Ждать пришлось целых полвека. Прерван один из главных антирекордов в истории спорта США

«Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Юту Джаз» в шестом матче второго раунда плей-офф (131:119, 4-2) и обеспечил себе место в финале Западной конференции. Для подопечных Тайрона Лю эта победа стала по-настоящему исторической – команда прервала худшую серию в истории американского спорта, попав в финал конференции впервые за 50 лет. «Клипперс» вопиюще долго не могли добраться до этой стадии не только по меркам НБА, но и на фоне хоккейной НХЛ, бейсбольной МЛБ и футбольной НФЛ.

В сегодняшнем матче «Клипперс» удалось совершить впечатляющий камбэк. В начале третьей четверти отставание «Лос-Анджелеса» от соперника составляло 25 очков, а к её концовке – всего 3. Уже к середине заключительного отрезка «Клипперс» опережали гостей с двузначным преимуществом. Этот камбэк стал крупнейшим в истории решающих матчей плей-офф за последние 25 сезонов. До этого ни одной команде не удавалось отыграть более 20 очков в матче, победа в котором обеспечивала выход в следующую стадию. При этом до шестой игры с «Клипперс» «Юта» выдавала баланс 232-1 за последние 25 лет, когда лидировала с разницей более 25 очков.

Исторический камбэк «Клипперс» удалось оформить не только в этом матче, но и в серии в целом. Они стали первой командой в НБА, которая дважды отыгрывала отставание 0-2 в одном розыгрыше плей-офф. В первом раунде «Лос-Анджелес» проиграл два первых матча с «Даллас Маверикс», но в итоге одержал победу в серии со счётом 4-3.

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» на удивление стал 24-летний лёгкий форвард Теренс Мэнн. В шестом матче ролевик «Лос-Анджелеса» получил свой шанс выйти в стартовой пятёрке во второй встрече подряд и записал на свой счёт 39 очков, реализовав 15 из 21 броска с игры и 7 из 10 трёхочковых. В третьей четверти Манн настрелял 20 очков, что является рекордом франшизы по результативности в одной двенадцамитинутке матча плей-офф.

Стоит отметить и Пола Джорджа, который наконец-то раскрылся в плей-офф, набирая более 30 очков в трёх матчах плей-офф подряд даже в отсутствие на площадке Кавая Леонарда. Лидер «Клипперс» на последних минутах четвёртого матча с «Ютой» получил серьёзную травму – у него подозревают разрыв крестообразных связок колена. Леонард, скорее всего, выбыл до конца сезона и ему, возможно, потребуется операция.

В пятом матче с «Ютой» (119:111) Джордж взял ситуацию в свои руки, став самым результативным игроком встречи с 37 очками, 16 подборами и 5 передачами. Пол стал первым баскетболистом в истории «Клипперс», записавшим на свой счёт 35+ очков, 15+ подборов и 5+ передач в матче плей-офф. В сегодняшней встрече Джордж стал лучшим в составе команды по показателю «плюс-минус» (+19), набрав 28 очков, 9 подборов и 7 передач.

А вот один из основных игроков «Юты» Руди Гобер, наоборот, полностью провалил шестой матч. Он завершил встречу с показателем «плюс-минус» -24, что стало худшим результатом среди всех игроков. Гобер, получивший награду лучшему оборонительному игроку НБА по итогам сезона-2020/2021, в сегодняшнем матче не сделал ни одного блок-шота. При этом в составе «Юты» Гобер провёл на площадке больше остальных – 42 минуты.

После поражений в двух первых матчах такого прорыва от «Клипперс», кажется, никто не ожидал. Особенно на фоне потери Кавая Леонарда. Ещё раз следует упомянуть про прерывание одного из главных антирекордов в истории спорта США – 50 лет без финала конференции. Этот результат был худшим в истории всех спортивных лиг США, включая НБА, НХЛ, МЛБ и НФЛ…

И в первую очередь стоит отметить заслуги главного тренера команды Тайрона Лю. Он успешно проработал и в своей предыдущей команде – «Кливленд Кавальерс». В 2016 году «Кавальерс» стали чемпионами НБА, а потом два года подряд выходили в финал лиги, где оба раза уступили «Голден Стэйт Уорриорз». Но многие были склонны приписывать успех команды исключительно форварду Леброну Джеймсу, который на тот момент защищал цвета «Кливленда».

Несмотря на то что далеко не всем тренерам удавалось выиграть НБА с Леброном в составе, на этой почве Лю получал большое количество критики в свой адрес. Сейчас специалисту удалось сделать из команды, которая полвека не выходила даже в финал конференции, коллектив с по-настоящему чемпионским характером. В особенности искоренить лузерскую ментальность, которая досталась в наследство от предшественника Дока Риверса. Напомним, в прошлом году боевой состав «Клипперс» с Леонардом и Джорджем в составе безвольно проиграл «Денвер Наггетс», растеряв преимущество 3-1 в серии. Сейчас даже без Кавая «Клипперс» не растерялись и, показав весьма уверенную игру, сумели добиться исторического успеха. Теперь они готовы побороться за титул.

В финале конференции «Клипперс» ждёт «Финикс Санз», который во втором раунде легко обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 4-0 в серии. «Лос-Анджелес» уже оставил за бортом плей-офф победителя регулярки Запада «Юту». Руди Гобер и отлично выступавший в плей-офф Донован Митчелл уходят в отпуск. Хватит ли мощи «Клипперс» без Леонарда для победы над Крисом Полом и Девином Букером? Не факт, но посмотреть за попытками «Лос-Анджелеса» впервые выйти в финал НБА будет очень интересно.