В США разгорается крупный скандал. Скотти Пиппен открыто пошёл против Майкла Джордана

Больше года прошло с того момента, как состоялась премьера документального фильма «Последний танец» о легендарном Майкле Джордане и закате династии «Чикаго Буллз». И эта история, само собой, не могла обойтись без не менее звёздного одноклубника Майкла Скотти Пиппена. После премьеры киноленты он, мягко говоря, остался не в восторге и теперь готовит свой ответ Джордану.

В ноябре этого года свет увидит автобиографическая книга Пиппена Unguarded («Неудержимый»), в которой он собирается рассказать всю правду о том, что происходило в «Буллз», и поведать истории, о которых, по его словам, он молчал многие годы.

Фото: instagram.com/scottiepippen

Шумиха вокруг автобиографии Пиппена поднялась сразу же после её анонса в начале этого месяца. Уж слишком громко звучат основные тезисы, упомянутые в аннотации.



«Без Пиппена не было бы никаких шести чемпионских баннеров, которые свисают над ареной «Чикаго». Не было бы документального фильма «Последний танец», не было бы того Майкла Джордана, которого мы знаем. Без него не существовало бы той команды «Чикаго Буллз». Пиппен наконец-то открылся, чтобы высказать свою точку зрения по поводу Майкла Джордана, Фила Джексона, Айзеи Томаса и других. Он подробно рассказывает, как сокрушался из-за того, что на него повесили ярлык подручного Джордана, и рассуждает о том, как он мог (и должен был) добиться большего уважения со стороны руководства «Буллз» и СМИ. Пиппен делится историями, которые никогда раньше не рассказывал. О самых знаменитых матчах в истории лиги, о том, каково было иметь дело с Джорданом на повседневной основе, будучи настоящим лидером в раздевалке «Буллз», — гласит описание книги.



Видимо, Пиппен собирается произвести среди баскетбольной общественности не меньший резонанс, чем Джордан с его «Последним танцем». Но после того, как в «документалке» Пиппена выставили в нелучшем свете, он, кажется, попросту не мог молчать.

«Я не думаю, что «Последний танец» был точным отображением того, что было достигнуто в одну из величайших эпох НБА двумя величайшими игроками всех времён в лучшей команде в истории. Я не увидел всего этого в документальном фильме.



На самом деле у меня сложилось впечатление, что в основном Майкл Джордан пытался выставить себя на первый план и хотел возвеличить себя. Я думаю, что это в какой-то мере имело обратный эффект — люди получили возможность увидеть, какой личностью был Майкл на самом деле. Я сказал ему, что мне не очень нравится эта работа. Он сказал мне, что я был прав, и на этом разговор закончился», — говорил Пиппен.

При этом сам Майкл Джордан в документальном фильме высказался о Пиппене следующим образом: «Всякий раз, когда говорят о Майкле Джордане, следует говорить о Скотти Пиппене. Все говорят, что я выигрывал команде титулы. Но я не сделал бы этого без Скотти Пиппена. Вот почему я считаю его своим величайшим одноклубником за все времена».



Но всё не так однозначно, и на самом деле у Пиппена есть все основания, чтобы критиковать «Последний танец». В фильме не забыли упомянуть ни одного его проступка. Например, создатели сделали акцент на плей-офф НБА — 1994, когда Пиппен отказался выходить на площадку за 1,8 секунды до конца матча с «Нью-Йорк Никс» из-за того, что главный тренер Фил Джексон нарисовал комбинацию не под него, а под Тони Кукоча.



«Это был мой первый сезон без Майкла Джордана. Почему бы мне не выполнить этот последний бросок? В моей карьере были и взлёты, и падения, битвы с «Пистонс», и теперь меня оскорбляют, заявляя, что я должен ввести мяч в игру? Я решил, что это был удар ниже пояса. Тогда я подумал, что то была попытка дать развитие Кукочу. Это был расистский шаг. Это была моя команда. Почему пытались сделать героя из него? Он не был лидером. Я зарабатывал это для Майкла Джордана годами, и теперь Кукоч получает шанс совершить этот решающий бросок. И я должен был позволить этому случиться?» — недавно объяснился Пиппен.



Не меньше внимания было уделено и протяжённому конфликту Пиппена с руководством клуба, возникшему на фоне финансовых разногласий. За семь лет в составе «Буллз» Скотти причитались скромные $ 18 млн. При этом в сезоне-1997/1998 игрок получил всего $ 2,8 млн — по этому показателю он стал 122-м в лиге и шестым в «Чикаго». Для сравнения, зарплата Джордана в том году тогда составила $ 33 млн. Это больше, чем Скотти заработал за всё время выступлений в «Буллз».

Незадолго до начала сезона Пиппен был настолько раздражён бездействием руководства, что перенёс операцию на голеностопе с лета на осень, за что сам Джордан назвал бывшего напарника эгоистом. И причина, которую сейчас называет сам Пиппен звучит достаточно нелепо.



«У меня был разрыв сухожилия в голеностопном суставе, но я решил сделать операцию позже. Подумал: «Не буду жертвовать своим чёртовым летом, восстанавливаясь к сезону». Решил, что буду наслаждаться летом, а начало сезона уйдёт на подготовку», — сказал Скотти.



