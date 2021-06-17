Сумасшедший камбэк века в плей-офф НБА. Шанс на спасение составлял всего 0,3%. Видео

«Атланта Хоукс» совершила потрясающий камбэк в пятом матче полуфинала Восточной конференции с «Филадельфией Сиксерс». По ходу встречи «Хоукс» удалось отыграть отставание в 26 очков и вырвать победу в концовке – 109:106 (3-2). «Филадельфия» проиграла второй матч подряд, разбазарив двузначное преимущество, и это – полный провал для «Сиксерс».

«Филадельфия» стартовала крайне уверенно. После первой четверти хозяева опережали соперников на 14 очков, к большому перерыву – на 22. В концовке третьей двенадцатиминутки «Сиксерс» вели в счёте с разницей «+26», а вероятность на победу в этот момент составляла 99,7%. Соответственно у соперника шанс на спасение составлял всего 0,3%.

«Хоукс» начали постепенно возвращаться в игру, и к началу заключительного отрезка сократили отставание до «+18». За несколько минут до конца матча «Сиксерс» полностью провалились в обороне и пропустили рывок 2:15, который и позволил гостям вырвать победу. Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал Трей Янг, набравший 39 очков и сделавший 7 передач. Джон Коллинз (19 очков и 11 подборов) и Данило Галлинари (16 очков) тоже были эффективными, последний реализовал ключевой бросок в концовке. Заслуженная победа подопечных Нэйта Макмиллана, которые близки к сенсационному выходу в финал Востока.

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Не помогли «Филадельфии» ни дабл-дабл Джоэла Эмбиида (37 очков, 13 подборов), ни 36 очков Сета Карри. При этом они вдвоём стали единственными игроками «Сиксерс», которые забивали с игры во второй половине встречи. Стоит отметить, что за 11 секунд до конца матча Эмбиид дважды промазал со штрафной линии, когда команда уступала соперникам в счёте всего 3 очка. До этого момента у Джоэла была 100-процентная реализация штрафных – 11 из 11.

Другие игроки стартовой пятёрки подчистую провалили игру. Обладатель контракта на $ 180 млн форвард Тобиас Харрис набрал всего 4 очка за 38 минут на площадке, ещё один «максимальщик» Бен Симмонс реализовал лишь 4 из 14 (28%) штрафных бросков.

«Сиксерс» стали единственной в XXI веке командой, которая растеряла преимущество в 18 и более очков в двух подряд матчах плей-офф. Разбазарив преимущество «+26», команда продемонстрировала третий худший результат в плей-офф по этому показателю за последние 25 сезонов. Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс – эксперт в этом вопросе. Он является единственным наставником в НБА, который трижды проигрывал в плей-офф, ведя в серии со счётом 3-1. В прошлом году, как раз незадолго до назначения в «Сиксерс», он вместе с «Лос-Анджелес Клипперс» уступил «Денвер Наггетс» со счётом 3-4 в полуфинале конференции.

Однако сам Риверс сдаваться не готов и намерен сравнять счёт в серии.

«Мы вернёмся. Мы вернёмся сюда на седьмой матч. Я верю в это. Настроение упало. Это было ужасно. Как вы думаете, что ещё можно чувствовать? Мы усложнили себе задачу, мы должны признать это. Надо встать и приготовиться к следующей игре. Вина лежит на всех нас. На мне, на игроках. Мы должны найти способ вернуться. Мы сделаем это и вернёмся сюда на седьмую игру», — сказал Риверс.

Стандартный набор фраз от Дока. И нечто похожее на панику. Куда убедительнее звучат слова лидера «Атланты» Янга.

«Атланту» называют аутсайдерами и командой, где нет суперзвёзд, представителей символических пятёрок по защите и сборных сезона НБА. Но эта команда борется. Мы вышли во второй раунд плей-офф. Я думаю, «Хоукс» очень мотивировал тот факт, что нас просто не воспринимают всерьёз.

Мы сражались весь год. Эта команда никогда не сдаётся, независимо от того, какой счёт на табло. Мы знаем, что в НБА матч длится долго — 48 минут. Просто нужно было оставаться спокойными на протяжении всей игры. Каждая команда будет совершать рывки. Мне нравится, как мы сражаемся, и я горжусь нашей командой», — приводит слова Янга ESPN.

Хоть «Сиксерс» и стали победителями Восточной конференции в регулярном чемпионате, команде не хватает характера, чтобы успешно выступать в плей-офф. Даже если «Филадельфии» каким-то чудом удастся собраться после такого провала и вытащить серию с «Хоукс», в финале конференции с такой игрой у них будет крайне мало шансов. Удастся ли «Филадельфии» прийти в себя после двух обидных поражений, или Док Риверс вновь потерпит крах в плей-офф, станет известно уже 19 июня.