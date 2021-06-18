В ЦСКА сватают троих именитых исполнителей топ-уровня. К сожалению, все непригодные

Из ЦСКА в нынешнее межсезонье преимущественно уходят, а не прибывают. Дэрран Хиллиард, Майкл Эрик и Янис Стрелниекс покинули Москву, а пополнил состав армейцев только Марюс Григонис. Рано или поздно должен начаться крен в сторону прибывших. И лучше бы побыстрее, иначе всех топов на рынке разберут.



Прежде всего, ЦСКА продолжает поиски игрока на позицию разыгрывающего. С каждым новым днём количество информации о том, кого армейцы выберут на замену покинувшему команду Майку Джеймсу, только растёт. В данный момент в московский клуб сватают троих именитых топ-исполнителей – Милоша Теодосича, Кевина Пангоса и Пиеррию Хенри.

Милош Теодосич

Фото: euroleague.net

34-летний игрок итальянского «Виртуса» Теодосич входит в сферу интересов не только ЦСКА, но и чемпиона Евролиги «Анадолу Эфес». Болельщикам армейцев он хорошо знаком. Милош играл в Москве с 2011 по 2017 годы, став в составе ЦСКА победителем Евролиги в 2016 году.



В минувшем сезоне серб провёл 57 матчей во всех турнирах, в которых в среднем набирал 14,4 очка и 6,7 передачи за 25,4 минуты на площадке. Среди прочего, Милош помог «Виртусу» стать чемпионом Италии и был признан MVP финальной серии с «Миланом» (4-0).



В контракте игрока с «Виртусом» прописана опция ухода, позволяющая ему перейти в команду Евролиги, где он не выступал после того, как покинул ЦСКА в 2017 году. Милош всегда славился феноменальным плеймейкингом, и этот навык всё ещё при нём. Но сейчас Тео близок к закату карьеры, в марте ему исполнилось 34 года. К тому же ещё со времён выступлений в Москве за ним закрепилась дурная слава – серб склонен проваливать решающие матчи. В ЦСКА это были «Финалы четырёх» Евролиги, а «Виртусу» в этом году он не помог пройти казанский УНИКС в полуфинале Еврокубка. В определяющем втором матче в Казани игра была очень близкой – «Виртус» проиграл со счётом 81:85. Теодосич бросил 0/8 из-за дуги. Милош не изменяет себе.

Сможет ли Тео в таком возрасте осилить игру в стартовой пятёрке ЦСКА – большой вопрос. При этом слухи о возвращении Теодосича в ЦСКА ходили ещё в 2019 году. Однако тогда игрок, проведший два года в НБА, присоединился к «Виртусу». Клуб из Болоньи на тот момент уже возглавлял Саша Джорджевич, с которым Милош успел несколько лет проработать в сборной Сербии

Несмотря на то что у болельщиков ЦСКА с Теодосичем могут быть связаны приятные воспоминания, не все рады его возможному возвращению. Среди скептиков известный комментатор Владимир Гомельский.



«В Теодосиче сомневаюсь. Я уже высказался о том, что нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Вспоминаю возвращение в ЦСКА Теодороса Папалукаса», — высказался специалист.



Генеральный менеджер «Виртуса» Лука Баральди заявил, что Теодосич счастлив в Болонье и, вероятно, завершит карьеру в этом городе. Это не значит, что Милош 100% останется в «Виртусе», но всё-таки наверняка сам разыгрывающий не горит особым желанием менять клуб. Даже учитывая тот факт, что «Виртус» снова сыграет в Еврокубке в следующем сезоне.

Пиеррия Хенри

Фото: «Чемпионат»

Ещё до того, как появилась информация о возможном переходе Теодосича, ЦСКА называли фаворитом в борьбе за 28-летнего разыгрывающего «Басконии» Пиеррию Хенри. Весной сообщалось, что Хенри договорился о переходе в мадридский «Реал». Однако на фоне отъезда Луки Вильдосы в НБА в «Басконии» решили запросить за переход Хенри не € 400 тыс., а € 1 млн, что не устроило их испанских конкурентов. Несмотря на то что к ЦСКА американец мог бы присоединиться на правах свободного агента (в России не действуют кабальные правила испанской лиги ACB), его потенциальный трансфер выглядит достаточно слабо.



