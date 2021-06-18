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Женская сборная России обыграла Хорватию и вышла в плей-офф Евробаскета

Вот это мощь! Россия разбила Хорватию и вышла в плей-офф чемпионата Европы!
Андрей Буров
Женская сборная России обыграла Хорватию
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Почему бы теперь нашим не огорчить одного из главных фаворитов турнира?

Женская сборная России приехала на чемпионат Европы по баскетболу в статусе крепкого середняка, который может выстрелить и приятно удивить. На турнире выделяются четыре явных фаворита — действующий чемпион Евро Испания, а также Франция, Бельгия и Сербия.

Россия входит в так называемый средний эшелон. Шансы наших пробиться как минимум в ¼ финала турнира в Испании и Франции вполне реальные. Капитан сборной Мария Вадеева не преувеличивала, когда в интервью «Чемпионату» включила Россию в топ-5 команд на чемпионате Европы.

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К сожалению, наша сборная не будет представлена на Олимпиаде. Но отчаиваться особо не стоит. Количество мест в Токио ограничено — всего 12 команд мира, из них только четыре из Европы (упомянутые выше топы Испания, Франция, Бельгия и Сербия).

Отсутствие в списке участников Олимпиады вовсе не значит, что женская сборная России слабая. В удачный день команда Александра Ковалёва более чем способна устроить апсет фавориту. Например, как сделала Беларусь в матче первого тура с Испанией (53:51). Сборная соседней страны засушила именитых испанок и впервые в истории личных встреч обыграла перитециев.

Вернёмся к нашим девушкам. Россия стартовала на чемпионате Европы с непростой победы над Чехией (73:69). Подопечные Ковалёва вели +13 в начале четвёртой четверти. Затем расслабились и позволили сопернику сравнять счёт на последней минуте. Спастись удалось благодаря попаданию Нины Глонти за 15 секунд до финальной сирены.

Права на видео принадлежат FIBA. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте FIBA — The Basketball Channel.

Во втором матче России пришлось столкнуться с Хорватией. Номинально более простой соперник, чем Чехия. Однако это не значило, что команду Ковалёва ждёт лёгкая жизнь на площадке.

В матче первого тура Хорватия в одну калитку проиграла Франции (63:105). Это с отрывом самое крупное поражение на турнире за полтора игровых дня. Возможно, таковым оно и останется до конца турнира. Франция — доминирующий фаворит, но всё-таки разница +42 не показательная. Хорватия не настолько слабая, как предполагает счёт первого матча. Просто подопечные Стипе Бралича заранее выбросили белый флаг и позволили фавориту покуражиться.

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Хорватия осознавала призрачность шансов обыграть Францию и берегла силы на более важные с турнирной точки зрения матчи с Россией и Чехией. Это стало ясно с самого начала встречи с нашими девушками. Вчерашняя беспомощность команды Бралича словно улетучилась. Хорватия 10 раз вырывалась вперёд в счёте первой половины и не давала россиянкам расслабиться, но всё-таки на перерыв наши ушли с небольшим преимуществом — 36:33.

Тревожная ситуация, но всё-таки итоговый успех России не вызывал сомнений. Рано или поздно Хорватия должна была выдохнуться и провалить игровой отрезок. Случилось это во второй половине третьей четверти. Команда Ковалёва оформила рывок 16:5 и ушла на четвёртую четверть с комфортным преимуществом +12 (61:49).

Далее нужно было держать в уме четвёртую четверть с Чехией и не допускать расслабленности. С чем наши девушки успешно справились. Соперник был разбит и не смог поднять голову. Россия на классе удержала комфортное преимущество. Итоговый счёт — 73:62 в пользу наших.

Права на видео принадлежат FIBA. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте FIBA — The Basketball Channel.

У победителей лучшими стали оформившая мощный дабл-дабл Раиса Мусина (19 очков, 14 подборов) и капитан Мария Вадеева (17 очков, девять подборов, шесть передач). В составе Хорватии выделилась Ивана Дойкич (25 очков), ставшая самой результативной в составе обеих команд.

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Победа над Хорватией обеспечила России выход в плей-офф Евро. Пока неясно, с какого места. Скорее всего, подопечные Ковалёва разыграют первую позицию в квартете в личном противостоянии с Францией в последнем туре. Француженки сегодня немного позже играют с Чехией и вряд ли оступятся. Победа в группе обеспечивает выход сразу в четвертьфинал. Второе и третье место — участие в 1/8 финала. Россия выступила в роли явного андердога противостояния с Францией, но чудеса случаются. Женский баскетбол дарит сенсационные результаты уж точно не реже, чем мужской. Верим в наших девушек!

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