Андрей Ведищев: молодёжь «Локо» достаточно ярко заявила о себе, чтобы оказаться в сборной

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев в интервью «Чемпионату» поделился впечатлениями от прошлого сезона, а также рассказал о трансферной политике клуба, перспективах молодёжи и целях выступления в Еврокубке.

— Эмоции от чемпионата должны были полностью уйти. Если оборачиваться назад, то каким этот баскетбольный год получился для «Локо»?

— Задачу минимум — выйти в плей-офф Еврокубка и быть в четвёрке Единой Лиги ВТБ — команда выполнила. Мы впервые заняли второе место по итогам регулярки Лиги ВТБ, но планы были выше. Я уверен, что по силам было играть и в матче за золотые медали в ВТБ, и пройти в финал европейского турнира. Считаю, что в этом сезоне у нас был один из самых сильных составов за всю историю.

— Мы всегда говорим, что баскетбол — командная игра. Но травма Алана Уильямса, кажется, сильно повлияла на вашу команду?

— Да, Алан доминировал в лиге, объективно был лучшим игроком. После его потери, в декабре, у нас ещё было положительное соотношение побед и поражений. Но звоночки того, что игра разлаживается, уже были. В январе мои опасения подтвердились. Для помощи тренерскому штабу были приглашены опытные сербские специалисты, а к команде присоединились Найджел Уильямс-Госс и Дрю Гордон. Только тогда вернулись игровая дисциплина, уверенность и игра команды вышла на должный уровень.

— Почему не получилось взять реванш у УНИКСа в серии Единой лиги ВТБ?

— Алан был не последней потерей для команды. Еще накануне плей-офф Еврокубка потеряли капитана Станислава Ильницкого. А перед решающей серией полуфинала Единой Лиги ВТБ с казанцами лишились Мантаса Калниетиса и Уильямс-Госса. Мы были вынуждены играть без наших лучших защитников, плеймейкеров. Но команда в первом матче почти совершила чудо — отыграла 19 очков и затянула соперника в овертайм. К сожалению, в пятиминутке не хватило хладнокровия, очень сильно устали. Ситуация в последующих матчах была схожей. Тем не менее даже в ограниченном составе «Локо» боролся за результат.

— УНИКС очень сложно прошёл «Локомотив» в Еврокубке, а после сенсационно выиграл у «Виртуса». Верили, что ваш обидчик сможет это сделать?

— Мы всегда желаем удачи коллегам по Единой Лиге ВТБ, пока они играют не с нами. Казанцы были на ходу, играли с огромным желанием и демонстрировали все необходимые качества, чтобы противостоять любому сопернику.

— Вице-президент клуба Гинас Руткаускас рассказал нам, что клубу тяжело конкурировать с грандами за игроков, которых приглашают в Европу. «Локо» уже попрощался с Госсом, Гордоном, Каммингсом, Калниетисом… Команде снова придётся сильно перестраиваться. Это повод для беспокойства или рабочий процесс?

— Начнём с того, что именно в «Локо» раскрываются многие игроки, внимание на которых обращают большие европейские клубы и даже команды из НБА. Это серьёзный показатель работы тренерского штаба и селекционной службы.

И да, мы не можем конкурировать по зарплатам с топ-клубами, даже не намерены это делать. Приоритет — подготовить собственных воспитанников, вокруг которых через пару лет и будет строиться «Локо». В нашей структуре резерва семь команд. В ближайшее время в Краснодаре откроется самый современный в России тренировочный центр для молодёжи. Его строительство, содержание молодёжных команд — серьёзная статья расходов, которая ложится на бюджет клуба. Так что процесс подбора новых игроков абсолютно рабочий, временно-вынужденный.

— Тот отряд молодых игроков, полюбившийся зрителям и журналистам, останется в главной команде?

— Да, это наш главный актив для достижения долгосрочных целей. Молодёжь в этом году получила бесценный игровой опыт. Может быть, не в том объёме, который я бы хотел видеть, но тем не менее прогресс есть. Главное, чтобы они понимали — в их профессиональной карьере пока сделан только первый шаг. Будущее в их руках, а все условия для того, чтобы превратиться в игроков топ-уровня, мы для них создаём.

— «Локомотив» теперь единственный российский клуб в Еврокубке. Что думаете о будущем турнира?

— Мы рассматриваем Еврокубок как площадку, где можем завоевать путёвку в Евролигу по спортивному принципу. На совещании руководство Еврокапа обнародовало идею ввести в турнире трёхлетние лицензии для постоянных участников. Имей мы такую стабильность, могли бы выстраивать долгосрочные планы развития. Подобное нововведение пошло бы нам на пользу.

— Непривычно видеть сборную России без представителей «Локомотива», но вспомнили про Григория Мотовилова. Хотя говорят, что он сменит клубную прописку. Два вопроса: почему в сборной всего один игрок и что с будущим Мотовилова в «Локо»?

— Контракт с Мотовиловым завершён, но, возможно, мы ставим лишь запятую, а не точку в сотрудничестве. Мы благодарны Грише за сезон, он хорошо проявил себя, особенно в важных полуфинальных матчах. Сейчас он свободный игрок. Но при определённых обстоятельствах мы можем вновь увидеть его в составе «Локо». Что касается состава национальной команды — это прерогатива тренерского штаба и руководства сборной. Моё мнение — наша молодёжь достаточно ярко заявила о себе, чтобы получить шанс оказаться в главной команде страны.

— «Локомотив-2» заявился в Суперлигу-1. Парни готовы к конкуренции?

— С появлением команды Суперлиги-1 мы получим идеальную структуру подготовки резерва. Многие игроки уже переросли уровень молодёжной лиги ВТБ, но минуты в составе основной команды пока не получают. Для качественного роста им нужна игровая практика во взрослом баскетболе. Конкурентная, мужская среда Суперлиги-1 даст им этот необходимый опыт. К слову, возможность заявить команду в чемпионат у нас появилась при поддержке краевых властей. Хочу сказать слова благодарности в адрес министерства спорта региона и лично руководителю ведомства Алексею Чернову.

— Каким вы видите следующий сезон? Можно ли надеяться на то, что баскетбол снова будет со зрителями и без масок?

— Ограничения, какими бы они ни были, направлены на защиту нашего с вами здоровья. Главное, что баскетбол вернулся и мы видим зрителей на трибунах.

— Эпопея с вакцинированием вас как руководителя клуба касается напрямую. У «Локо» есть план или каждый игрок будет решать сам?

— Команда в отпуске, в Краснодаре соберётся не раньше 1 августа. А ситуация с ограничительными мерами и вакцинацией меняется ежедневно, так что говорить о планах было бы наивно. Могу сказать одно, что алгоритмы и протоколы будут выстроены в соответствии с самым важным — безопасностью здоровья игроков, тренеров и обслуживающего персонала.