

Майк – игрок совершенно другого уровня, и даже в его случае подписание контракта на три года казалось весьма необычным решением. После первого сезона Джеймса в московском клубе могло показаться, что это решение оправдано, но на данный момент всем известно, к чему оно привело. После отстранения Майка ЦСКА не только лишился лидера команды, но и оказался в тяжёлой ситуации с финансовой точки зрения, ведь до 2023 года американцу должны выплатить 5 миллионов долларов.

Конечно, Григонис вряд ли станет участником подобного скандала. Однако у ЦСКА нет никаких гарантий, что Марюс справится с возложенными на него обязанностями и будет на 100 процентов эффективен на площадке аж до 2024 года. Здесь уместно вспомнить другой пример. В межсезонье-2019 ЦСКА решил выдать двухлетний контракт Янису Стрелниексу. Весьма необдуманный ход, о котором пришлось жалеть уже в первом сезоне. Стрелниекс дольше лечился, чем играл. А когда выходил на площадку откровенно не впечатлял. ЦСКА расстался с ним сразу же после завоевания титула в Единой лиги ВТБ – не прошло и суток. И с удовольствием сделали бы это ещё год назад, если не действующий контракт латыша.

Григонис – не хронический травматик, но порой вылетает из строя на долгий период. Например, в декабре 2019-го Марюс перенёс операцию на стопе и выбыл на три месяца. Были и различные микротравмы. В целом Григонис более качественный исполнитель, чем тот же Стрелнииекс. Но исполнитель непроверенный в больших клубах. Где гарантия, что в ЦСКА он справится с давлением и будет играть на уровне европейского топа?

Раз уж долгосрочное соглашение с игроком подписано, остаётся только ждать и наблюдать за его дебютом в ЦСКА. Перед московским клубом по-прежнему стоит другая приоритетная задача – найти топового разыгрывающего. Кого в селекционном отделе армейцев выберут в пару Григонису на задней линии – пока неизвестно. Однако в дальнейшем этот выбор может повлиять и на успешность первого в нынешнее межсезонье трансфера ЦСКА. В московском клубе решили оперативно решить насущные кадровые проблемы, поэтому ожидать новостей о переходе разыгрывающего на замену Джеймсу можно в самое ближайшее время.