В прошлом сезоне Евролиги Хенри набирал в среднем 10,5 очка, делал 7,3 передачи и 3,2 подбора за игру. Американец стал вторым в Евролиге по набранным ассистам и перехватам, однако по ходу сезона выступал крайне нестабильно. Первый матч регулярного чемпионата в Евролиге с «Реалом» он завершил с эффективностью в 32 балла, а игру с «Химками» спустя всего две недели – с минусовой. При этом у Хенри, несмотря на качественный пас, есть проблемы с броском. В минувшем сезоне он не вошёл даже в тройку лучших по результативности в «Басконии», а также продемонстрировал низкий уровень реализации трёхочковых – 33%.



Армейцы любят набирать игроков из баскского клуба (Дэрран Хиллиард, Торнике Шенгелия, Йоханнес Фойгтманн перешли напрямую, Майк Джеймс и Майкл Эрик транзитом через другие клубы). Не всегда эти трансферы были удачными. Вряд ли Хенри соответствует уровню ведущего разыгрывающего топ-клуба вроде ЦСКА. В отличие от того же Теодосича, у него нет ни опыта игры в топ-клубах, ни ярко выраженных лидерских качеств, часто он вообще растворяется на площадке. Владимир Гомельский тоже считает эту кандидатуру непригодной.

«Хенри? Я уже писал, что очень не люблю этого игрока. Не думаю, что он действительно может усилить ЦСКА. Я не могу быть объективным в отношении Хенри. Мне этот игрок активно не нравится. Он чистый авантюрист, иногда бывает абсолютно неуправляем со скамейки. Не думаю, что имеет смысл тратиться на такого разыгрывающего», — отметил Гомельский.



Накануне инсайдер Донатас Урбонас сообщил, что Хенри согласовал двухлетний контракт с «Фенербахче». Пока информация неофициальная. Урбонас – топ-инсайдер, но иногда даже литовец ошибается. Хотя, скорее всего, Пиеррия действительно перевезёт свои таланты в Турцию. И для ЦСКА это, вероятно, только к лучшему. Хенри вряд ли сможет по-настоящему усилить команду, и в случае его перехода в «Фенербахче» москвичи смогут сосредоточиться на борьбе за более эффективных игроков.

Кевин Пангос

Фото: «Чемпионат»

Ещё один игрок, которого в последнее время связывают с московским клубом – Кевин Пангос. Бесспорный лидер санкт-петербургского «Зенита», с которым армейцы, по данным Gazzetta, уже договорились о переходе. Правда, условия этого соглашения хорошими ну никак не назовёшь.



В квалификации Кевина сомнений нет. В минувшем сезоне Евролиги Пангос в среднем набирал 13,5 очка, 6,7 передачи и 2 подбора за 29 минут с реализацией трёхочковых 39%, благодаря чему стал самым полезным игроком в составе «Зенита». По данным источника, ЦСКА предложил Кевину контракт на два года с зарплатой примерно $ 4 млн. При этом в соглашение включена опция о переходе в НБА до 15 сентября. Именно этот пункт является главной загвоздкой для армейцев. Отъезд в США – приоритетный вариант для Пангоса. Изначально он собирался отложить переговоры с европейскими клубами до августа, чтобы дождаться открытия рынка свободных агентов в НБА. Но ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге энтузиазма от ожидания не испытывают. При этом оба клуба были готовы рискнуть, предложив Пангосу вышеупомянутую опцию отъезда в США.

Но если ЦСКА всё-таки заключит соглашение с игроком, а в сентябре Пангос договорится с каким-нибудь американским клубом, москвичи окажутся в крайне затруднительном положении. Достойных кандидатов на трансферном рынке к этому моменту уже не останется. Сезон на носу, а у ЦСКА нет толкового первого номера – хоть беги и проси прощения у Майка Джеймса. Конечно же, это худший и, хотелось бы верить, несбыточный сценарий. Но всё возможно, как показал прошлый сезон. Что армейцы собираются делать в таком случае и есть ли у руководства запасной вариант – пока неизвестно, да и информация о переходе Пангоса пока неофициальная.

Поиск качественного разыгрывающего – главная задача селекционного отдела ЦСКА в это межсезонье, и допустить ошибку при подписании игрока на эту позицию в московском клубе не могут. У каждого из трёх упомянутых кандидатов, безусловно, есть свои недостатки. Ни один из игроков не является идеальным. Более того, всех троих можно назвать непригодными. Теодосич – возрастной, плюс проваливается в решающие моменты, и дважды в одну реку редко входят удачно. Хенри – нестабильный и вряд ли тянет уровень топ-клуба. Пангос со своей мечтой играть в НБА ставит слишком крутые условия. В любом случае работа селекционного отдела армейцев продолжается. Как ЦСКА выйдет из сложившейся ситуации и кого выберет в качестве замены Майку Джеймсу, станет известно уже в ближайшее время.