После операции Пиппен, пропустивший первые 35 игр сезона, всё же вернулся на площадку и помог команде завоевать шестой чемпионский титул. В том сезоне Скотти стал первым по набранным в среднем ассистам и перехватам, а также вторым по очкам и подборам. Но, рассказывая о концовке розыгрыша, создатели решили упомянуть и о травме спины, из-за которой он не сумел полноценно раскрыться в финале НБА, и о двух промахах со штрафной линии на последних секундах решающей встречи в финале Востока. Всё это, казалось бы, уместно, когда ведётся рассказ о чемпионском сезоне. Но вклад Пиппена в шесть чемпионских титулов «Буллз» в «Последнем танце» раскрыт настолько слабо, что при просмотре он воспринимается как игрок второго плана, оказавшийся в тени Джордана из-за своей алчности и эгоизма. На деле это было совсем не так.



«Скотти был настолько недооценён, ему так сильно недоплачивали. Но этот парень во многом был героем тех великих побед «Буллз». Ему тяжело, когда люди говорят о нём плохо. Ему это не нравится. Я постоянно говорю ему: «Тебе не за что извиняться. Ты был одним из лучших. Надеюсь, люди наконец-то это увидят», — высказался бывший напарник Джордана и Пиппена Деннис Родман.



До того, как Пиппен выскажет свою точку зрения в автобиографии, остаётся несколько месяцев, однако экс-баскетболист уже начал откровенничать об отношениях с Джорданом в прессе. Прошлым летом Скотти заявил, что «Последний танец» никак не повлиял на их «отличные» взаимоотношения с Джорданом, и они «останутся друзьями навсегда».



Но на днях Пиппен признался, что, несмотря на идеальную слаженность на площадке, у дуэта никогда не было дружеских отношений за её пределами.



«Знаете, для Майкла не было ничего важнее игры. Даже когда я приехал в Чикаго в первый раз, он был большой, знаковой фигурой для НБА. Так что у нас никогда не было дружеских отношений вне площадки», — заявил Пиппен.

Заявления Пиппена появляются в СМИ чуть ли не каждый день. После фразы об отсутствии дружбы вне паркета Скотти сказал, что Майкл был помешан на азартных играх, обвинил главного тренера «Буллз» Фила Джексона в расизме, а самого Джордана в эгоизме и самолюбовании на камеры. И даже подкалывал Майкла завуалированно, заявив что его конкурент в гонке за звание величайшего в истории Леброн Джеймс приводит свои команды к титулам единолично.



«Завершение карьеры и уход из НБА в бейсбол — большое решение, но эгоистичное. Впрочем, таким был Майкл Джордан. Этот парень считал, что может делать всё сам.

Ход Джексона с комбинацией, чтобы Кукоч пошел на повышение, — расистский? У меня нет никаких проблем с этим. Да, я считаю Джексона расистом. Вы ведь помните, как Фил покинул «Лейкерс», затем написал книгу о Брайанте и потом вновь возглавил команду Коби? Вы назовете хоть кого-нибудь, кто мог бы так поступить в профессиональном спорте? Джексон выставил Коби в плохом свете. Так не следовало делать. Ты ведь главный тренер, работаешь с игроками. И всё, что произошло между вами, должно оставаться внутри команды. Так устроен любой коллектив в спорте. Сложно увидеть в этом расизм? Это ваше видение ситуации. А у меня есть своё. Я находился в раздевалке вместе с Филом. Сидел недалеко от него, в отличие от вас.

Майкл Джордан ничего не имел против комбинации Джексона под Стива Керра? Ваш вопрос содержит ошибку. Фил не рисовал комбинацию под Керра, она была как раз под Джордана. Камера запечатлела, как Майкл сказал во время тайм-аута, что конечным адресатом станет Керр? Вы не понимаете. Это была телевизионная камера, и Джордан говорил специально для нее. Это не были слова игрока, повторявшего установку тренера. Майкл говорил на камеру о том, что он сам собирается сделать. Уже тогда он, фактически, осознанно создавал материал для будущей документалки», – вот такой поток своих мыслей выдал Пиппен, который сейчас активно ходит на шоу и охотно раздаёт интервью.

Уже сейчас можно сказать, что взаимоотношения с Джорданом станут одной из ключевых тем в автобиографической книге Пиппена. В США разгорается громкий скандал. Пиппен открыто пошёл против своего легендарного напарника Майкла Джордана. И судя по тому, что Скотти говорил о бывшем одноклубнике в последнее время, нас ждёт что-то ещё более интересное в книге.



Хоть Пиппен и заявлял, что никакого конфликта с Джорданом у него нет, его критические высказывания позволяют сделать определённые выводы. Скотти если не постарается превознести себя над Джорданом, то точно попробует отыграться за «Последний танец». И о чём он готов рассказать спустя долгие годы – большая интрига. Ведь у Джордана, несмотря на статус величайшего баскетболиста в истории, есть и свои скелеты в шкафу. И пока Пиппен продолжает подогревать интерес к своему творению, любителям баскетбола и поклонникам «старой школы» НБА остаётся только ждать премьеры книги, запланированной на ноябрь.