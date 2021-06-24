Обидно до слёз! Россия на последних секундах лишилась полуфинала чемпионата Европы!

Расслабляться нашей команде рано даже после вылета от Бельгии — впереди битва с Испанией за место на чемпионате мира.

Женская сборная России достойно выступает на женском чемпионате Европы в Испании и Франции. К сожалению, дальше ¼ финала подопечным Александра Ковалёва зайти не удалось. На пути встала мощная Бельгия, хотя Россия была близка к сенсации.

Для начала вспомним турнирный путь россиянок и бельгиек. Наша команда попала в одну группу с Францией, Хорватией и Чехией. Россиянки одержали две победы при одном поражении и заняли второе место, уступив лишь француженкам. В стартовом матче плей-офф российские баскетболистки крупно обыграли сборную Словении – 93:75.

Соперниками сборной Бельгии по групповому этапу были Босния и Герцеговина, которую россиянки опередили в квалификации, Словения и Турция. Бельгийские спортсменки стартовали на турнире с поражения от Боснии, но выиграли два следующих матча. В группе они заняли первое место, по дополнительным показателям опередив боснийскую и словенскую команды. Благодаря победе в квартете Бельгия начала выступление в плей-офф с четвертьфинальной стадии.



Сборную Бельгии называют одним из фаворитов Евробаскета в этом году наряду с Испанией, Францией и Сербией. Команда вполне уверенно выступала на мировом и европейском первенствах в последние несколько лет. В 2017 году на чемпионате Европы Бельгия заняла третье место, на ЧМ-2018 добралась до полуфинала, а на Евробаскете-2019 — до четвертьфинала. В сборной Бельгии есть главная звезда — центровая Эмма Мессеман, которая блестяще выступает и за екатеринбургский УГМК. В нынешнем розыгрыше Евробаскета она в среднем набирала 20,7 очка за игру и является второй по этому показателю на турнире.

Что касается сборной России, то наша команда не попадала в топ-4 крупных международных турниров с 2012 года, когда состоялась Олимпиада в Лондоне. На четырёх последних чемпионатах Европы лучшим результатом россиянок стало шестое место, а на оба прошедших за это время ЧМ девушки не отобрались. При этом сборные России и Бельгии встречались на двух предыдущих чемпионатах Европы, и в обоих матчах российские баскетболистки потерпели поражение.

Накануне матча со Словенией российская команда понесла серьёзную кадровую потерю. В матче третьего тура групповой стадии с Францией (59:85) разрыв передней крестообразной связки правого колена заработала Екатерина Федоренкова. Из-за столь серьёзной травмы она вынуждена пропустить оставшуюся часть турнира. В четвертьфинале её помощи очень не хватало.



Сборной Бельгии удалось оторваться в самом начале встречи. Однако к первой четверти преимущество подопечных Филипа Местдага сократилось с 9 до 1 очка — 21:20. Во втором игровом отрезке россиянкам удалось повести в счёте, но концовка первой половины осталась за Бельгией (43:37). По итогам третьей четверти наши соперницы даже немного увеличили преимущество (63:58).



На последней минуте встречи россиянкам удалось сравнять счёт после точных бросков Раисы Мусиной и Марии Вадеевой. Но за шесть секунд до конца матча бельгийской команде удалось провести ещё одну успешную атаку — Джули Аллеманд попала со средней. На последней секунде потенциально спасительный бросок в составе нашей команды не реализовала Нина Глонти. У России был реальный шанс выбить фаворита. Слёзы девушек после матча можно понять. Удача сегодня была на стороне Бельгии.

Самым результативным игроком матча вполне предсказуемо стала Эмма Мессеман, записавшая на свой счёт 33 очка, 11 подборов и 4 результативных передачи. В составе российской команды лучшую результативность показала Мария Вадеева – 30 очков, 7 подборов и 5 передач.

Несмотря на поражение, в матче против одного из фаворитов турнира россиянки показали себя очень достойно. Наши девушки не позволяли соперницам набрать крупное преимущество и до последней минуты навязывали борьбу фавориту. Теперь российской команде предстоит переезд из Страсбурга в Валенсию, где состоится турнир за 5-6 место.



Соперник не из простых — хозяйки турнира испанки, которые в четвертьфинале проиграли Сербии (64:71 ОТ). В случае победы над Испанией команда Ковалёва сможет попасть в квалификацию чемпионата мира, который состоится в следующем году. Расслабляться нашим ещё рано. Нужно найти силы на битву против ещё одного фаворита.