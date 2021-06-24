Похоже, Россия не поедет на Олимпиаду в Токио. Все наши звёзды попросту разбежались

Совсем скоро мужская сборная России начнёт выступление в квалификации Олимпийских игр в Токио. В отборочном турнире, который пройдёт с 29 июня по 4 июля в Хорватии, подопечные Сергея Базаревича сыграют в одной группе с Германией и Мексикой. При этом российская команда понесла серьёзные кадровые потери и в последнее время крайне неуверенно выступает в товарищеских матчах.

Отборочную стадию пропустят как минимум восемь ведущих российских баскетболистов. Алексей Швед и многолетний капитан национальный команды Виталий Фридзон решили не продолжать карьеру в сборной. Сергей Карасёв и Дмитрий Хвостов лечат хронические травмы, Джоэл Боломбой не восстановился после повреждения, Дмитрий Кулагин не был допущен к подготовке после УМО. Андрей Зубков отказался от участия из-за усталости после тяжёлого сезона с «Зенитом». У Никиты Курбанова, который на днях должен был присоединиться к сборной, в последний момент был обнаружен коронавирус.

При этом в СМИ появлялась информация, что топовые российские игроки разбежались и отказались от выступления за сборную в квалификации совсем по другим причинам. В частности, из-за нежелания работать с генеральным менеджером Сергеем Пановым и главным тренером Сергеем Базаревичем. Якобы по ходу сезона специалисты практически не контактировали с игроками, не интересовались их состоянием и не шли им навстречу для решения личных проблем.

Однако сам Базаревич не считает, что кадровая ситуация в национальной команде вышла из-под контроля.

«Те, кто горит желанием выступать за сборную, – сейчас с нами. К сожалению, два-три игрока, которые хотели приехать и которых мы сами хотели видеть, не смогут принять участие в олимпийском отборе по медицинским причинам. Они отнеслись к этой ситуации с сожалением. Вопроса по поводу того, под контролем ли ситуация, не понимаю», — высказался специалист.

Так или иначе, состав сборной ослаблен, и это, кажется, постепенно начинает сказываться на результатах. Пока россияне проводили только контрольные товарищеские матчи, но и в них смотрелись достаточно слабо. Накануне команда уступила сборной Доминиканской Республики – 73:83. А это, мягко говоря, не самый сильный соперник. В первой половине россияне просто рассыпались и набрали всего 26 очков. Возможно, на сборной сказалось отсутствие Андрея Воронцевича, или поначалу игроки попросту недооценивали соперника. Но это не отменяет того факта, что потерпеть поражение от сборной уровня Доминиканы накануне олимпийской квалификации – так себе повод для оптимизма.

До этого российская сборная провела три матча с более сильными соперниками – Турцией и Литвой — потерпев два поражения. В стартовом матче россияне крупно уступили туркам — 62:80. Однако в тот день на команде могли сказаться организационные моменты. Из-за сложностей с перелётом игроки прибыли в Стамбул в день игры, при том готовились они к матчу с другим соперником – сборной Венесуэлы. Однако южноамериканцы отказались от проведения товарищеских игр из-за вспышки коронавируса в команде.

На следующий день россияне реабилитировались в Турции и одержали победу над хозяевами площадки – 77:64. Команде удалось успешно отыграть как в обороне, так и в нападении – в ходе матча преимущество России достигало отметки в 21 очко. Наибольший вклад в победу внёс Воронцевич (14 очков), неплохо игру провели и недавно присоединившиеся к команде Иван Ухов (11 очков) и Семён Антонов (6 очков + 6 подборов) из ЦСКА.

А вот в следующем матче с Литвой россияне снова потерпели поражение с двузначной разницей — 61:78. Но литовцы – команда гораздо более высокого уровня со множеством звёзд в составе. В матче со сборной России принимали участие успешно выступающие в НБА Йонас Валанчюнас и Домантас Сабонис, новичок ЦСКА Марюс Григонис, Миндаугас Кузминскас из «Локомотива-Кубань». Разница в счёте почти разгромная, что многое говорит о нынешней готовности российской команды.

Однако, по мнению Сергея Базаревича, главной причиной поражения стал не уровень выступления соперников, а их габариты.

«Потратили много сил, чтобы отбиться против литовских «больших». Иногда получалось, иногда — нет. Когда противостоишь более габаритной команде, тратится много лишних сил. Это сказалось на нападении во второй половине, мы не забили свои броски. Поэтому и такая разница», — высказался наставник.

Уже сегодня, 24 июня, российская сборная оправится в Хорватию, где на следующей неделе стартует олимпийская квалификация. Германия и Мексика, которые будут противостоять россиянам на групповой стадии, явно не входят в состав элиты мирового баскетбола. Хотя немцы не так уж плохи. В расположение команды уже прибыли два игрока НБА Айзек Бонга и Мо Вагнер, есть представители Евролиги во главе с московским армейцем Йоханнесом Фогтманном. В контрольных матчах немцы сверхуверенно обыграли Чехию (95:62), Тунис (102:75) и Италию (91:79). Не исключено, что в ближайшее время подтянутся более именитые игроки НБА Деннис Шрёдер и Даниэль Тайс. По крайней мере, сообщений об их отказе не было.

Во второй подгруппе есть крепкие Хорватия и Бразилия. К первым присоединится недавно закончивший выступление в плей-офф НБА Боян Богданович («Юта Джаз»). Бразильцы традиционно неуступчивы. Соперники не являются супертопами, но и вовсе не проходные.

Судить сборную России лишь по товарищеским матчам, возможно, ещё слишком рано. Но существенные кадровые потери однозначно сказались на степени готовности нашей сборной. Сергею Базаревичу следует отдать должное. Он выжимает чуть ли не максимум из имеющихся кадров. Однако России может просто не хватить «бензина» на квалификацию, которая длится около недели. Для выхода в Токио теоретически можно проиграть Германии на первом этапе, но на втором обязательно нужно побеждать условные Хорватию (которая играет дома) и Бразилию. Именно в способности нашей команды стабильно побеждать сильных соперников на короткой дистанции есть сомнения.

Всегда хочется искать поводы для оптимизма, но сложившаяся ситуация по-настоящему критическая и никакого просветления не видно. Похоже, Россия не поедет на Олимпиаду в Токио. Все наши звёзды попросту разбежались и не приехали в расположение национальной команды. Но всё-таки будем надеяться, что статус андердога сыграет на руку сборной России. Запредельных ожиданий от имеющегося состава ни у кого нет, а значит, нет и повышенного давления на баскетболистов.