«Лучший игрок в мире». Кевин Дюрант был откровенно ущемлëн и молниеносно отреагировал

В Нью-Йорке завершилась пятая встреча полуфинала Восточной конференции между «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс» — 114:108 (3-2). Благодаря потрясающей игре Кевина Дюранта «Нетс» удалось вырвать победу в концовке, несмотря на провал вернувшегося в строй после травмы Джеймса Хардена. Теперь «Бруклин» находится в шаге от выхода в финал конференции и уже через два дня может обеспечить себе место в топ-4 плей-офф НБА по итогам сезона.

Поначалу игра у «Нетс» совершенно не задалась. Уже к концу первой четверти «Бруклин» уступал гостям с двузначной разницей, второй отрезок также полностью прошёл под диктовку «Бакс». А вот к середине третьей двенадцатиминутки хозяева начали постепенно возвращаться в игру. За несколько минут до конца матча «Нетс» удалось окончательно перевернуть ситуацию, выйти вперёд и вырвать у соперника победу.

Благодаря Кевину Дюранту этот матч стал по-настоящему впечатляющим – звёздный форвард оформил трипл-дабл, набрав 49 очков, 17 подборов и 10 передач. Дюрант не покидал площадку все 48 минут и стал первым игроком в истории плей-офф НБА, которому удалось записать на свой счёт 45+ очков, 15+ подборов и 10+ передач. 74 из 114 (65%) набранных очков были заброшены Дюрантом или после его ассиста.

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Дюрант был откровенно ущемлëн НБА, которая не включила его в символические пятерки сезона. Да, Кевин много не играл из-за травмы, но то же самое можно сказать о многих попавших в три сборные сезона. Например, о форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе или партнёре Кей Ди по «Нетс» Кайри Ирвинге. Кевин молниеносно отреагировал на вопиющую некомпетентность лиги, выдав суперперфоманс по историческим меркам.

В обороне против Кевина «Бакс» не сумели сделать ничего. Много вопросов относительно этого возникло к лидеру «Милуоки» Яннису Адетокунбо, который в четвёртой четверти уже и не пытался остановить Дюранта. После матча Яннис признал провал команды в защите, назвал Кевина лучшим игроком в мире на данный и момент и вызвался опекать его в предстоящей шестой игре.

«Лучший игрок в мире. Мы должны победить Кевина Дюранта всей командой. Мы должны защищаться против него всей командой. Мы должны заставить его совершать сложные броски, как сегодня. Мы просто должны продолжать делать свою работу и надеяться, что он промажет», – приводит слова Адетокунбо ESPN.

Не факт, что у грека получится реализовать задуманное. Яннис был признан лучшим по игре в защите в НБА (и одновременно MVP) в прошлом сезоне, но все уже привыкли к тому, что из года в год в решающих матчах он бесполезен.

В сегодняшнем матче не принимал участие получивший повреждение Кайри Ирвинг, а пришедшему на подмогу Дюранту вернувшемуся в строй Джеймсу Хардену игра далась с трудом. Очевидно, Харден не полностью восстановился после травмы правого подколенного сухожилия, полученной на первой минуте второй встречи с «Бакс» (115:107).

Харден провёл на площадке почти 46 минут, играя фактически «на одной ноге», и завершил матч с непривычно слабой для себя статистикой – 5 очков, 6 подборов и 8 передач.

Дюрант считает, что присутствие Хардена на площадке, несмотря на плохую статистику, придало команде дополнительную мотивацию.

«Он вдохновил меня с утра, когда сказал, что попробует выйти на площадку. Думаю, все мы в первую очередь хотели, чтобы он был здоров и чтобы это решение было правильным для него. Но как только он вышел на паркет, мы были рады за него и знали, что это даст нам дополнительную искру. Это одно из тех выступлений Джеймса, которое по статистике может выглядеть не очень хорошо, но его энергия, его речи и общение на протяжении всей игры были просто на высоте», — сказал Кевин.

Сам Харден не ожидал, что проведёт на площадке почти весь матч, однако в преддверии шестого матча настроен оптимистично.

«Я не ожидал, что буду играть, так что 46 минут — это много. Но это плей-офф, и команда нуждалась во мне. Всё просто. Я создан для этого, так что мне просто нужно отдохнуть и получить надлежащее лечение. Спасибо нашим тренерам, проделавшим невероятную работу по моей подготовке. Отдохну немного и попробую ещё раз в шестой игре», — признался Харден.

Единственный игрок «Нетс», на котором возвращение Хардена сказалось в негативном ключе – это Майк Джеймс. В сегодняшней встрече он провёл на площадке чуть больше трёх минут, сделав 1 подбор и 1 передачу. Очевидно, в столь ответственный момент заменить лидера команды, пускай и травмированного, но уже решившего выйти на паркет, Майку бы никто не дал. Да и даже с повреждением звёздный Харден на своей позиции в разы сильнее Джеймса, который крайне слабо провёл предыдущие две встречи.

Для Майка плей-офф в целом складывается неоднозначно. В первых двух матчах в отсутствие Хардена он получил желанное игровое время и сумел проявить себя, а в третьей и четвёртой игре на фоне неудачного общекомандного выступления Джеймс потерялся. Учитывая, что Харден собирается выйти и на шестой матч серии, шансов появиться на площадке и реабилитироваться у Майка очень мало.

Уже через два дня «Нетс» могут завершить серию и пробиться в финал конференции, где их будет ожидать встреча с победителем полуфинального розыгрыша между «Филадельфией Сиксерс» и «Атлантой Хоукс». «Бруклин» готовится провести оставшиеся матчи без Ирвинга. Однако Харден готов помочь команде, сегодня хорошо отыграл вернувшийся в строй Джефф Грин, да и Дюрант показал, что способен вытаскивать матчи на себе практически в одиночку. Хватит ли ему сил на ещё один исторический перфоманс – неизвестно, но теперь «Бакс» просто обязаны этого не допустить. Это непростая серия для обеих команд, и, удастся ли «Милуоки» перевести её в решающую седьмую встречу, станет известно уже 18 июня.