Впервые за 17 лет от России лишь один клуб в Еврокубке. Защищать честь страны будет «Локо»

Еврокубок — второй по значимости турнир Старого Света после Евролиги. Российские клубы всегда занимали в нём видное место. За 19 лет существования Еврокубка наши команды выигрывали титул 5 раз. Дважды это делали «Химки», по одному разу «Локомотив-Кубань», УНИКС и московское «Динамо». Больше побед только у Испании — 7.

Представительство России в Еврокубке всегда было обширным. 2-3 клуба — это привычное число за последние 5 лет. Бывало и больше. Например, 4 команды от России в сезоне-2015/2016 («Автодор», «Нижний Новгород», УНИКС и «Зенит») и 5 — годом ранее («Химки», «Красный Октябрь», «Локомотив-Кубань», УНИКС, «Зенит»). Если брать Единую лигу ВТБ в целом, то в лучшие годы представительство турнира в Еврокубке достигало 7 и более клубов с учётом российских, украинских и прибалтийских команд.

На днях состоялась встреча членов Исполнительного совета Евролиги. На ней утвердили участников сезона Еврокубка-2021/2022:



«Метрополитан» (Франция), «Будучность» (Черногория), «Цедевита-Олимпия» (Словения), «Тренто» (Италия), «Бурсаспор» (Турция), «Гамбург» (Германия), «Гран-Канария» (Испания), «Бурж» (Франция), «Ховентуд» (Испания), «Литкабелис» (Литва), «Локомотив-Кубань» (Россия), «Андорра» (Испания), «Партизан» (Сербия), «Промитеас» (Греция), «Ульм» (Германия), «Шленск» (Польша), «Тюрк Телеком» (Турция), «Венеция» (Италия), «Валенсия» (Испания), «Виртус» (Италия).



Краснодарский «Локомотив-Кубань» стал единственным представителем России в следующем сезоне Еврокубка. Да, только один клуб от нашей страны. Подобное случилось впервые с сезона-2004/2005, когда в турнире играло московское «Динамо» и множество иностранных команд. Теперь защищать честь страны будет «Локо». ЦСКА, УНИКС и «Зенит» сыграют в Евролиге, а от Единой лиги ВТБ в Еврокубок больше брать, по сути, некого. «Парма» и «Нижний Новгород» потенциально могли бы заявиться в турнир, но предпочитают участвовать в соревнованиях под эгидой ФИБА.

Полноценно трансферная кампания для «Локомотива-Кубань» ещё не началась. Вице-президент краснодарского клуба Гинас Руткаускас в комментарии «Чемпионату» объяснил почему.

«Традиционно первыми начинают активность на рынке богатые клубы. Мы же пока только осматриваемся. Мы заинтересованы удержать костяк команды, усилиться, но не все зависит от нас.



Контракты с рядом игроков закончились, дальше они вправе делать свой выбор. Если не в нашу пользу, то останется только поблагодарить их за отдачу и профессионализм. Как, к примеру, Найджела Уильямса-Госса. Он продемонстрировал отличную игру и заслуженно вызвал к себе высокий интерес со стороны ведущих клубов Евролиги. Мы сделали игроку весомое предложение, но, думаю, он всё же окажется в стане одного из европейских грандов. Переговоры мы ведём, но бороться с деньгами такого уровня просто неразумно.



Более предметно можно будет вести переговоры, только когда схлынет первая волна ажиотажа. Не забывайте, что есть и те, кого интересуют клубы за океаном. Из-за пандемии в НБА сдвинута Летняя лига – была в июле, а теперь в августе», – сказал Руткаускас.

По состоянию на текущий момент «Локо» объявил об уходе легионеров Уилла Каммингса и Дрю Гордона. Действующий MVP Единой лиги ВТБ Мантас Калниетис официально перешёл в «Жальгирис». Найджел Уильямс-Госс вроде как уже согласовал контракт с «Реалом», но пока о сделке не объявлено официально. В ближайшее время «Локо» начнёт приобретать игроков, а не только отпускать.

Можно не сомневаться в том, что краснодарский клуб будет конкурентоспособным и станет одним из главных фаворитов турнира. Состав участников стал слабее по сравнению с прошлым годом. УНИКС и «Монако» завоевали право играть в Евролиге. Испанская «Уникаха» повелась на предложение ФИБА и перешла в Лигу чемпионов. Уже сейчас можно сказать, что «Валенсия», «Виртус» и «Локомотив-Кубань» — три главных фаворита следующего сезона. Испанские клубы «Гран Канария» и «Ховентуд» тоже должны восприниматься всерьёз.

Более точные расклады можно будет расписать, когда все клубы Еврокубка завершат комплектацию и сформируют заявки. Пока же констатируем не очень приятный факт — от России впервые за долгое время только один представитель в Еврокубке. Это в некоторой степени накладывает дополнительную ответственность на «Локомотив-Кубань».

Давненько уже наши клубы не побеждали в этом турнире. УНИКС, «Химки» и «Локо» оформили российский «три-пит» в начале прошлого десятилетия (2011, 2012, 2013). В 2015-м снова победили «Химки». Далее титул доставался «Галатасараю», «Уникахе», «Дарушафаке», «Валенсии» и «Монако». Будем надеяться, что «Локо» во второй раз в своей истории выиграет Еврокубок и вернёт трофей в Россию после 7-летнего перерыва.